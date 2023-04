Vier-Tage-Woche: So klappt’s in Sottrumer Unternehmen

Von: Lars Warnecke

Unternehmer Amir Mehdi Gharagozlou hat erfolgreich die Vier-Tage-Woche eingeführt. Das gefällt auch Verwaltungsmitarbeiterin Ute Oetjen. © Warnecke

Immer mehr Arbeitnehmer hinterfragen gängige Strukturen und haben bei der Jobwahl einen höheren Anspruch, wenn es um ihre persönliche Work-Life-Balance geht. Dies sorgt für Veränderungen in den Unternehmen – auch in Sottrum.

Sottrum – Nach einer besseren Work-Life-Balance, danach sehen sich immer mehr Arbeitnehmer – sie wollen also Arbeit und Privatleben optimaler miteinander vereinbaren. Einige Sottrumer Firmen bieten ihren Mitarbeitern deshalb schon eine Vier-Tage-Woche und werben auch offensiv bei Bewerbern damit. Wie kommt das Arbeitszeitmodell an? Und: Sind Menschen zufriedener oder gar produktiver, wenn sie einen Tag weniger „schuften“? Wir haben uns im Wieste-Ort umgehört.

„Wir machen nur gute Erfahrungen“, sagt Amir Mehdi Gharagozlou. Der 43-Jährige ist Geschäftsführer vom Sottrumer Verkaufs- und Marktfahrzeugehersteller GIMA-tec. 25 Mitarbeiter zählt das Unternehmen an der Wankelstraße aktuell. Und es dürften ihm zufolge durchaus noch eine Handvoll mehr sein. Denn obwohl die Vier-Tage-Woche hier im September vergangenen Jahres unter der Belegschaft ganz basisdemokratisch in Form einer einfachen Mehrheitsabstimmung eingeführt wurde – zunächst für ein halbes Jahr als Testballon, ist das Modell seit Anfang April auf unbestimmte Zeit ganz offiziell im Betrieb verankert: Einen Bewerbungsanreiz scheint es auf den potenziellen Nachwuchs noch nicht zu haben. „Klar, es wäre schön, wenn es anders gelaufen wäre, nur sitzen wir seit letztem Jahr nach wie vor noch auf fünf Stellen fest, die noch unbesetzt sind“, gibt Gharagozlou Auskunft. Gesucht werden ein Metallbauer, drei Tischler und ein Techniker.

Und die Mitarbeiter? Die seien inzwischen rundherum zufrieden, an drei Tagen Wochenende zu haben. Da stört es auch niemanden, statt vorher acht nun 9,25 Stunden pro Tag arbeiten zu müssen, ist das Pensum doch auf vier Tage umgeschichtet worden. „Im Prinzip ist es also bei unserer 37-Stunden-Woche geblieben“, weiß der Hamburger.

Was seiner Firma zupasskomme: Donnerstags, freitags und samstags sei bei der Klientel, zu der etwa Marktbeschicker und Messeaussteller zählten, Hauptumsatztag. „Da kommt am Freitag kein Kunde zu uns, um ein Fahrzeug zu bestellen“, habe ihn die Erfahrung gelehrt. Einbuße, versichert Gharagozlou, seien jedenfalls nicht zu verzeichnen, aber eben auch kein wirtschaftlicher Mehrwert: „Wir haben dadurch nicht mehr oder weniger produziert.“ Mit einer solchen Erwartung sei man an das Modell aber auch gar nicht herangegangen, sagt er. Und siehe da, was wirklich sofort ersichtlich gewesen sei: „Die Krankheitstage sind seitdem um die Hälfte zurückgegangen, und auch das Arbeitsklima hat sich meinem Gefühl nach deutlich verbessert.“

Nun möchte man annehmen, dass eine Stunde, die man im Betrieb pro Tag länger verbringt, auch schon belastend sein kann – vor allem, wenn man wie bei GIMA-tec in der Fertigung harte körperliche Arbeit verrichten muss. Der Firmenchef relativiert das aber, umgekehrt hätte der Körper ja auch wieder drei Tage am Stück Zeit, sich zu regenerieren. „Meine Leute kommen montags tatsächlich eher fitter wieder in den Betrieb.“ Viele würden den Freitag jetzt auch mit sportlichen Aktivitäten verbringen – „auch das macht sich positiv bemerkbar.“

Doch wie heißt es gleich so schön: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ja, auch die Vier-Tage-Woche bringt für das Sottrumer Unternehmen, welches 2011 gegründet wurde, nicht nur eitel Sonnenschein mit sich. Jedenfalls bisher noch nicht. „Es gibt immer noch Zulieferer, die freitags mit ihrem Lkw vor verschlossenem Tor stehen und die Teile einfach über den Zaun werfen“, nennt der 43-Jährige ein logistisches Manko. Oder sie würden retourniert. „Das mit der Erreichbarkeit wird sich aber hoffentlich noch besser einspielen.“

Auch er hat es getan: Arthur Roloff vom Garten- und Landschaftbauunternehmen „Arthur baut“. © Warnecke, Lars

Ortswechsel. In der Alten Molkerei am Eichkamp sitzt das Garten- und Landschaftbauunternehmen von Arthur Roloff. Auch er hat die Vier-Tage-Woche für sich und seine aktuell fünf Mitarbeiter eingeführt. Allerdings mit einem Kompromiss, wie der 29-Jährige berichtet. Normal rechne er mit einer 40-Stunden-Woche. „Die Kosten, die für die acht Stunden am Freitag anfallen würden, teilen wir uns einfach. Das heißt: Ich bezahle meinen Leuten vier Tage, vier weitere müssen sie sich selbst erarbeiten.“ Neun statt acht Stunden sei sein Personal nun pro Tag im Einsatz – „und die vier Stunden, die dann fehlen, gebe ich den Mitarbeitern dazu.“ Auch hier kommt das Modell, das Roloff im Frühsommer 2022 eingeführt hatte, an. Die Motivation, sagt er, sei seitdem auf jeden Fall gestiegen. „Jedes Unternehmen, das sich das finanziell leisten kann, sollte das auch machen“, vertritt er die Meinung. Dabei könne er als Chef es sich oft nicht leisten, an den langen Wochenenden komplett die Beine hochzulegen. „Ich versuche es, aber nach der Arbeit kommt ja noch die Buchhaltung, da hat man quasi nie richtig Feierabend.“

An Bewerbern mangelt es der Firma indes nicht. Roloff schafft Anreize – nicht nur mit einer Vier-Tage-Woche, auch verspricht er unter anderem mehr Stundenlohn, ein eigenes Firmenhandy und Spritgeld für den Heimweg. Warum bei ihm trotzdem noch Stellen unbesetzt sind? „Die Leute sind zu bequem und haben Angst, ihren Job zu wechseln“, nennt er einen Grund. Ferner habe er zwar eingestellt, den potenziellen Nachwuchs aber leider wieder gehen lassen müssen, „weil sie es doch nicht gebracht haben.“

Barbier Marvin Brunner ist von dem Arbeitszeitmodell begeistert. © Warnecke, Lars

An der Bremer Straße steht Marvin Brunner in seiner Barbierstube und schneidet einem Kunden die Haare. Seit einem guten Jahr gibt es den Herrensalon, im August hat Brunner auf die Vier-Tage-Woche von dienstags bis freitags jeweils von 8 bis 20 Uhr umgestellt. Zusätzlich bietet der 27-Jährige, der noch einen Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt, an jedem ersten Samstag im Monat ein sogenanntes „Walk-in“ an – für Kunden, die spontan ohne Termin kommen möchten. Einbuße habe er durch die kürzere Arbeitswoche nicht. „Ich bin ja in meinem Gewerbe der einzige vor Ort, der bis 20 Uhr geöffnet hat – dadurch entsteht für mich kein finanzieller Nachteil“, sagt Brunner. Tatsächlich habe er auch in den Abendstunden noch gut mit Schere und Kamm zu tun. „Die Gäste finden das super-cool, und meine Frau ist natürlich auch begeistert, weil ich drei Tage am Stück zu Hause bin.“ Die freie Zeit genießt der Vater von zwei kleinen Kindern mit der Familie – oft geht es für alle ganz stressfrei in den Kurzurlaub. „Nein, freiwillig würde ich die Vier-Tage-Woche nicht mehr rückgängig machen wollen“, betont der gelernte Friseurmeister.