Wohnwagen brennt auf Campingplatz bei Rotenburg aus

Von: Johannes Nuß

In der Nacht zu Donnerstag hat es auf einem Campingplatz im Landkreis Rotenburg gebrannt. © Feuerwehr Rotenburg

Im Landkreis Rotenburg ist in der Nacht zum Donnerstag auf einem Campingplatz ein Wohnwagen ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar.

Hesedorf – In Hesedorf (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zum Donnerstag, 25. August 2022, auf einem Campingplatz ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Wie es im Bericht der Feuerwehr an die Presse heißt, waren die Rettungskräfte aus Hesedorf, Gyhum, Hetzwege, Zeven und Wittkopsboste gegen 1:14 Uhr zu dem Brand alarmiert worden.

Wohnwagen brennt im Landkreis Rotenburg aus: Polizei ermittelt Brandursache

Die gemeldete Lage bestätigte sich am Einsatzort und es wurde sofort mit einem Löschangriff unter schwerem Atemschutz begonnen. Durch den Schlauchwagen wurde parallel dazu eine Wasserversorgung aufgebaut. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und es konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Für die Nachlöscharbeiten wurden die Verkleidungen im Wohnwagen entfernt und mittels Wärmebildkamera nachkontrolliert. Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für die Absicherung der Einsatzkräfte stand ein Rettungswagen in Bereitstellung und die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden für die 53 Einsatzkräfte beendet.

