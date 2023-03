Gemeinde Scheeßel plant, im Kernort einige Spielplätze zu schließen

Von: Lars Warnecke

Top ausgestattet: der Spielplatz Fuhrenkamp im Norden von Scheeßel. Auf 2 500 Quadratmetern können sich die Nutzer hier an ganz unterschiedlichen Geräten austoben. Und davon wird auch reichlich Gebrauch gemacht. © Warnecke

Eine Rutsche, eine Schaukel und daneben ein Sandkasten mit Bank? Das war gestern. Heute müssen Spielplätze schon mehr zu bieten haben, um bei den Nutzern anzukommen. Das merkt man auch in Scheeßel.

Scheeßel – Einige gelten als anregungsarm und langweilig, andere bieten Abwechslung und Vergnügen pur. Die Rede ist von den Kinderspielplätzen in Scheeßel. Alleine 15 von insgesamt 32 finden sich im Kernort, aufgeteilt in zehn Bezirke. Nur gleich gut genutzt, das zeigt ein Blick in die Bedarfsstatistik, die die Verwaltung am Mittwochabend mit vielen Zahlen im Kernortausschuss präsentierte, werden die öffentlichen Anlagen nicht. Ganz im Gegenteil.

Guter Rat ist also teuer: Will sich die Gemeinde die ewig verwaisten, flächenmäßig zumeist doch recht kleinen Spielplätze, die mit Sandkasten, Rutsche und Schaukel eine Grundausstattung haben, wie sie sich inzwischen doch in vielen privaten Gärten findet, in Zukunft noch leisten – in der Unterhaltung wie in der Erstausstattung? Oder wäre es nicht an der Zeit, sie zu schließen, sich über anderweitige Nutzungen Gedanken zu machen und die Attraktivität größerer Plätze (beispielhaft zu nennen sind hier der Mühlenwald, der Fuhrenkamp und die Hirschberger Straße) mit weiterem Mobiliar auszubauen? Eine Frage, die im Gremium durchaus munter diskutiert wurde.

Wie Janina Stolt (SPD) bestätigte, gebe es tatsächlich zwei, drei Anlagen im Ort, deren Weiterbetrieb sich nicht mehr lohnen würde – etwa der Spielplatz an der Dahlienstraße. Aber: „Was ich kritisch sehe, ist die von der Verwaltung in der Sitzungsvorlage dargelegte Begründung, man könne durch eine Zusammenlegung möglicherweise Kosten sparen.“ Sollten selbst die kleinsten Spielplätze verschwinden, wäre das für die Gemeinde nämlich eine Ersparnis von lediglich rund 7 500 Euro, rechnete die Scheeßelerin vor. „Und ich weiß nicht, ob das im Verhältnis steht – wichtiger wäre es, das Geld lieber in die großen Plätze zu investieren.“

Eine Frage, die Olga Kröger, ihre Fraktionskollegin, aufwarf: Was soll aus den nicht mehr genutzten Spielplätzen werden? „Wenn es nachher unbelebte Rasenflächen sind, ist es ja auch nicht so schön.“ Und als Bebauungsgrund, befürchtete sie, seien die Flächen wohl schlichtweg zu klein.

Erste Ideen machten die Runde. Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) sprach etwa von Fördermöglichkeiten für die Anpflanzung eines kleinen Schul- oder Kindergartenwaldes, den die Lütten dann selbst anlegen und betreuen dürften. „Dafür wären solche kleinen Flächen natürlich auch attraktiv.“ Einen anderen Vorschlag unterbreitete Dirk Lange (CDU): „Ich könnte mir gut vorstellen, eine Art Urban-Gardening anzubieten.“ Auch der Betrieb einer Gemeinschaftsgartenanlage schwebe ihm vor.

Spruchreif ist das alles natürlich noch nicht. Nur so viel steht fest: An der Umstrukturierung der Spielplatz-Landschaft im Kernort will die Politik festhalten, es soll weitergeplant werden. Dahingehend waren sich die Ausschussmitglieder einig. Ob man denn für jede aufgegebene Anlage eine Bebauungsplanänderung vollziehen müsse, wollte Johannes Hillebrand (SPD) aber wissen. Schließlich seien die Flächen ja als Spielplatz festgesetzt. „Und durch solche Änderungen entstehen ja auch wieder Kosten.“ Dazu die Bürgermeisterin: „Ich würde es gerne langfristig sehen. Wir können uns gerne schlaumachen, ob es da ein vereinfachtes Verfahren gibt.“ Sollten diesbezüglich Kosten anfallen, dann müssten solche Fragen unbedingt beantwortet werden, betonte Lange. Wichtig sei es ihm zufolge, das Thema im Ganzen zur Beratung in die Fraktionen zurückzunehmen. „Dort sollten wir wirklich nochmal durchgehen, welche Nachnutzungsmöglichkeiten wir haben, die sich verwirklichen ließen und die wir dann mit der Bevölkerung durchaus diskutieren können.“

Ende Mai, darauf verständigte sich das Gremium, soll dazu wieder beraten werden – dann mit ganz konkreten Vorschlägen. Horst Knobel (CDU) ist jedenfalls überzeugt: „Wenn wir so verfahren und nachher alles zusammenfassen, dann kommt für Scheeßel etwas ganz Vernünftiges bei heraus.“ An dem aktuellen Haushaltsdefizit von rund 2,2 Millionen, das steht für ihn auch fest, werde man durch solche Maßnahmen indes nicht viel ändern können.