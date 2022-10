„WissensWandel“: Viel Geld für die Stadtbibliothek

Von: Guido Menker

Christine Braun leitet die Stadtbibliothek in Rotenburg und freut sich schon auf das „Mario Kart“-Turnier am 26. Oktober. © Menker

Fast 40 000 Euro bekommt die Rotenburger Stadtbibliothek aus dem Förderprogramm „WissensWandel“. Das ist Teil des Bundesprogramms „Neustart Kultur“ und richtet sich speziell an Bibliotheken. Bibliotheksleiterin Christine Braun will mit dem Geld vor allem die Digitalisierung vorantreiben.

Rotenburg – Wer Christine Braun kennt, weiß, wie sehr ihr die Rotenburger Stadtbibliothek am Herzen liegt. Immer wieder bemüht sie sich, mit Projekten und Kooperationen Schritte nach vorne zu machen. Genau so ist es auch mit der Nordleihe – eine Ergänzung zur Onleihe. Die Nordleihe hat sie zusammen mit Stefan Kaplon, Bibliotheksleiter in Verden, aus der Taufe gehoben. Heute sind zehn Büchereien in diesem Verbund, der sich nach dem Start allen voran auf die Online-Ausleihe von Hörbüchern konzentriert hat. „Genau in dieses Projekt soll ein wesentlicher Teil des Fördergeldes fließen“, sagt Christine Braun. Es geht um Zusatzangebote mit dem Ziel, auch bei der Nordleihe ein vollwertiges E-Medien-Programm zu installieren. Inzwischen gehören auch E-Books und Zeitschriften zum Angebot.

„Digitalisierung ist das ganz große Thema zurzeit“, betont Braun. Denn während in diesem Segment die Nachfrage zunimmt, lahmt die „physische Ausleihe“ in der Stadtbibliothek. Die Zahl der aktiven Nutzer sei zwar stabil, aber immer weniger von ihnen ließen sich noch im Kantor-Helmke-Haus blicken. Mehr und mehr nutzten die Kunden das Angebot auf dem digitalen Weg von zu Hause aus. Dort waren Hörbücher über viele Jahre sehr gefragt, und deshalb hat die Stadtbibliothek ein großes Angebot auf CD zusammengetragen. „Jetzt können wir uns wirklich schon überlegen, uns davon wieder zu trennen“, schildert Braun die Entwicklung. Ähnlich sieht es mit dem Musik-Angebot auf CD aus – das Interesse daran tendiert in Richtung null.

Es ist das erste Mal, dass die Stadtbibliothek von dem Fördergeld aus dem Topf „WissensWandel“ profitiert. Die Stadt ist aufgefordet, eine Co-Finanzierung von zehn Prozent zu leisten. Ein Viertel des Geldes nutzt die Stadtbibliothek für den Bereich der digitalen Bildung. Schon immer ebenfalls eine Herzensangelegenheit von Braun. Gerade die Kinder stehen bei ihr besonders im Fokus, um sie möglichst früh mit Büchern und all den anderen Angeboten der Stadtbibliothek zu begeistern. Einerseits wird es künftig einen zehn Tablets umfassenden Koffer geben, der speziell für Klassenveranstaltungen in der Stadtbibliothek genutzt werden soll.

„Mario-Kart“-Turnier am 26. Oktober

Darüber hinaus stehen jetzt auch eine X-Box sowie eine Switch zur Verfügung. VR-Brillen sollen das Paket ergänzen, für deren Nutzung auch ein Digital-Board zur Verfügung steht. Was zunächst so gar nicht nach Bildung klingt, hat es dennoch in sich. „Die Programme wählen wir natürlich nach einem klaren Bildungsansatz aus“, sagt Braun. Zielgruppe seien vor allem jene Kinder, die keinen Zugang zu diesen Geräten haben. Bei „Mario Kart“ sei der Bildungsansatz inhaltlich vielleicht nicht so tragend, aber das Spiel biete eine gute Möglichkeit für ein Gemeinschaftserlebnis.

Mit Blick auf eben dieses Spiel plant die Stadtbibliothek für den 26. Oktober von 15 bis 18 Uhr ein Turnier. Braun: „Das ist offen, je nach Interesse stellen wir dann Gruppen für verschiedene Altersgruppen zusammen.“ Ein bisschen Spaß darf also auch mal sein. Schließlich kommen auf diesem Wege vielleicht auch Kinder und Jugendliche mit der Stadtbibliothek in Kontakt, die das Haus bislang noch gar nicht wahrgenommen haben.

Viele Kinder übrigens kommen gerne mit ihren Eltern vorbei. „Familien und Menschen, die sich bei uns gerne länger aufhalten, gehören zu den meisten Besuchern“, weiß Christine Braun zu berichten. Und das, obwohl auch hier inzwischen eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad angesagt ist. Vor dem Hintergrund der Energieeinsparungen erweise sich allerdings der erfolgte Einbau neuer Fenster als besonders hilfreich. Unter dem Strich ist festzuhalten: Der digitale Weg nimmt einen immer größeren Raum ein, aber auch das „echte“ Angebot an Büchern und anderen Medien ist weiterhin vorhanden. Und auch das bietet viele Möglichkeiten, viel Neues zu entdecken.

Digitale Angebote . Inzwischen gibt es einen Flyer, der sämtliche digitalen Angebote auflistet, die die Rotenburger Stadtbibliothek anbietet. In allen Fällen haben die registrierten Nutzer der städtischen Einrichtung freien Zugang – und zwar mit der Nummer ihres Leseausweises und ihrem Geburtsdatum.

. Mehr als 6 000 interaktive Bücher, E-Books und Hörbücher bietet die Plattform Tiger-Books, die sich an die Kleinen wendet.

. Schon seit längerer Zeit gehört die Stadtbibliothek zum Netzwerk der „Onleihe“. Darüber lassen sich E-Books, E-Paper und E-Audio-Angebote von zu Hause aus oder auch von unterwegs nutzen.

. Seit etwas mehr als drei Jahren lassen sich Hörbücher über die „Nordleihe“ streamen und herunterladen. Mit wenigen Schritten ist der Zugang eingerichtet.

. Unter der Überschrift „Wissen auf Abruf“ bietet „Munzinger“ einen Zugang zu Biografien, Länderinformationen und Chroniken. Das Portal nutzen vor allem Schüler. Sie haben zugleich auch die Möglichkeit, den „Duden“ kostenlos online zu nutzen.

. Auch wenn das Lexikon in vielen Haushalten verschwunden ist, muss man nicht darauf verzichten: Auch der Brockhaus ist online immer noch zu haben – ebenfalls für alle Nutzer, kostenlos und leicht zugänglich.

. Wer Musik streamen möchte, kann sich über „Freegal“ anmelden. Ein Angebot allerdings, das angesichts zu geringer Nachfrage im Sommer kommenden Jahres ausläuft.

. Besser sieht es da schon mit dem „Filmfriend“ aus – dem Filmportal für Bibliotheken mit einem Angebot an ausgewählten und eher hochwertigen Filmen. www.stadtbibliothek-row.de. men