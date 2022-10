„Wir sind nicht elitär“: Michael Wegner ist aktueller Präsident des Lions Clubs Scheeßel

Von: Lars Warnecke

Ein Fingerzeig aufs Gründungsjahr der Scheeßeler Lions. Michael Wegner mit der original Charterurkunde, die er als amtierender Präsident ein Jahr lang hegt und pflegt. © lw

Scheeßel – Seit dem 1. Juli ist Michael Wegner (63) Präsident des Lions Clubs Scheeßel. Wofür sich der Verein, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, einsetzt und was er bewirken möchte, erklärt Wegner im Interview. Und der frühere Personalleiter beim Finanzdienst-Riesen Generali, der ganz frisch seinen Ruhestand genießt, räumt auch mit manchem Klischee auf, das es über die Lions Clubs gibt.

Herr Wegner, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus: Über den Lions Club heißt es zuweilen, es handele sich um einen kleinen elitären Zirkel von Menschen, die sich gegenseitig in ihrer Karriere unterstützen. Richtig oder falsch?

Das ist natürlich Unsinn. Wer das glaubt, verwechselt uns ganz sicher mit Business-Clubs, wie es sie in den Großstädten gibt. Solche Clubs, auch wenn sie gewisse Parallelen zu Service-Clubs aufweisen, haben aber einen ganz anderen Zweck. Natürlich wird auch dort Beziehung gepflegt, aber stets zielgerichtet auf die eigene Karriere oder das eigene Unternehmen. Und: Man kommt dort nur rein, wenn man bereit ist, eine hohe Aufnahmegebühr zu zahlen und auch etwas zu sagen hat – in einer Managementfunktion etwa oder in einem öffentlichen Amt. Das ist also eine ganz andere Geschichte. Ich selbst habe meine berufliche Karriere vor meiner Mitgliedschaft im Lions Club gemacht, in Hamburg und München. Und niemand hier in Scheeßel hat mir auch nur irgendwie bei meinem Werdegang geholfen – außer meiner Frau.

Wie erklären Sie sich dann dieses falsche Bild, das mancher von den Lions Clubs offenbar hat?

Ehrlich gesagt höre ich es ganz selten, dass jemand sagt, das sei ja so ein Club von alten, weißen Männern, die unter sich kungeln. Ein elitärer Touch kommt vielleicht deswegen zustande, weil die Aufnahmesituation bei uns schon ein klein wenig vergleichbar ist mit dem, wie es diese Business-Clubs handhaben. Bei uns geht es darum, dass hier Menschen mitarbeiten, die schon etwas zu sagen haben, ja, die sich vor allem aber gesellschaftlich engagieren möchten. Irgendwo ist es doch klar, dass dies nicht auf alle rund 12 000 Bürger der Gemeinde Scheeßel zutreffen kann. In der Einwohnerschaft sind ganz viele dabei, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, auch spenden wollen, aber genauso viele, die gar nicht auf die Idee kämen, einem solchen Club beitreten zu wollen.

Weil sie dafür womöglich nicht die Persönlichkeit haben?

Genau. Also: Elitär ist der Lions Club in Scheeßel nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht. Was ganz normal ist: Wenn Menschen jahrzehntelang in einem Club tätig sind, dann entwickeln sich Freundschaften und Beziehungen.

Was hat Sie zu den Lions gezogen?

Aufmerksam bin ich gewordne, weil mich ein Freund angesprochen hat. Er fragte, was ich beruflich eigentlich genau mache, ob ich mich auch um Menschen kümmern würde? Ich meinte, natürlich, das sei als Personalleiter ja meine Hauptaufgabe. Und natürlich habe ich mich über all die Jahre auch mit Mitarbeitern befassen müssen, die in ihrem beruflichen Alltag in Probleme gekommen sind. Die Organisation, die ich innerbetrieblich geleitet habe, kommt einer Aufgabe in einem Lions Club schon recht nahe. Ich dachte mir: Ja, da habe ich eine gewisse Expertise, da könnte ich mich einbringen. Das hat mich dann dazu bewogen, 2014 Mitglied zu werden.

Die Präsidenten der Clubs wechseln jährlich – seit diesem Sommer sind Sie im Amt. Wie kommt man zu dieser Ehre?

Wir halten es so, dass wir die neu aufgenommenen Mitglieder zunächst zwei, drei Jahre auf die erste Vorstandsaufgabe vorbereiten. So weiß man im Grunde genommen schon beim Eintritt, wo die Reise hingeht. Dann wird man Club-Sekretär, bekommt also bestimmte Aufgaben, wo man in der Vorstandsarbeit Erfahrungen sammeln kann. Danach wird man Vize-Präsident und anschließend Präsident. Es handelt sich also von vornherein um eine festgelegte Reihenfolge, sodass man weiß: Wenn ich heute eintrete, dann bin ich in fünf Jahren ein Jahr lang Präsident.

Und diese Abfolge wird nie durchbrochen?

Doch, ich selbst bin da ein gutes Beispiel. Da ich noch fünf Jahre lang Personalchef in München war, ging das natürlich bei mir nicht. So bin ich aus der Reihenfolge ein bisschen herausgerutscht – und jetzt wieder rein.

Wie dürfen wir uns den Einsatz der Lions für die Region vorstellen? Welche Projekte sind es, die vom Club gefördert werden?

Anlässlich unseres 40-jährigen Bestehens wollen wir in der Zeit meiner Präsidentschaft 40 000 Euro an Vereine und Institutionen ausschütten – davon verbleiben weit mehr als 30 000 Euro in Scheeßel und Umgebung. Weil wir Teil der internationalen Organisation sind, beteiligen wir uns auch an überregionalen Projekten. Das ist eine Erwartung, die man auch erfüllen sollte. Was die Projekte bei uns in der Region betrifft, reichen die von bis. Große Unterstützung erfährt von uns das Bildungswesen, also Schulen und Kindergärten. Auch die Finanzierung von Schwimmkursen steht auf der Agenda. Erst neulich haben wir entschieden, dass wir dem Freibettenfonds des Rotenburger Diakonieklinikums unter die Arme greifen wollen, ebenso den dort tätigen Klinik-Clowns. Ein ganz großer Teil des Geldes soll dieses Mal für die Ukraine-Hilfe ausgegeben werden. Für die haben wir ja auch zweckgebunden gesammelt. Das sind immerhin rund 12 000 Euro. Man merkt: Bei 40 000 Euro kommen schon eine ganze Menge Projekte zusammen.

In den „Activitys“ – also den Aktivitäten und Projekten – sind Sie als Präsident aber selbstständig, oder?

Was man wissen muss: Als Präsident ist es nicht so, dass man von Null anfängt und nach dem Amtsantritt immer wieder alles neu gestalten muss. Wir haben schließlich Dauer-Activitys, zum Beispiel mit unserem jährlichen Weinfest, dessen Erlöse wir gleich anschließend an Scheeßeler Vereine ausgeben. Oder die Tombola auf dem Weihnachtsmarkt und den Lions-Adventskalender, wo es ebenso darum geht, Gelder einzusammeln, um damit hinterher andere Projekte zu finanzieren. Das sind solche Sachen, die sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte bewährt haben. Was jetzt im Jubiläumsjahr noch eine Rolle spielt: Angelehnt an die 40 Jahre sollen bis Ende Juni 2023, wenn meine Präsidentschaft endet, 4 000 ehrenamtliche Stunden geleistet werden. Das zielt natürlich auch auf die Öffentlichkeit, aber auch ebenso auf die Club-Mitglieder, die sich ein bisschen angereizt fühlen sollen, bei der Aktion mitzumachen. Ich werde die Stunden jedoch nicht in einem Arbeitszeit-System erfassen (lacht).

Bei all dem ehrenamtlichen Engagement: Profitieren denn auch die Lions selbst von ihrem Club?

Das würde ich schon sagen, ja. Aber nicht beruflich und finanziell, denn es ist ja ein Ehrenamt. Ich selbst erlebe es so: Ich profitiere davon, dass ich mit einer großen Anzahl von Menschen zusammenkommen kann, mit denen ich ansonsten so nicht in Kontakt käme. Der Lions Club ist ja keineswegs eine homogene Gruppe von Leuten, sondern wir haben die komplette Bandbreite von Berufen – da ist unter anderem ein Apotheker dabei, ein Mediziner, ein Steuerberater, ein Polizeidirektor und auch mehrere Handwerker sind vertreten. Gerade diese Vielfalt, bei der ganz unterschiedliche Blickwinkel eingebracht werden, was nicht selten auch zu recht ausufernden Debatten führen kann, macht diese Organisation ja meiner Ansicht nach auch so spannend.

Dem Ehrenamt fehlt es vielfach an Nachwuchs – ist das auch in Ihrem Club der Fall?

Nein, über einen Mangel können wir uns nicht beschweren. Was wir natürlich wie alle in der Gesellschaft sehen, ist ein Demografie-Effekt, der sich im Club in einem relativ hohen Durchschnittsalter widerspiegelt. Selbstverständlich wollen wir immer wieder neue Mitglieder dazunehmen, um auch neue Impulse zu haben. Wir liegen bei einer Altersspanne von 35 bis 95 Jahren – da dürfte klar sein, dass die älteren Mitglieder nicht mehr so anpacken. Die können ihre Erfahrung, ihr Netzwerk einbringen, aber die können keine Kisten mehr schleppen und auf dem Weihnachtsmarkt Lose verkaufen, auch wenn einige das tatsächlich noch immer machen. Obwohl wir mit 36 Mitgliedern in Deutschland schon ein recht großer Club sind, wollen wir immer wieder neue Mitglieder dazugewinnen – und darum bemühen wir uns.

Könnte denn im Prinzip jeder dem Club beitreten?

Theoretisch ja – nur gibt es da ein bestimmtes Aufnahmeverfahren, damit es dann später auch auf beiden Seiten passt. Auf jeden Fall können Interessierte dem Förderverein des Clubs beitreten, der den gemeinnützigen Teil abdeckt. Dort geht es tatsächlich um eine finanzielle Unterstützung, denn der eigentliche Club ist ja nicht gemeinnützig.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Scheeßel wäre ohne seinen Lions Club ...

... deutlich ärmer, was Sozialprojekte angeht. Nach den 40 Jahren, die es uns schon gibt, werden wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir in all der Zeit hier vor Ort zwischen 400 000 und 500 000 Euro an Geldern für eben solche Projekte eingesammelt und wieder herausgegeben haben. Das alles würde in Scheeßel fehlen, gäbe es den Club nicht.

Was man noch über den Lions Club wissen muss Der Lions-Gedanke stammt ursprünglich aus den USA. Der Kaufmann Melvin Jones aus Chicago gründete 1917 den ersten Club. Der Name Lions leitet sich dabei nicht vom Tier Löwe ab, sondern ist eigentlich eine Abkürzung von „Liberty Intelligence our Nations Safety“, oder, in der deutschen Version „Leben ist ohne Nächstenliebe sinnlos“. 1948 wurde der erste europäische Club in Stockholm gegründet, vier Jahre später der erste deutsche in Düsseldorf. Seit 60 Jahren gibt es mit den Leo-Clubs zudem eine eigene Organisation für junge Menschen von 16 bis 30 Jahren, erst 30 Jahre später durften auch Damen den Clubs beitreten. Mit mehr als 1,4 Millionen Mitgliedern in rund 47 400 Clubs sind die Lions heute die größte Nichtregierungsorganisation der Welt. Sie verstehen sich selbst als „weltweit größte Serviceorganisation“ unter dem Motto „We serve“, zu deutsch „Wir dienen“.