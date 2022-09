Straßenzirkus in Rotenburg: „Wir sind endlich wieder hier!“

Die Berliner Beatboxer von „The Razzzones“ begeistern die Zuschauer. © Krüger

Nach langer Pause sind auf den Straßen rund um den Pferdemarkt sowie am Heimathausgelände an diesem Wochenende wieder zahlreiche Straßenkünstler „On The ROWd Again“.

Rotenburg – Eine kurze Verzögerung vor dem Start, die Uwe Goldschmidt, Vorsitzender der Kulturinitiative Rotenburg (KIR), charmant überbrückt, dann geht es los. Die monatelangen Planungen für den Straßenzirkus „On The ROWd Again“ finden am Freitagabend in der Eröffnungsshow ihren ersten Höhepunkt: Mit den beatboxenden „Razzzones“ aus Berlin; Moderatorin Doris Friedmann, die mit ihrem Akkordeon lautstark die Bühne erobert und munter drauflos improvisiert und einer Feuershow der „Fairytales“.

Mit bekannten Songs als auch Improvisationen sorgen die vier Berliner von den „Razzzones“ gut eine Stunde lang für Stimmung auf dem Pferdemarkt. Für einen Impro-Rap sollen Besucher ausgefallene Dinge auf der Bühne platzieren. „Umso außergewöhnlicher wird der Rap“, erklärt Raphael Schall. Die so impovisierte Technoversion von Helene Fischer und ein spontaner Lobgesang auf die Schule im Opernstil kommt bei den Zuschauern gut an.

Gut gelaunt und lautstark erstürmt Moderatorin Doris Friedmann mit ihrem Akkordeon die Bühne. © Beims

Bis Sonntag sind Straßenkünstler verschiedener Nationalitäten in Rotenburg unterwegs: Akrobaten, Clowns, Jongleure und Comedians präsentieren mal laut, mal ganz leise, farbenprächtig und verrückt ihre Nummern.

„Ich bin total zufrieden, die Stimmung ist gut. Es ist genau der Einstieg, den ich mir gewünscht habe, mit viel Schwung und Improvisation“, sagt die neue künstlerische Leiterin Petra Köhler, während sie dem Treiben zusieht. Für die kommenden Tage wünscht sie sich viele Besucher, die den Künstlern ihre Wertschätzung zeigen. Denn die hatten es in den vergangenen zwei Jahren sehr schwer, weiß sie. Viele mussten sich andere Jobs suchen und haben die Straßenkunst aufgegeben.

Hironimus jongliert sich durch die Straßen. © Beims

Je später der Abend, desto mehr löst sich auch die erste Anspannung bei Goldschmidt. „Die Stadt ist voll, die Leute haben gute Laune. So, wie man das haben will.“ Gemischte Altersgruppen, Besucher aus verschiedenen Kulturkreisen, der Kir-Vorsitzende ist zufrieden. Und auch Bürgermeister Torsten Oestmann lobt den Auftakt: „Es ist die perfekte Kombi. Gutes Wetter, top Künstler, das Dämmershoppen: besser kann es nicht starten.“

Beim Dämmershoppen wird nicht nur eingekauft, sondern auch der ein oder andere Wein getrunken. © Beims

Denn parallel zum Straßenzirkus laden zahlreiche Geschäfte am Freitagabend zum Kaufen und Klönen bei einem Glas Wein oder selbst gemachtem Zwiebelkuchen ein. Die Organisatoren von der IG City Marketing wollen damit auf die Bedeutung deslokalen Einzelhandels hinweisen, der die Innenstadt belebt. „Einkaufserlebnisse dieser Art sind online nicht möglich. Die Leute können bei uns Bummeln, Wein trinken und einen persönlichen Schnack abhalten. Wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern uns den Herausforderungen stellen“, erklärt die Vorsitzende Cornelia Gewiehs.

Die „Fairytales“ begeistern am Eröffnungsabend mit einer Feuershow. © Krüger