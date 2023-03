Illustrator Peter Fischer aus Winkeldorf stellt in Rotenburg aus

Den Pinsel für den „feinen Strich“ tränkt er mit abgespreiztem kleinen Finger: Peter Fischer in seinem Büro. © Schultz

Es gibt Bilder, für die nimmt sich Peter Fischer drei Wochen. Bücher sind geduldig, bei Spiegel, Stern und Zeit Magazin muss der Illustrator schneller sein. Der 74-Jährige zeigt im April seine Werke im Rotenburger Kantor-Helmke-Haus. Einblicke in sein Schaffen gewährt uns der Winkeldorfer aber schon vorher.

Rotenburg/Winkeldorf – Viel Licht fällt durch die Glasscheiben ins Büro. Es erhellt unzählige gerahmte Aquarelle, die an der weißen Holzwand lehnen. Zwei große, fast leere Zeichentische vermitteln Ordnung – sie beißen sich mit der dekorativ zugestellten Fensterbank. Die vollen Bücherregale an den Wänden zeigen die Geschäftigkeit vergangener Jahre. Es riecht nach Papier. Das ist der Wirkungsort von Peter Fischer. Er arbeitet seit 1976 als freier Illustrator: Für Stern, Spiegel, Hörzu und andere hat er Titelbilder entworfen; Werbeagenturen druckten seine Plakatmotive in Städten wie Bremen und Hamburg und Futterhersteller seine Tiere auf Verpackungen. Einen Teil dieser Arbeiten von 1976 bis 2023 sehen Interessierte demnächst bei einer Ausstellung im Kantor-Helmke-Haus in Rotenburg.

Etwas erfinden, ein Bild zu einem bestimmten Thema sprechen lassen: Das macht für den heute 74-Jährigen den Reiz seines Berufs aus. Genauso die Vielfalt der Möglichkeiten – des „Strichs“, wie Fischer seinen Stil und den seiner Kollegen nennt. Für ein Thema eine zeichnerische Lösung zu finden, Inhalte visuell auf den Punkt zu bringen, das ist für ihn nicht nur eine eigene Kunstform, sondern seit 47 Jahren sein Lohn und Brot.

In der Ausstellung, die Interessierte vom 11. April bis 5. Mai im Kantor-Helmke-Haus vorfinden, werden Illustrationen und Zeichnungen zu sehen sein, die in Märchenbüchern, in der Werbung oder in den Medien Verwendung fanden. Eröffnung: Dienstag, 11. April, ab 18.30 Uhr. Autorin Claudia Stodte führt ein, Peter Paulitsch spielt Klavier.

„Das muss bei jedem Bild auf Anhieb funktionieren“, sagt er. Vor der Digitalisierung war für den Winkeldorfer stets der spannendste Moment, wenn er beim Kunden im Büro seine Mappe aufschlug und seine Arbeiten ausbreitete. „Man musste dann nicht einmal etwas sagen. Ob und was ankommt, merkt man dann an den Reaktionen“, sagt Fischer. Im schlimmsten Fall langes Schweigen, gefolgt von einem Brummen: „Hmmm.“ Und im besten Fall Erstaunen und spürbare Begeisterung. „Das muss ansprechen, ansonsten kann ich direkt wieder einpacken.“

Dieses Gespür musste der Künstler allerdings erst einmal entwickeln. Angefangen hat er mit einer Lehre im eher technischen Beruf des Schriftsetzers. „Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich mit dem Hauptschulabschluss nicht mehr weiterkomme“, sagt der 74-Jährige. Dabei hatten seine Eltern schon ins Auge gefasst, dass Junior einmal Grafiker wird. „Die haben gesehen: Der Junge kann zeichnen.“ Wie sich das beruflich nutzen ließe, wusste der Vater aus seiner Tätigkeit im Warenhaus: Er kannte Kataloge und wusste, wie sie entstehen – ein Umstand, ohne den Fischer vermutlich nicht Illustrator geworden wäre.

Peter Fischer aus Winkeldorf ist Illustrator. Seine Werke zierten nicht nur das Cover von Stern oder die Titelseite der Zeit, sondern auch Märchenbücher. Im April stellt er in der VHS Rotenburg aus. © Schultz

Der erfolgreiche Besuch an der Abendschule ermöglicht ihm das Studium in Wuppertal. Wenige Jahre nach dem Studium arbeitet er selbstständig. Er zieht nach Winkeldorf, das baufällige Fachwerkhaus mit Reetdach ist mit einiger Anstrengung wieder fit gemacht. So schafft sich Fischer einen Rückzugsort auf dem Lande, wo er einerseits in Ruhe arbeiten kann, andererseits kurze Wege nach Hamburg und Bremen hat. Der direkte Kontakt zum Kunden, die kurzen Lieferwege: „Das war früher mal wichtig“, sagt Fischer. Die Originale der Werke gehen per Post an Kunden raus – der logistische Aufwand ist ein Graus, an den der Illustrator nicht gern zurückdenkt. Heute gehen die teils 100 Megabyte großen Dateien über das Internet zum Kunden – in einer digital nachbearbeiteten Fassung des Handgemalten, die der Künstler selbst erstellt hat und daher gern verantwortet. Ein Pluspunkt der Digitalisierung, findet Fischer: „Man ist wieder Herr der Bilder und muss nicht Originale herumschicken und hoffen, dass sie auch zurückkommen. Das war dermaßen lästig.“ Gleichzeitig hat technischer Fortschritt die räumliche Nähe im Geschäft nahezu überflüssig gemacht. Und: „Der Markt ist sehr viel größer“, sagt Fischer. Auftraggeber aus New York und -nehmern in Europa: keine Seltenheit.

Fischer kommt nun zugute, dass er sich etabliert hat. Dass er als Illustrator angefangen hat, als die Tätigkeit noch nicht so weit verbreitet war. Beruflich ging er durch gute wie schlechte Zeiten: Mal waren 20 000 Mark auf dem Konto, mal schuldete er der Bank 10 000.

Aktuell arbeitet er an wiederkehrenden Aufgaben. Die siebte Auflage von „Bremen entdecken und erleben“ geht zum Beispiel in den Druck – eine Art Führer für Kinder und Jugendliche, der zum Erkunden einlädt. Welche Pflanzen wachsen in den Wallanlagen? Das Büchlein hat die Antwort parat, die zugehörigen Zeichnungen sind, natürlich, von Fischer. An etlichen Pendants ist er beteiligt, zum Beispiel am Hamburger. Nachdem die Elbphilharmonie gebaut war, musste das stadtbildprägende Gebäude in die Neuauflage – kein Problem für Feinzeichner Fischer.

Buchprojekte wie diese schiebt er gern an. „Man muss auch initiieren. Dann hat man was zum Vorzeigen“, sagt der Illustrator. Und man darf auch mal Spaß haben. Für das Buch zu plattdeutschen Märchen hat er eine Illustration erarbeitet, in der er mit Dreispitz und sein Bruder als König zu sehen sind – nicht etwa aus Eitelkeit: existierende Gesichter als Vorbild zu nehmen, erleichtere die Arbeit. Ein Vorteil, den der Künstler gerne nutzt – immerhin beschäftigt er sich um die drei Wochen mit den größeren Illustrationen, die in den Bänden landen, jeden Tag so gut wie jede wache Stunde. Sechs Wochen sind der Rekord: Sie sind in das Motiv geflossen, das neben Katze, Maus und Vögeln etliche landestypische Tiere zeigt. Als Grundlage dienten unter anderem ausgestopfte Lebewesen von einem Präparator, ansonsten hilft auch mal die Nikon als Notizbuch für Motive.

Viel Geld lasse sich mit Büchern aber nicht verdienen. Und doch kommen auf diese Weise Werke zustande, auf die der Künstler besonders stolz ist. Danach gefragt holt der 74-Jährige nicht etwa ein Titelbild hervor („Da ist der Rahmen durch Vorgaben sehr beengt“), sondern eine kleine Grußkarte, darauf das Porträt einer schwarzen Katze vor einer grünen Tapete. Die erste von ihm gezeichnete Katze, um genau zu sein. Wenn er etwas Neues probiert und es funktioniert, das mache stolz, erklärt Fischer.