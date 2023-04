Wild West in ehemaliger Wittorfer Bauernscheune

Von: Angela Kirchfeld

Einige Mitglieder und der Vorstand des JMB-Country-Clubs Wittorf im hergerichteten Saloon. © Kirchfeld

Der JMB-Country-Club aus Wittorf startet im neuen Saloon in die Saison. Bis September stehen einige Veranstaltungen rund um den Wilden Westen auf dem Programm.

Wittorf – „Der wilde, wilde Westen fängt gleich“. in Wittorf an. Dieses Lied der Country-Band Truck-Stop kommt den Besuchern in den Sinn, wenn sie in das Vereinsheim des JMB-Country-Clubs kommen, der sich vor drei Jahren gegründet hatte. „Mittlerweile haben wir 29 Mitglieder. Der Verein ist gemeinnützig anerkannt und wir haben bereits eine fünfköpfige Country-Band“, berichten Jochen und Mandy Jordemann, die mit ihrer Tochter Brooke, die Namensgeber des Vereins sind, der sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen zusammensetzt.

Die Saisoneröffnung wird am Samstag, 15. April, am Hainhorster Weg gefeiert. Da wird die Band aufspielen und echte Countrymusik ertönen lassen. „Mittlerweile haben wir uns ein ordentliches Repertoire erarbeitet und werden auch gerne für Veranstaltungen gebucht“, freut sich der Vorsitzende des Vereins. Einlass ist um 19 Uhr und ein Besuch lohnt sich garantiert, denn in liebevoller Kleinarbeit wurde die alte Bauernscheune in einen schmucken Western-Saloon verwandelt.

„Der hat jetzt in den Wintermonaten einen neuen Holzfußboden bekommen. Der stammt aus der alten Wittorfer Schützenhalle“, informiert Mandy Jordemann. „So wirkt der ehemalige Stall durch die Bohlen wärmer, und es ist auch für die Knie unserer Linedancer schonender.“ Sie tanzt seit mehr als 23 Jahren nicht aus der Reihe und hat in der Region schnell Gleichgesinnte gefunden. „Wir treffen uns nun nach der Winterpause immer montags um 19 Uhr“, informiert die Vortänzerin, die sich über weitere Mitstreiter freut.

„Das Tolle ist, hier kann jeder mitmachen, ohne Vorkenntnisse, ohne Dresscode und ohne Vorurteile“, sind sich die Mitglieder einig. „Es sind die Leute, weswegen ich hier sehr gerne mitmache. Egal wie man ist, man wird akzeptiert. Hauptsache man ist nett. Wir wollen Spaß haben und Stinkstiefel kommen sowieso nicht“, stellt die zweite Vorsitzende Meike Berge klar. Auch das Alter der Mitglieder sei nicht wichtig.

Das Sommerprogramm Das Programm des Vereins für die kommenden Monate. Beginn ist immer um 19 Uhr, wenn nicht anders angegeben. Samstag: 15. April: Saisonauftakt mit der JMB Band. Samstag, 20. Mai: Linedance-Abend. Samstag, 17. Juni: Modern Country mit „Daisy Town“. Samstag, 15. Juli: Hillbilly mit „Trashvillians“. Samstag,19. August: Sommerfest ab 15 Uhr mit JMB-Band und „Old Hitman“ sowie Spiele für Kinder, Softeis, Planwagenfahrt, Goldwaschen. Samstag, 16. September: Rock´n Roll mit den „Free Bears“. Weitere Infos über den Verein findet man auf der Homepage JMB-Country-Club.jimdosite.com.

Zu jedem Song wird eine eigene Choreografie einstudiert. „Café-Days and Whisky-nights“ ist der Lieblingssongs aller. „Ich unterstütze den Verein, so gut es geht“, macht Dieter Löding aus Schwitschen deutlich. Er selbst kann bereits auf neun Jahre Country-Tanzmusik mit dem Akkordeon zurückblicken.

Doch der Verein bietet seinen Mitgliedern mehr als nur Countrymusik und Linedance. „Wir unternehmen auch außer der Reihe sehr viel gemeinsam“, berichtet Jochen Jordemann. „So fahren wir dieses Jahr gemeinsam zum Countryfestival nach Radbruch bei Lüneburg, um Gleichgesinnte zu treffen. Es ist wie ein großes Familienfest.“

Neu auf der Ranch ist „Futzis-Grillhütte“, an der es zu den Veranstaltungen deftige Gerichte, aber auch vegetarische Würstchen gibt. Natürlich mussten wie so üblich, etliche Auflagen erfüllt werden. Aber so eine Westernkulisse wie in Wittorf ist in der Region wohl nicht noch einmal anzutreffen. Mit viel Liebe zum Detail wurde das alte Hofgebäude in einen waschechten Saloon verwandelt und dennoch blieb der alte Charme des Stalls mit den Balken und Pferdetränken erhalten.

„Und wer nicht spurt, kommt in den Knast“, macht der JMB-Sheriff Jochen Jordemann mit Verweis auf die Gitterstäbe vor einem ehemaligen Stall schmunzelnd deutlich.