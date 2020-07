„Sunset Beachclub“ eröffnet: Wieder Leben am Weichelsee

Rotenburg – Es ist wieder was los am Weichelsee. Am Freitag hat dort der „Sunset Beachclub“ seine Pforten geöffnet. Obwohl das Wetter nicht ganz so sonnig war wie erhofft und Decken rausgekramt wurden, begrüßte der Scheeßeler Event-Veranstalter Felix Tiedemann die ersten Gäste auf dem Gelände. Und auch das „StrandHouse“ ist nach langer Pause – 2018 hatte es Ulli Schorpp nach vielen Jahren geschlossen, seitdem war Flaute – wieder geöffnet, zumindest für die Sommersaison. Der Rotenburger Eis- und Imbissbudenbetreiber Heiko Broede sowie Tiedemann beleben das Gelände an der Bremer Straße mit neuen Ideen. Doch es werden auch Stimmen laut, die Kritik üben. Nicht an dem Projekt, aber an dessen Ausführung.

Denn der Beachclub ist von einem Zaun umgeben, vorne ein kleiner weißer, mit freiem Blick auf den See, zur Rückseite ein 2,50 Meter hoher Absperrzaun, ummantelt von Bastmatten. Ärgerlich für die Kunden von Broede, die dort draußen sitzen – ihnen ist der Blick aufs Wasser in dieser Saison nur zu einem kleinen Teil von den hinteren Tischen aus vergönnt. Daher ist unter anderem in der Altkreis-Rotenburg-Gruppe bei Facebook eingehend über das Vorhaben diskutiert worden, noch bevor der Beachclub überhaupt geöffnet war. Diverse Stimmen bemängelten den Aufbau des Zaunes. Das Thema baute sich so weit auf, dass Bürgermeister Andreas Weber (SPD) in einem Kommentar Stellung bezog und verdeutlichte: Tiedemann hatte bereits vor Broede seinen Club beantragt, somit wusste der Imbissbudenbetreiber, auf was er sich einlässt. Das bejaht dieser auf Nachfrage, nennt die Stimmen aber teilweise berechtigt, denn er merkt auch an: „Von einem 2,50 Meter hohen Zaun wusste ich nichts.“ Da hätte er sich für seine Gäste eine andere Lösung gewünscht, „denn die Kunden sind verärgert darüber, dass ihnen der Blick verbaut ist“, kann er berichten.

Broede hatte mit einem neuen Konzept das Strandhouse innerhalb kürzester Zeit reaktiviert, sodass sein Geschäft bereits läuft. Und bisher ist er damit auch zufrieden, wie er anmerkt. Und er sagt auch: „Felix Tiedemann und ich verstehen uns gut, der Club und das ,StrandHouse‘ bereichern das Gelände.“ Beide teilen sich auch die Reinigung der sanitären Anlagen. Die Stadt sieht ebenfalls beides als Bereicherung, betont Weber, nennt das Engagement und das finanzielle Risiko, das beide auf sich nehmen, um den See attraktiver zu gestalten. „Ich bin über einige Kommentare hier sehr enttäuscht, weil gerade diejenigen, die uns immer wieder vorhalten, nicht genügend für junge Menschen in Rotenburg zu organisieren, sich als größte Meckerer zeigen“, schreibt er.

Das kann Tiedemann, für den der Beachclub das erste Langzeitprojekt ist, bestätigen: „Wir machen was für Rotenburg, sonst wird gemeckert, dass es hier nichts gibt.“ Sollten die Lockerungen es ergeben, will er kleine Veranstaltungen planen. Geht das Konzept auf, könne er sich vorstellen, in der nächsten Saison – sofern das möglich ist – weiterzumachen. „Das Material ist ja jetzt da.“ Und wer weder Strandhouse noch Beachclub besuchen wolle, kann an den Strand gehen, Essen und Getränke mitbringen oder sich etwas zum Mitnehmen holen.

Auch Bernadette Nadermann, Erste Stadträtin, lobt das Projekt: „Es ist toll, dass so etwas entsteht, am See eine Belebung zu haben.“ Denn nach der Absage des Neubau-Projektes von Phillip Landschof, verursacht durch die Corona-Krise, war unklar, wie es weitergeht. Tiedemanns Lösung mit dem Zaun war Nadermann nicht bekannt, dies sei aber nicht Teil der Nutzungserlaubnis gewesen. „Aber irgendwie muss er natürlich den Zugang kontrollieren“, gibt sie zu bedenken. Das merkt auch Tiedemann an: „Anfangs hieß es noch, dass auch Outdoor-Gastro Listen mit Kontaktdaten führen muss, somit haben wir nur zwei Eingänge.“ Für ihn bietet die Wand das passende Ambiente für die Bar, der Blick werde nach vorne zum See gelenkt. Und wer auf einem der Sunbeds Platz nimmt, müsse sich von hinten nicht beobachtet fühlen. „Das haben wir von Tag eins an kommuniziert.“

Dass der Zaun außer die Sicht zu versperren einen weiteren Nachteil haben könnte, dem wollte das Ordnungsamt am Freitag noch einmal nachgehen. Denn wie Broede noch anmerkt, könnte die Sicherheit nicht gegeben sein – wenn Kinder auf dem Weg zum Spielplatz den Fußweg queren, können sie diesen schlecht einsehen. Da müsste eventuell nachgebessert werden, sagt er. Das hatten auch andere Rotenburger in der Altkreis-Gruppe angebracht. Nadermann wollte das prüfen lassen. „Und wenn das so ist, wie man das entschärfen kann.“

Wie es im kommenden Jahr am Weichelsee weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Nach Landschofs Absage hat nun der Zweitplatzierte die Möglichkeit, sein Projekt zu realisieren. Bisher hatte er sich aber der Stadt gegenüber noch nicht geäußert, erklärt Nadermann, mehr wollte sie dazu bislang nicht sagen. „Aber das Projekt hat uns auch gefallen.“