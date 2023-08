Wer waren die toten KZ-Häftlinge? Grabung in Brockel beendet

Von: Stefanie Glaschke

Teilen

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit: Lena Geidner vor den Boxen mit den Textilfunden. © Glaschke

Ein Projektil, ein Zahn und ein Amulett: Das sind wichtige Funde der Grabung in Brockel. Dort waren 41 KZ-Häftlinge verscharrt worden.

Brockel – Die Grabung ist beendet, jetzt geht es an die zeitaufwendige Restaurierung der Fundstücke. Denn in der Grube am alten Brockeler Bahnhof, in die 41 tote KZ-Häftlinge kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs verscharrt worden waren, hat die Kreisarchäologie einige Gegenstände gefunden, die vielleicht helfen können, die Identität der Toten zu klären.

Nachdem die gesamte Grube untersucht und Schicht für Schicht abgetragen worden war, hatte das Grabungsteam unberührten Boden erreicht und die Suche für beendet erklärt. Zwar waren die Gebeine schon 1964 nach Sandbostel umgebettet worden, doch das Team der Kreisarchäologie hatte neben vielen Textilfunden auch zahlreiche Knöpfe und andere Details sichergestellt. Auch kleinere Knochenfunde werden vermutet, jedoch muss diese Annahme erst durch genaue Analysen des Materials bestätigt werden.

Ein Projektil, eine Zahnkrone und ein kleines Amulett aus Metall gehören zu den besonderen Fundstücken. Dabei ist unter Umständen eine intensive Recherche lohnend, um die Spuren der Opfer zurückzuverfolgen. Über diese Funde freut sich besonders der Bürgermeister der Samtgemeinde Bothel. „Unser Projekt war gewagt, jetzt freuen wir uns natürlich, dass etwas gefunden worden ist“, erläutert Dirk Eberle. Besonders das Projektil könnte der bisher angenommenen Theorie, dass die KZ-Häftlinge in einem der vielen Waggons aufgrund der unmenschlichen Zustände gestorben waren, eine Wendung geben.

Dieses Amulett könnte vielleicht Auskunft über seinen Besitzer geben © Glaschke, Stefanie

Er dankt auch den vielen Unterstützern, die die Grabung erst möglich gemacht haben. „Die Hohe Heide hat das Vorhaben mit 14 000 Euro gefördert, die Gemeinde Brockel hat ebenfalls finanziell geholfen.“ Vor Beginn der Grabung hätten auch einige Widerstände überwunden werden müssen, weil nicht jeder an der alten Geschichte rühren wollte, „aber gemeinsam haben wir letztlich auch die Zeitzeugen von der Wichtigkeit der Grabung überzeugen können“. Schön wäre jetzt, wenn durch die Fundstücke die Toten eine Identität bekommen würden, so Eberle. „Das Ganze ist gelebte Geschichte.“

Für weitere Analysen der gefundenen Gegenstände wurden bereits die ersten Schritte unternommen. So sollen intensive Tests Aufschluss darüber geben, aus welcher Region die Opfer stammten. Der Arbeitskreis aus Brockel, der das Projekt der Samtgemeinde tatkräftig unterstützt, wird sich damit befassen, die Geschichten hinter den Objekten zu erforschen.

In der Kreisarchäologie in Rotenburg beginnt jetzt die penible Feinarbeit der Dokumentation. Dort werden alle Fundstücke gesichtet und gesichert. Das bedeutet, die Restauratorin, Lena Geidner reinigt die Fundstücke und dokumentiert dabei jeden Handgriff. „Wir hoffen, dass die Dinge erhalten bleiben. Nach so vielen Jahren ist das Material schon sehr brüchig.“

Um die Sachen sicher zu lagern, bis sie gereinigt werden können, werden sie auch eingefroren. „Wir retten nichts vor dem Verfall, aber wir können den Verfall verzögern“, beschreibt sie ihre Arbeit. Geidner geht davon aus, dass es mehrere Monate dauern wird, bis alle Funde im Fundmagazin sortiert sind. Dabei ist ihr wichtig, dass nicht alles erhalten werden kann. Außerdem ist nicht alles erhaltenswert. Ob zum Beispiel tatsächlich alle Stoffstücke, die bei der Grabung ans Licht kamen, ins Magazin kommen, ist nicht klar. „Unsere Bestände wachsen an. Das ist typisch für die Archäologie, wir finden immer mehr“, ergänzt Grabungsleiter Ingo Neumann. „Wir werfen nichts weg, was von Bedeutung sein könnte. Von den zahlreichen Kisten mit Häftlingskleidung wird aber vielleicht nicht alles gelagert werden“, stellt Geidner klar.

Trotzdem muss jedes Teil gereinigt und analysiert werden. Neumann verweist auf einen Grundsatz archäologischer Arbeit: „Alles zu sichten, ist eine moralische Verpflichtung.“ Geidner betont, dass die Archäologen, eine Verantwortung gegenüber kommenden Generationen wahrnehmen würden.

Dieser sehr brüchige Fund könnte mal ein Knopf gewesen sein. © Glaschke, Stefanie

Während im Labor praktische Restaurationsarbeit geleistet wird, setzt sich Grabungstechniker Neumann an seinen PC. Hier wird die gesamte Grabung in allen Einzelheiten dokumentiert. Dafür werden die Fundstücke in Karten eingetragen. Jeder Schritt der Grabung wird festgehalten und anschließend inklusive aller Listen und Ergebnisse in den Ortsakten abgelegt. „Das dauert länger als die Grabung selbst“, weiß Neumann.

Etwa zwei bis drei Wochen wird dieser Prozess in Anspruch nehmen. „Draußen nutzen wir Werkzeuge, die man auch im Baumarkt findet“, erklärt Neumann. „Die Arbeit am PC ist auf ganz spezielle Software angewiesen. Früher haben wir die Karten noch von Hand gezeichnet. Heute erleichtert der Computer diese Arbeit.“

Während sich der Brockeler Arbeitskreis Hinweise auf die Identitäten der Opfer erhofft, ist der ehemalige Geschichtslehrer Heinz Promann, der sich seit Jahren mit dem Schicksal der toten KZ-Häftlinge befasst, bereits dabei, nach der Herkunft des gefundenen Amuletts zu forschen.