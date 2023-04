Finteler Freibad: Finanzausschuss der Samtgemeinde Fintel spricht über künftige Finanzierungsoptionen

Von: Lars Warnecke

Geht es nach dem Finanzausschuss, soll die Samtgemeinde Fintel in diesem Jahr der Gemeinde Fintel für ihr Freibad einen Betriebsmittelzuschuss über 135 000 Euro auszahlen. © lw

Für den Betrieb ihres Freibades muss die Gemeinde Fintel ordentlich hinblättern. In diesem Jahr sind die Kosten sogar nochmals kräftig in die Höhe geklettert. Es stellt sich die Frage: Bleibt die Einrichtung in Gemeindehand?

Fintel – Klar: Ein Freibad zu unterhalten, ist für Gemeinden prestigeträchtig, aber meist auch teuer. In Fintel, das zeigen neueste Zahlen aus dem Haushaltsplan, beläuft sich das Defizit in diesem Jahr auf mehr als 271 000 Euro – und damit fast 100 000 Euro mehr als noch 2022. Die hochgekletterten Betriebs- und Personalausgaben, aber auch die Abschreibungen aus der Badsanierung, sie übertreffen die erwarteten Einnahmen in der kommenden Saison bei Weitem. Zwar leistete die Samtgemeinde in der Vergangenheit einen jährlichen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 45 000 Euro – die reichen der Gemeinde, die das Bad betreibt, nun aber natürlich nicht mehr aus, will sie nicht noch tiefer in die roten Zahlen rutschen. Ihren Berechnungen zufolge müsste die Samtgemeinde schon auf einen Zuschuss über jährlich 135 000 Euro hochgehen, damit die Verhältnisse zum Defizitauffang wieder einigermaßen hergestellt sind. Das geht aus einem Antrag der Finteler hervor, der am Donnerstagabend im Samtgemeinde-Finanzausschuss beraten wurde. „Es ist ja auch recht und billig, dass wir uns helfen lassen, durch die stark angestiegenen Energiepreise schafft die Gemeinde Fintel das nicht mehr so“, erklärte Mitglied Steffen Florin (CDU), selbst aus Fintel. Er weiß: „Natürlich profitiert der Ort am meisten von dem Freibad, aber letztendlich muss auch die Samtgemeinde dafür sorgen, dass die Kinder Schwimmen lernen – das ist nicht Aufgabe der Gemeinde Fintel.“

Für Samtgemeindebürgermeister Sven Maier ist die Angelegenheit „ein hochpolitisches Thema“. Auch daher habe die Verwaltung gleich mehrere Optionen in ihrer Beschlussvorlage dargestellt. „Fakt ist: Die Aufgabe, sich am Freibad finanziell zu beteiligen, ist Aufgabe der Samtgemeinde“, verdeutlicht er. Dass der zuletzt gezahlte Zuschuss bereits nicht das abdecken konnte, was die Gemeinde letztendlich für den Betrieb bezahlt hat, davon sei er überzeugt. „Aus meiner Sicht ist das Freibad für die Samtgemeinde eine Sache, die wir unbedingt halten sollten.“ Nur wie soll das finanziert werden vor dem Hintergrund, dass Fintel die Einrichtung mit Blick auf die kommenden Jahre in der jetzigen Form nicht mehr selbst wird tragen können? Maier nannte zwei Möglichkeiten: „Entweder gibt es weiterhin einen jährlichen Zuschuss oder das Bad geht auf die Samtgemeinde über, sodass dann natürlich alle Mitgliedsgemeinden zahlen würden.“

Letztere Option gefiel Ratsherr Jürgen Rademacher (CDU) durchaus: „Wir sind eine Solidargemeinschaft und sollten das Freibad, das ja auch ein touristisches Highlight in der Samtgemeinde ist, unterstützen – wenngleich Stemmen, Helvesiek und Lauenbrück nicht gerade die optimalen Nutzer sind, die Gemeinden also nicht begeistert sein werden, da Zuschüsse beizutragen.“

Auch Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) plädierte für eine Art Infrastrukturleistung der Samtgemeinde, die schließlich durch alle getragen wird. Bei einmaligen Zuschüssen pro Jahr bliebe der Gemeinde trotzdem noch ein Defizit in Höhe von 150 000 Euro, rechnete der Finteler vor. „Und ich sehe nicht, dass Fintel bei dieser Haushaltslage das alleine stemmen kann.“ Um nicht Jahr für Jahr die gleiche Diskussion führen zu müssen, sollte man ihm zufolge doch besser eine ganzheitliche, langfristige Lösung schaffen.

Einen Vorschlag, der in der Runde aufhorchen ließ, machte Ausschussvorsitzender Jochen Intelmann (SPD): „In diesem Jahr zahlt die Samtgemeinde den angeforderten Zuschuss in Höhe von 135 000 Euro. Und bis zum nächsten Haushalt wird eine Umfrage unter allen Einwohnern gemacht, ob sich die Samtgemeinde das Schwimmbad leisten soll oder nicht. Wenn die Mehrheit dafür ist, werden wir das in den Samtgemeinde-Haushalt übernehmen, dann werden wir gegebenenfalls die Steuern anheben müssen – und wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden.“ Dass man einen Haushalt in der Größenordnung von Fintel bei einem derart hohen Defizit nicht dauerhaft fahren könne, steht für den Lauenbrücker außer Frage. „Da versenkt man sich ja selber mit dem Freibad!“ Grundsätzlich sei eine Befragung im Sinne der Demokratie eine gute Idee, befand Florin. „Da wird aber ganz extremes Kirchtumsdenken bei herausgekommen – ich bin gespannt.“

Ebenfalls auf offene Ohren stieß der Vorschlag beim Samtgemeindebürgermeister. „Unabhängig davon müssen wir uns aber parallel überlegen: Selbst wenn wir sagen, wir halten das nachher in Samtgemeindehand und die Kosten sind auf mehrere Gemeinden verteilt, brauchen wir Lösungsansätze, wie wir unsere Haushalte dann auf den Weg bringen.“ Dazu, betonte Werner Kahlke (SPD), müsse Fintel aber auch erst offiziell bereit sein, das Freibad an die Samtgemeinde zu übertragen.

Nach regem Austausch verständigte sich das Gremium einstimmig auf folgende Beschlussempfehlung: Die Einmalzahlung an die Gemeinde Fintel über 135 000 Euro – sie kommt. Im weiteren Jahresverlauf will man Optionen entwickeln, wie das Bad langfristig auf sichere Bahnen gebracht werden kann, inklusiver einer Bürgerbefragung.

Abschließend wird sich der Samtgemeinderat in einer öffentlicher Sitzung Ende April mit dem Thema befassen.