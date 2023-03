Wenn‘s zu dick kommt: Martin Schlißke aus Scheeßel ist als professioneller Rohrreiniger unterwegs

Von: Lars Warnecke

Martin Schlißke rückt an, wenn der Abfluss verstopft ist und das Wasser nicht mehr abfließt. „Ich habe meinen Traumjob gefunden“, sagt der Rohrreiniger. © Warnecke

Mal sorgt er für freie Bahn in der Küche, dann für Durchpfiff im Toilettenrohr: Martin Schlißke aus Scheeßel arbeitet als Rohrreiniger. Wir haben ihn im Job begleitet.

Scheeßel/Schneverdingen – Es ist ein großes Ärgernis: Plötzlich läuft das Wasser nicht mehr ab und der Abfluss quillt über. Dann hilft meist nur noch eine professionelle Rohrreinigung. Dafür braucht es Fachleute mit besonderer Ausrüstung, die am besten rund um die Uhr erreichbar sind. Spezialisten wie Martin Schlißke (47). Bei seinen Einsätzen benutzt der Scheeßeler meist eine Spirale, die in die Leitung einfährt und diese ausfräst. Kein Job für schwache Nerven.

Erst im vergangenen August hat sich der gelernte Zimmerer mit seiner Firma selbstständig gemacht. Den Entschluss will er nicht bereut haben – im Gegenteil. „Ich arbeite in einem Gewerbe, das niemals aussterben wird“, sagt er. Und das macht er gerne. Sehr gerne sogar. Dabei klingt Rohrreiniger für viele nicht gerade nach einem Traumberuf. „Die meisten haben vermutlich eine falsche Vorstellung von dem Beruf. Es ist ja nicht so, dass ich zum Feierabend von oben bis unten mit Dreck beschmiert bin.“ An die Gerüche, die mitunter auftreten könnten, bei einer verstopften Toilette etwa, habe man sich jedenfalls sehr schnell gewöhnt. „Ich muss manchmal aufpassen, nicht zu lachen, wenn neben mir Kunden stehen und würgen.“ Einige seien schlau genug, sich schon zu melden, wenn es seltsam gluckert. „Oft ist es aber schon zu spät, wenn ich geholt werde – da steht die Suppe schon bis zum Rand oder läuft raus.“

So wie bei seinem ersten Einsatz an diesem Tag: ein verstopfter Abfluss in der Waschküche eines Einfamilienhauses. Dort gab es eine Überschwemmung. Die Bewohnerin ist dementsprechend aufgewühlt: „Ich habe das Wasser angemacht und vergessen, den Hahn wieder zuzudrehen – dann ist es übergelaufen.“ Schlißke beruhigt die Dame. „Das bekommen wir schon wieder hin!“ Manchmal hat er in seinem Job eben auch eine Art Seelentröster zu sein. Um das Problem zu lösen, muss er mit einer Spirale in die Leitung einfahren und diese ausfräsen. Via Inspektionskamera bekommt er ein Bild aufs Display gespielt. TV-Untersuchung nennt sich das im Fachjargon. Neun Meter Spirale stecken jetzt im Rohr. Zum Schluss erfolgt bei fließendem Wasser der Hörtest. „Klingt wieder ganz gut“, befindet er. „Bei einer gelösten Verstopfung hört man es deutlich, dass es abläuft.“ Die Kundin ist überglücklich: „Vielen Dank, Sie sind mein Held!“

Weiter geht‘s. Schlißke, der im Notdienst rund um die Uhr in telefonischer Rufbereitschaft steht, hat heute gut zu tun. „Manchmal hat man an zwei Tagen hintereinander Ruhe, manchmal klingelt das Telefon innerhalb einer Stunde dreimal.“ Mit seinem Combo, in dem er alle seine Geräte verstaut hat (auch solche, mit denen er Kanalisationsrohre auf privatem Grund reinigen kann) ist er unterwegs. Zwar nimmt der 47-Jährige Aufträge im Umkreis von 50 Kilometern an, setzt aber in erster Linie auf Privat- und Firmenkunden im lokalen Markt – aus Scheeßel, Rotenburg und aus Schneverdingen. Aus der Heideblütenstadt kommt Schlißke gebürtig. Dorthin fährt er als Nächstes.

„Hallo, hier ist die Firma ,Rohrfrei Direkt‘“, meldet er sich an der Tür eines Mehrfamilienhauses. In einer Wohnung im dritten Stock muss er sich um eine verstopfte Toilette kümmern. Der Eigentümer schildert das Problem: „Mal funktioniert es, mal nicht – so geht das schon seit ein paar Wochen.“ Ein Blick in die Schüssel genügt und die Sache ist klar: „Womöglich wird es ein altes Gussrohr sein – mit der Zeit bildet sich innen eine Kruste, die irgendwann zuwächst.“ Meist, weiß Schlißke, würden sich Ablagerungen über einen längeren Zeitraum festsetzen, bis sie das Rohr komplett verschließen. Mögliche Gründe für Verstopfungen seien jedenfalls vielfältig – und abhängig vom Ort. „Im Bad können etwa Haare, heruntergespülte Feuchttücher oder Hygieneprodukte wie Tampons die Ursache sein. In der Küche setzen sich häufig Speisereste in Rohrbögen fest, vor allem erhitztes, flüssiges Fett, das im Rohr abkühlt und aushärtet.“ Alles Sachen, die eigentlich dort nichts verloren hätten. Was denn so die kuriosesten Stücke seien, die er gefunden habe? „Von Schmuck bis zu Gebissen ist da eigentlich alles dabei.“

In seinem Combo hat Schlißke alles an Bord, was er für seine Einsätze braucht. © Warnecke, Lars

Jetzt widmet sich der Scheeßeler aber erstmal der Toilette. Auch hier kommt wieder die Spirale zum Einsatz. Doch erst muss der Spezialist die WC-Schüssel entfernen. Beim Absaugen des Wassers steigt ihm ein übler Fäkaliengeruch in die Nase. „Da ich den Geruchsverschluss jetzt praktisch leergesaugt habe, steigen Gerüche aus der Kanalisation hoch“, weiß er. „Aber wie schon gesagt: Man gewöhnt sich dran.“ Bevor er loslegt, bringt er einen Spritzschutz an. Damit die Wände nicht verschmutzen. Nach dem Fräsen – auf eine Spüleinheit verzichtet der Experte der Uneffektivität wegen bewusst – erfolgt wieder ein Hörtest. Um alle Fehlerquellen auszuschließen, gilt es auch, die Schüssel zu überprüfen. Die ist in Ordnung, nach einer guten Stunde ist auch dieses Problem behoben. Den Kunden hat Schlißke voll und ganz überzeugt: „Er hat ein richtig freundliches Auftreten und bietet einen fairen Preis an – das erlebt man auch nicht alle Tage.“

Tatsächlich gibt es unter den Rohrreinigern schwarze Schafe, die ihre Klientel regelrecht abzocken. Das weiß auch der Scheeßeler: „Einige liefern schlechte Arbeit zu Wucherpreisen ab.“ Manchmal, hat er erfahren, würden für einen kurzen Einsatz mehr als 2 000 Euro berechnet, die an Ort und Stelle eingefordert werden. „Das ist schon dreist, was da manchmal abgeht.“ Martin Schlißke gehört natürlich zu den seriösen Dienstleistern.

Und das hat sich offenbar herumgesprochen. Sein Handy klingelt, der nächste Auftrag kommt rein. Man darf davon ausgehen, dass auch bei diesem im Anschluss wieder alles im Fluss sein wird. Nein, ganz sicher sogar.