Wahlhelfer achten auf reibungslosen Ablauf

Von: Ann-Christin Beims

Seit mehr als 20 Jahren achtet der Bötersener Frank Ottens an Wahltagen darauf, dass alles ordnungsgemäß abläuft. © Beims

Seit mehr als 20 Jahren achtet Frank Ottens darauf, dass bei der Stimmabgabe in Bötersen alles reibungslos abläuft - und hat damit den vollen Einblick in die Aufgaben eines Wahlhelfers.

Bötersen – Ein leicht kühler Wind geht zwar, aber die Sonne scheint. Zum Draußensitzen reicht es noch. Frank Ottens radelt mit dem Fahrrad zum Treffpunkt am Bötersener Dorfladen: einer der beiden Picknickbänke unter den Bäumen. Er hat sich den markanten Punkt mitten im Ort ausgesucht, um von einer Aufgabe zu erzählen, die er mittlerweile seit mehr als 20 Jahren ausübt: An jedem Wahltag ist er als Wahlhelfer im Gasthaus Hoops vor Ort und sorgt gemeinsam mit dem Rest des Wahlvorstands dafür, dass die Stimmabgabe ordentlich über die Bühne geht. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, weiß er.

„Es geht um eine Wahl, dessen muss man sich bewusst sein. Auch, wenn wir nur ein kleiner Teil von vielen sind.“ Bei bundesweiten Wahlen gibt es beispielsweise gut 88 000 Wahlvorstände, heißt es auf der Website des Bundeswahlleiters. Sie sorgen für Ruhe und Ordnung, überprüfen die Wahlberechtigung, geben die Stimmzettel aus, vermerken die Teilnahme, geben die Urnen frei für den Einwurf der Stimmzettel und vieles mehr. Auch für Menschen mit Behinderung stehen sie als Ansprechpartner bereit und können unterstützen – stets unter Diskretion. Eines der obersten Gebote eines Wahlhelfers ist Verschwiegenheit.

2001 habe er seine erste Einladung bekommen, erinnert sich Ottens, der in der Geschäftsstelle der Rotenburger Kreiszeitung arbeitet. Seitdem ist er immer wieder dabei – egal, ob Landtagswahlen wie am kommenden 9. Oktober oder sämtlichen anderen Wahlen. Meist als stellvertretender Wahlleiter, im Oktober aber auch als Wahlleiter. Es gibt zwar eine Entschädigung für die Zeit, das ist aber nur ein „Erfrischungsgeld“, so Ottens. Früher gab es das bar auf die Hand, heute wird es direkt auf das Konto überwiesen.

Meist bekommen die Helfer etwa drei Monate vorher ihre Aufforderung und können sich darauf einstellen. „Heute wird im Wahlvorstand auch viel mehr Wert auf Parität gelegt“, merkt Ottens an. Der Vorstand sei früher mehr eine Männerdomäne gewesen. Zudem war es ein „Job auf Lebenszeit“. Heute sei zwar auch jeder Wahlberechtigte verpflichtet, das Ehrenamt auszuüben. Aus Krankheits- oder beruflichen Gründen beispielsweise kann man sich auch befreien lassen.

Sorgfalt geht über Schnelligkeit

Es sei aber eine sehr spannende Aufgabe, betont Ottens. Zum Beispiel am Ende bei der Frage, ob die Zahl der ausgeteilten Zettel mit denen der ausgefüllten übereinstimmt. Wichtig sei Sorgfalt, die gehe immer über Schnelligkeit – auch, wenn es am Ende des Abends dann fünf Minuten länger dauert. „Nur nicht in Hektik verfallen“, sagt Ottens. Und auch die richtige Reihenfolge bei der Auszählung sei wichtig, zum Beispiel bei der Kommunalwahl.

Es sind viele Kleinigkeiten, auf die die Helfer im Laufe des Tages achten müssen. Sie sollten unter anderem regelmäßig einen Blick in die Wahlkabinen werfen – damit niemand Zettel oder Notizen auf dem Sichtschutz hinterlässt. Direkt am Wahllokal darf keine Wahlwerbung sein. Und neuerdings haben sie Smartphones verstärkt im Blick. Denn gerade junge Leute posten gerne und viel in den sozialen Netzwerken – manchmal auch aus der Wahlkabine. „Das Problem gab es früher nicht“, erklärt Ottens.

Wichtig ist auch, dass im Laufe des Tages immer mehrere Mitglieder aus dem Wahlvorstand im Wahllokal sind. Zwischendurch wird auch Pause gemacht, aber nacheinander – die Helfer sind zum einen schon am Vortag vor Ort und bereiten alles vor und dann am Wahltag ab kurz nach 7 Uhr. Es ist ein langer Tag; da hilft es, kommunikativ zu sein, meint der Bötersener. „Und da sind sicher schon einige Socken gestrickt worden“, ergänzt er und grinst.

Punkt 8 Uhr öffnen sich dann die Türen des Gasthauses Hoops, in dem in Bötersen gewählt wird. Die Frage nach einem anderen Wahllokal stand zwar mal im Raum, scheiterte aber an geeigneten Räumlichkeiten. Die Barrierefreiheit muss gegeben sein, ebenso der Datenschutz und die Möglichkeit der geheimen Wahl. Große Fensterfronten beispielsweise sind da nicht vorteilhaft. Und teilen die Helfer Stimmzettel aus, müssen diese intakt sein. Ist nur eine Ecke abgerissen, gibt es einen neuen.

Ottens selber holt sich seinen auch erst am Wahltag und setzt sein Kreuz nicht vorher per Briefwahl. Denn da hat er ein Ritual: Seine Stimme gibt er – wenn möglich – als Letzter ab und geht kurz vor dem Stimmabgabeende in die Kabine. Punkt 18 Uhr werden die Türen geschlossen, dann gibt es keinen Zutritt mehr. Nur, wer bis 18 Uhr im Wahllokal ist, darf noch seine Stimme abgeben. Da gebe es auch mal „Lamentiererei“, aber ohne Erfolg.

Anschließend geht es ans Zählen. Da ist Sorgfalt gefragt. Ob ein Stimmzettel ungültig ist, wird gemeinsam entschieden. „Manchmal ist es Auslegungssache“, weiß Ottens. Kuriositäten hat Ottens schon im Laufe der Jahre erlebt. Manche machen ein großes Kreuz über den gesamten Zettel, auch eine Blume gab es schon einmal. Andere machen zu viele Kreuze und einer hat mal „Alles Mist“ drauf geschrieben – keine Frage, eindeutig ungültig. Ottens kann da nur mit dem Kopf schütteln. „Warum gehen die überhaupt zur Wahl?“ Nicht zuletzt haben die Helfer dadurch nur unnötige Arbeit. Bei Unsicherheiten könnten sie immer bei der Samtgemeinde anrufen. Am Ende werden dort alle ungültigen ohnehin noch einmal geprüft. Es gilt immer: Der Wählerwille muss klar erkennbar sein.