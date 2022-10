Von Rotenburg ins Kriegsgebiet: Liveticker zum Hilfstransport in die Ukraine

Von: Andreas Schultz

Der aufgefüllte Lieferwagen enthält neben den Lebensmitteln aus Rotenburg allerhand Sachspenden wie Kleidung und ein Krankenbett. © Privat

Neun Ehrenamtliche aus Rotenburg und Umgebung lenken einen humanitären Hilfskonvoi in die Ukraine. Kreiszeitungs-Redakteur Andreas Schultz begleitet sie. Ein Newsticker.

Es geht Richtung Osten: Autobahnen führen zehn Helfer mit Medikamenten, Lebensmitteln, Kleidung und mehr über Autobahnen durch Ostdeutschland, Polen und schließlich rund 200 Kilometer hinter die polnisch-ukrainische Grenze. Abfahrt: Donnerstag, 27. Oktober. Einer von denen, die mit anpacken, ist Andreas Schultz. In diesem Ticker schildert er seine Eindrücke, teilt Schnipsel, Anekdoten, Kurzporträts.

Rotenburger Hilfstransporte: Die Vorgeschichte

Der Bremer Pawel Matura fährt seit Beginn des Kriegs mit gefüllten Lieferwagen in die Ukraine. Da in der Krisenregion aufgrund der Kampfhandlungen die regulären Versorgungswege zusammengebrochen sind, sind viele im Land Verbliebene auf externe Hilfe angewiesen. Die bringt Matura regelmäßig.

Auch Rotenburger lässt das Geschehen in der Ukraine nicht kalt. Die große Sammelaktion auf dem Parkplatz von Garten Grewe mündet für Carsten Wedekind und sein Team in einen Hilfstransport. Dieser fährt in seiner Erstauflage bis an die polnische Grenze. Flüchtende Mütter mit ihren Kindern auf den Armen hinterlassen bleibenden Eindruck bei allen Mitfahrern.

Im Juni führt die Netzwerkarbeit des Bremers und der Rotenburger dazu, dass die Idee eines gemeinsamen Transports auf den Tisch kommt - diesmal direkt zu den Menschen in der Ukraine, die die Güter brauchen. Die Sammlungen im Lager am Königskamp in Rotenburg werden fortgesetzt, aber zwischenzeitlich bricht die Spendenbereitschaft ein. Für das Vorhaben bedeutet das keinen Abbruch, weitere Transporte folgen. Der bislang größte mit fünf Lieferwagen, gefahren von neun Helfern, soll am Donnerstag aufbrechen. Auch Kreiszeitungs-Redakteur Andreas Schultz packt mit an, fährt den Wagen und berichtet.