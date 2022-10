Visselhöveder Tafel ab Dienstag wieder geöffnet

Das Team der Visselhöveder Tafel will wieder Bedürftigen helfen und setzt dafür eine Förderung der neuen Kühlgeräte aufs Spiel. © aki

Die Zuschussbewilligung für die neuen Kühlregale ist zwar noch nicht da, aber dennoch öffnet die Visselhöveder Tafel am Dienstag wieder ihre Türen.

Visselhövede – Nach zweimonatiger Zwangspause durch den Ausfall des alten Kühlregals nehmen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Visselhöveder Ausgabestelle der Rotenburger Tafel zu Wochenbeginn wieder ihre Arbeit auf. So ist die Ausgabestelle am Bahnhof erstmalig wieder am Dienstag, 18. Oktober, ab 14.30 Uhr, für Bedürftige geöffnet. „Wir können nicht länger unser seit nunmehr mehr als 16 Jahre bestehendes Angebot der Ausgabe von Lebensmitteln und Bedarfsartikeln ausfallen lassen“, betont Initiator und Organisator Manfred Seitz. „Wir warten seit dem Ausfall und der Stilllegung unseres Wandkühlregals im August auf einen positiven Förderbescheid des Niedersächsischen Landesamts für Regionalentwicklung Außenstelle Verden.“

Davor hatten sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht, wie dieser Verlust schnellstmöglich im Sinne der Bedürftigen kompensiert werden könnte. „Die Suche nach Sponsoren für neue Kühlgeräte haben wir dann eingestellt, nachdem Bürgermeister André Lüdemann empfohlen hatte, eine Zuschussförderung über die Leader-Region Hohe Heide zu beantragen.“

Und die war eigentlich kein Problem – zumindest bei den Beteiligten vor Ort. Denn schon Anfang September lag Seitz das positive und einstimmige Votum der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Hohen Heide mündlich vor. Danach sei eine Förderung bis zu 70 Prozent zu erwarten. „Daher sahen wir uns veranlasst, sofort neue Wandkühlregale ausfindig zu machen. Die Tafel Rotenburg ist durch einen Vorstandsbeschluss in finanzielle Vorleistung getreten und hat die notwendigen Kühlgeräte bei einer Fachfirma bestellt. Diese wurden auch innerhalb von zehn Werktagen geliefert.“

Für die rund regelmäßigen 70 Tafelkunden – dahinter stünden mit Kindern und Familienangehörigen etwa 300 Personen – sei es weiterhin notwendig, dass sie günstige Lebensmittel erhielten, so Seitz.

Die Helfer der Tafel sehen sich in einer sozialen Verantwortung. „Die Situation vieler Menschen hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch zugespitzt“, betont Seitz. „Insbesondere durch weitere Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und der rasanten Entwicklung der Energiepreise gibt es zunehmend Menschen, die ohnehin nicht auf der Sonnenseite stehen und für die es schwieriger wird, Unterstützungsangebote zu bekommen.“

Die Visselhöveder Tafel hat sich deshalb auch aufgrund der vielen Nachfragen von Bedürftigen, aber auch von Kommunalpolitikern entschieden, die bereits vor Ort stehenden Kühlregale ohne Förderbewilligung aus Verden in Betrieb und die Tafel in uneingeschränkter Form wieder aufzunehmen. „Wir sind uns bewusst, dass eine vorzeitige Nutzung der Kühlgeräte ohne das grüne Licht der Behörde dazu führen kann, dass die Förderung gestrichen wird“, so Seitz. „Den Entscheidern sei aber gesagt, dass wir ein Team ehrenamtlicher Mitarbeiter sind, die sich für die sozial Schwachen in unserer Gesellschaft engagieren und nicht darauf aus sind, finanzielle Gewinne zu erzielen.

Helmut Neiß schaltet das neue Kühlregal ein. © Kirchfeld, Angela

Er hält es ohnehin für „nicht akzeptabel“, dass über vorhandene Fördermittel in zeitlich äußerst aufwendiger und bürokratischer Weise entschieden werde, wenn den handelnden Personen die Dringlichkeit der Unterstützung bewusst sei. „Noch einmal: Es geht um die wichtige Grundversorgung mit Lebensmitteln für Menschen, Familien und Kinder, die keine andere Möglichkeit haben, sich wegen finanzieller Engpässe mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen.“

Bei der Hohen Heide sieht man das ganze Thema ein wenig differenzierter: „Wir waren bei der Entscheidung in der Lokalen Aktionsgruppe schon recht schnell. So schnell wie noch keinem Beschluss zuvor“, sagt Regionalmanager Guido Pahl. Aber grundsätzlich sei die Hohe Heide nicht das wirklich geeignete Werkzeug für solche Notfälle, auch wenn die Tafel alle Kriterien für eine Förderung erfülle. „Denn ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ist in den Richtlinien und Vorgaben der Hohen Heide nun mal nicht vorgesehen. Und darum dauert es vom Okay der LAG bis zur Bewilligungserklärung gut sechs Wochen oder länger. Sollte die Maßnahme, wie jetzt angekündigt, vorzeitig eingeleitet werden, hat das wahrscheinlich den Verlust der Förderung zur Folge“, so Pahl.

Wer Rückfragen zur Situation der Tafel hat, kann sich unter der Telefonnummern 04262 / 3527 oder 04262 / 918989 an Manfred Seitz wenden. „Für Spenden und finanzielle Unterstützung sind wir aus den genannten Gründen ebenfalls sehr dankbar“, hofft Manfred Seitz auf Hilfe.