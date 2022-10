Visselhöveder Schützenhalle vor dem Abriss

Von: Jens Wieters

Oliver Nienaber (v.l.), Jochen Orthmann und Rudi Reichert vor den leeren Containern. © Wieters

Die Container stehen schon bereit: Die altehrwürdige Visselhöveder Schützenhalle wird jetzt abgerissen. Im kommenden Jahr entsteht dort ein neuer Kindergarten.

Visselhövede – Wenn die alten knorrigen Eichendielen sprechen könnten, dann würden sie lange brauchen, um all das zu erzählen, was sich auf ihnen ereignet hat: (be)rauschende Partys mit bekannten Bands in den 1970er- und 1980er-Jahren, kaum zählbare Feiern der Schützen, jahrzehntelang Ausstellungen von Geflügel und Kaninchen sowie spannende Kämpfe der Wrestler und viele, viele Veranstaltungen mehr. Aber das ist jetzt Geschichte, denn die alte Visselhöveder Schützenhalle an der Bahnhofstraße wird nun abgerissen. Die rund 500 Quadratmeter große Halle weicht einem Kindergartenneubau, der „wohl spätestens Mitte des kommenden Jahres begonnen werden soll“, so Rudi Reichert vom städtischen Bauamt. Bis zum vergangenen Jahr war die Schützenkompanie Eigentümerin der Halle, die ihr schließlich von der Stadt für 100 000 Euro abgekauft worden war.

Bis zum Baubeginn der Kita haben die Männer des Visselhöveder Abbruchunternehmens KAR von Roman Krüger das Sagen auf der bereits mit einem Zaun umgebebenen Baustelle. „Für uns ist das Ganze aber ein völlig unproblematischer Abbruch“, sagt Oliver Nienaber von KAR. Zur Trennung der einzelnen Baumaterialien stehen schon eine Menge Container bereit. „Holz in den einen Container, Elektroleitungen in einen anderen, Metall in den nächsten und so weiter“, sagt Nienaber, der damit rechnet, dass der gesamte Rückbau in etwa „drei Wochen“ in Anspruch nehmen wird. Besonders für Metall werden sicher ein, zwei Container mehr nötig sein, denn das Satteldach der großen Halle besteht aus Blechplatten, die ebenfalls separiert werden. „Zum Glück ist das keine Dacheindeckung mit Asbestanteilen, denn das würde die Kosten in die Höhe treiben.“

So werden die KAR-Männer neben den Platten auch Unmengen an Holz zersägen müssen, denn bis auf den Sockel und den gemauerten Wänden in der ehemaligen Sektbar und der Küche besteht die Schützenhalle überwiegend als Balken und Sparren. „Und das Holz ist noch völlig in Ordnung. Kein Bock und nichts. Und das nach all den Jahren“, wundert sich Jochen Orthmann.

Die altehrwürdige Schützenhalle an der Bahnhofstraße steht nur noch rund drei Wochen. © Wieters, Jens

Der Visselhöveder ist während der Abbruchzeit regelmäßig und ehernamtlich im Austausch mit Oliver Nienaber, weil er den Job des vom Landkreis geforderten externen Gutachters übernimmt. Der muss nämlich checken, ob sich in alten, zum Abriss bestimmten Gebäuden Fledermäuse oder anderes schützenswertes Getier angesiedelt hat. „Und als ehemaliger stellvertretender Leiter des Rotenburger Forstamts ist er dazu bestens geeignet“, sagt Rudi Reichert, der den Kontakt hergestellt hatte.

„Ich glaube aber nicht, dass sich Fledermäuse in der Schützenhalle wohlgefühlt haben. Unter dem Blech ist es zu warm, und es bildet sich Kondenswasser. Das mögen sie nicht, Fledermäuse bevorzugen Höhlen“, so Orthmann, der aber dennoch mit einem dicken Strahler jeden Winkel der Halle ableuchtet.

Aber ihm kommt eine Idee beim Blick auf die alten Bäume auf dem Gelände, die alle erhalten bleiben: „Vielleicht könnte eine Schulklasse Quartiere für Fledermäuse bauen. Das geht ganz einfach, und sie werden von den Tieren gerne angenommen. Ich kann auch Tipps geben“, so Orthmann, der selber vor gut 40 Jahren „einige Feten in der Halle gefeiert“ hat, und als „Rentner nun Spaß daran hat“, seiner Heimatstadt unter die Arme zu greifen.

Ein Teil des alten Tanzparketts wird übrigens für das genutzt, für das es ehemals bestimmt war. „Der Countryclub der JMB-Ranch aus Wittorf hat uns die Bohlen abgenommen, um Unterlagen für ihre Linedancer so haben“, berichtet Rudi Reichert. So werde das von einigen Kommunalpolitikern geforderte Upcycling der alten Baumaterialien in die Tat umgesetzt. Und diese knorrigen Eichendielen hätten weiterhin was zu erzählen.