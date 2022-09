Visselhöveder Obdachlosenunterkunft: Ein Heim nur für kurze Zeit

+ © Kirchfeld Die Obdachlosenunterkunft ist nur als vorübergehender Schutz gedacht, nicht als Dauerwohnung. © Kirchfeld

Die Obdachlosenunterkunft in Visselhövede ist keine Präsidenten-Suite. „Sie ist nur für Leute gedacht, die kurzzeitig ein Dach über dem Kopf brauchen“, sagt die Verwaltung, die Kritikern widerspricht, die „menschenunwürdige Zustände“ anprangern.

Visselhövede – „Das ist schon menschenunwürdig, wie die Bewohner des Obdachlosenheims an der Straße Am alten Postweg untergebracht sind“, kritisierte der Visselhöveder Jochen Thiem während der Bürgerfragestunde zu Beginn der vergangenen Sitzung des Visselhöveder Bauausschusses. „Die sanitären Anlagen dort sind so verdreckt, dass ich lieber in den Garten gehen würde, wenn ich dort untergebracht wäre.“ Auch Spüle, Herd und Schränke seien in einem desolaten Zustand, so Thiem, der unter den Ausschussmitgliedern entsprechende Fotos verteilte, die er „Anfang des Monats“ aufgenommen hatte, wie er unserer Zeitung berichtetet. „Wir sind zwar hier jetzt nicht die richtigen Ansprechpartner, werden uns aber darum kümmern“, versprach Bauamtsleiter Gerd Köhnken.

Denn ganz so einfach wie vielleicht von den Zuhörern während der Sitzung gedacht, stellt sich die Thematik nämlich nicht dar, wie Ordnungsamtsleiter Mathias Haase klar stellt. „Das Haus am alten Postweg ist nur dafür gedacht, dass Menschen, die in Visselhövede ohne eine Bleibe stranden, kurzfristig ein Dach über dem Kopf haben und in den Wintermonaten nicht irgendwo draußen übernachten müssen.“ Aber die Betonung liege auf kurzfristig, denn das Haus sei keine Sozialwohnung, und nur mit den absolut nötigsten Dingen ausgestattet.

+ Das „stille“ Örtchen. © Privat

„Aktuell ist es aber so, dass drei junge Männer bereits seit vielen Wochen dort wohnen, was dem Sinn und dem Zweck der Unterkunft komplett widerspricht.“ Einfach so vor die Tür setzen kann die Stadt die Bewohner, die nach Haases Aussage teilweise sogar einen Arbeitsplatz haben, aus „Gründen der Gefahrenabwehr“ nicht. Der Aufforderung, sich dringend eine Wohnung zu suchen, sei das Trio bisher nicht nachgekommen. „Dabei stehen denen, die keinen Job haben, Sozialleistungen und Wohnraum zu. Nur müssen sie sich selber aufmachen und eine Wohnung suchen und die entsprechenden Anträge auf Sachleistungen und andere Unterstützung beim Sozialamt stellen“, macht Haase deutlich.

+ Die Dusche hat schon bessere Tage gesehen. © Privat

Auch die Kritik an verdreckten Klos und Duschen kann der Ordnungsamtsleiter nicht nachvollziehen. „Wenn ich dort schon unrechtmäßig länger als die eigentlich gedachten paar Tage lebe, dann hilft es auch, mal selber einen Putzlappen in die Hand zu nehmen.“ Mitarbeiter des Bauhofs hätten erst vor einigen Monaten das Haus auf Vordermann gebracht, und schon nach ganz kurzer Zeit seien die Räume wieder komplett vermüllt und verdreckt gewesen. „Und wir können doch nicht auf Kosten der Steuerzahler das Haus regelmäßig renovieren und ausstatten für Leute, die sich dort auf Kosten aller im Prinzip illegal aufhalten.“

+ Ein Herd ohne Abschluss im Obdachlosenheim. © Thiem

Die von Jochen Thiem geäußerte Kritik an einer Ungleichbehandlung von ukrainischen Flüchtlingen, die „mit allem, was man so braucht, ausgestattet werden“, und den Männern in der Obdachlosenunterkunft, will Haase so nicht stehen lassen. „Die Menschen aus der Ukraine sind vor dem Krieg geflüchtet. Oft mit nichts als ein paar Plastiktüten dabei. Darum hinkt dieser Vergleich, weil die Männer aus dem Haus nicht auf der Flucht sind, und es selber nicht auf die Reihe bekommen, sich wenigstens um das zu kümmern, was ihnen zusteht.“ Eine Lösung des Dilemmas hat Haase nicht parat – allein die Hoffnung, dass die drei Bewohner doch noch selber aktiv werden.