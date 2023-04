Visselhöveder Bürgerbusverein braucht Fahrer

Von: Jens Wieters

Mit Plakaten macht der Bürgerbusverein Werbung und hofft auf viele Anrufe von potenziellen Fahrern. © Wieters

Er war 2007 der erste seiner Art im Landkreis Rotenburg, aber nun hat auch der Visselhöveder Bürgerbusverein mit akutem Fahrermangel zu kämpfen. Mindestens fünf weitere Leute sind nötig, sonst wird es richtig eng mit der Aufrechterhaltung des ÖPNV-Angebots.

Visselhövede – Er war vor fast 16 Jahren der erste Bürgerbus im Landkreis Rotenburg und nach der Corona-Zeit schnellen auch die Fahrgastzahlen wieder nach oben. „Aber was nutzt die steigende Nachfrage, wenn wir immer weniger Fahrer haben?“, so Eckhard Langanke. Der Vorsitzende des Visselhöveder Bürgerbusvereins hat so langsam Sorge, dass der weinrote VW Crafter vielleicht schon bald nicht mehr im Straßenbild zu sehen sein wird. „Das wäre zwar das letzte Mittel, aber so geht es nicht mehr lange weiter.“

15 Fahrer, die aktuell zur Verfügung stehen, sind einfach zu wenig. Darum wird es für Langanke von Monat zu Monat schwieriger, den Fahrerplan aufzustellen. „20 Leute müssen es schon sein, damit es für den einzelnen Fahrer nicht in Stress ausartet.“ Er hat zwar mitbekommen, dass die vergleichbaren Vereine in Scheeßel, Fintel, Sottrum schon lange über einen Fahrermangel klagen und bereits Touren einstellen, aber „ich hatte immer gehofft, dass wir in Visselhövede die Kurve kriegen.“ Aber jetzt seien einige langjährige Fahrer ausgefallen, sodass es „richtig eng“ werde.

Fünf Fahrer werden sofort gebraucht

Darum appelliert Langanke nicht nur auf diesem Wege an Führerscheinbesitzer, sich bei ihm zu melden, sondern der Verein hat an der Bahnhofstraße auch Werbebanner aufgehängt, um auf die Misere aufmerksam zu machen.

„Dabei macht es richtig Spaß, den leicht zu fahrenden Bus durch die Landschaft zu steuern und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, wirbt der Vereinsvorsitzende. Voraussetzung sei lediglich ein Führerschein der Klasse B, der früher Klasse 3 hieß. Den erforderlichen Nachweis für die Personenbeförderung und alles Weitere organisiere und bezahle der Verein.

Angehende Fahrer sollten sich lediglich bereit erklären, ein- bis zweimal pro Monat eine Vormittags- oder Nachmittagsschicht am Steuer zu sitzen. „Das wäre morgens von 8 bis 12 und nachmittags von 14 bis 18 Uhr.“ Die Touren führen nach Stellichte, Neuenkirchen und Walsrode und halten in den Visselhöveder Ortsteilen, die auf der jeweiligen Strecke liegen. „Wir haben gegenüber früher bereits unsere Strecken abgespeckt, weil die ehemaligen nur Schülern vorbehaltenen ÖPNV-Busse jetzt auch alle anderen Fahrgäste mitnehmen dürfen.“

Aber die übrig gebliebenen Touren seien sehr beliebt und für viele Menschen aus den Dörfern sei der Bürgerbus oft die einzige Möglichkeit, kostengünstig nach Visselhövede oder auch nach Walsrode zum Arzt zu gelangen.

Langanke wird deutlicher: „Natürlich gibt es kein Geld für die Fahrer, aber alle Welt redet von einem Mehr an Miteinander und dass die Gesellschaft enger zusammenrücken soll. Genau das kann man mit solch einem Job erfüllen. Einfach ein kleiner Dienst an der Allgemeinheit, der auch noch Spaß macht.“

Punktesystem macht Werbeaufkleber überflüssig

Und das für Langanke bereits seit Dezember 2007 als sich der erste Bürgerbus des Landkreises zur Jungfernfahrt vom Visselhöveder Marktplatz aus auf den Weg gemacht hatte.

Seitdem habe es zwar immer wieder mal Schwankungen bei der Fahrgast- und Fahrerzahlen gegeben, aber das sei völlig normal. Und Langanke ist auch ein bisschen stolz darauf, dass der Bus immer noch ohne großflächige Außenwerbung klarkommt. „Das liegt natürlich an den Fördergeldern von Stadt, Landkreis und Land, aber auch an unserem Bürgerbus-Punktesystem.“

Denn beim Einkauf in den Visselhöveder Fachgeschäften bekommt man ab einer bestimmten Summe, die Punkte dazu, die dann gesammelt als Fahrkarte gelten. „Und das wollen wir alles beibehalten und darum hoffe ich auf viele Anrufe“, so das Visselhöveder Urgestein.