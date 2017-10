Obstprojekt im Visselhöveder Kindergarten Fabula

Fototermin vor der Schlacht am bunten Obstbüfett.

Visselhövede - Ein einfacher Obsttag war den Erzieherinnen des Visselhöveder Kindergartens Fabula zu langweilig. „Wir haben von der Bürgerstiftung 200 Euro zum Thema Gesunde Ernährung bekommen und überlegt, wie wir das Thema wirksam umsetzen können“, berichtet Kita-Leiterin Irmtraud Pape.

So entstanden in der Woche in den einzelnen Gruppen verschiedene Ergebnisse zum Thema. Es gab unter anderem Apfeldruck und Obstsalat, die Drachen-Gruppe machte einen Apfelkuchen, eine andere Gruppe entwarf wahre Kunstwerke bei „Obst durch Spritztechnik“.

Da sich der Kindergarten als eine Multi-Kulti-Einrichtung versteht, war es auch naheliegend, den Kindern zu vermitteln, aus welchen Erdteilen die einzelnen Früchte kommen. Auf einer großen Weltkarte über dem Obstbüfett, das den Kindern während der Projektwoche dank der Spende zur Verfügung stand, war das Heimatland jeder Frucht eingezeichnet. „Wir haben bewusst auch exotische Früchte für das Büfett ausgewählt, die hier nicht alltäglich sind“, vermittelte Pape. Dass die Kiwi aus Neuseeland kommt, wussten schon einige Kinder, aber die Fabulas erfuhren unter anderem auch, dass die Avocado aus Südafrika stammt, die Minneola in Peru beheimatet ist, Sharons aus Indien und Mangos aus Puerto Rico kommen.

„Man muss auch die Eltern loben, die den Kindern fast täglich Obst in die Brotdose geben. Auch der Elternbeirat hat uns in der Woche super unterstützt und jeden Tag fleißig das Obst geschnippelt“, dankte Pape. aki