Nach Unfall an Pfingsten: Audi-Mitfahrer erliegt Verletzungen

Visselhövede - Einer der insgesamt sechs Personen, die am Pfingstsonntag auf der K208 an einem Unfall verletzt wurden, ist nun verstorben.

Bei der Kollision zweier Autos zwischen Hiddingen und Riepholm ist einer der Mitfahrer in dem beteiligten Auto verstorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 68-jährige Mann aus dem Heidekreis erlag seinen schweren Verletzungen in einem Hamburger Krankenhaus.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis gegen 16.40 Uhr auf der Straße „Auf dem Elmhorstberg“ im Kreuzungsbereich zur K208 die Vorfahrt eines von links kommenden, vorfahrtbereichtigten Mercedes missachtet hatte, heißt es.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeug sind neben dem Verstorbenen drei weiteren Menschen schwer verletzt worden. Fahrer und Mitfahrerin im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, der Mercedes-Fahrer sei unverletzt geblieben.

kom