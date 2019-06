Zwischen 27 und 50 Grad: Arbeitnehmer trotzen der Hitzewelle

Es gibt aber auch coole Jobs

+ © Wieters/ Kirchfeld/ Lange Arbeitet in sengender Sonne: Ruslan Ostaev. © Wieters/ Kirchfeld/ Lange

Visselhövede - 30, 32, 33 und in Visselhövede am Dienstag gegen 17 Uhr sogar 35 Grad. Nach dem Supersommer 2018 scheint sich auch in diesem Jahr wieder schweißtreibende Monate ab Ende Juni anzukündigen. Wer Urlaub hat, geht es irgendwo ins Freibad oder fährt an die See. Wer arbeiten muss, lässt sich etwas einfallen, um der Hitze zu trotzen. Wir haben uns mal in verschiedenen Geschäften, auf Baustellen bei Dienstleistern und auf dem Wochenmarkt umgeschaut, wie die Menschen sich in ihren Jobs bei der Bullenhitze einrichten.