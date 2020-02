„Zum Glück kein Schimmel“

Oberschule wird zum Sanierungsfall / 50 Jahre altes Leitungssystem muss raus

+ Karin Stegmann untersucht die Schäden im Verwaltungstrakt der Schule. Fotos: Wieters

Visselhövede – Immer, wenn Antje Katzsch in den vergangenen Monaten zur Arbeit gegangen ist, hatte sie ein ungutes Gefühl. Denn die Sekretärin der Oberschule Visselhövede am Standort Auf der Loge saß in ihrem Büro nicht schön „warm und trocken“, wie man salopp gesagt meinen könnte. Ganz im Gegenteil: Moderiger Geruch hatte sich seit den vergangenen Sommerferien in dem Raum neben dem Lehrerzimmer breitgemacht. „Es war jetzt nicht mehr zumutbar, sie dort weiter arbeiten zu lassen“, so Schulleiter Ronny Wieland.