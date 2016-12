„Zukunft nicht blockieren“

Modifizierung des Schuldenabbau-Beschlusses

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Es ist einfach meine Pflicht, die Zukunft der Stadt nicht zu blockieren“, sagt Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel hinsichtlich der vom Finanz- und auch vom Verwaltungsausschuss getragenen Modifizierung des Schuldenabbaubeschlusses von 2013. Demnach hätte die Stadt ab Januar 2017 keine neuen Kredite mehr aufnehmen dürfen. Das wird sie aber doch tun – maximal in einer Höhe von 1,855 Millionen Euro, wenn der Rat heute Abend den Verwaltungsentwurf absegnet. „Die Kreditermächtigung ist auch nötig, weil wir sonst den Haushalt 2017 nicht aufstellen könnten“, so Goebel.

Der damals gefasste Beschluss hatte zum Inhalt, dass nicht mehr ausgegeben werden darf, als eingenommen wird. Zusätzlich sollen jährlich 200 .000 Euro erwirtschaftet werden, um den Schuldenberg von gut 13 Millionen (Stand 1. Januar 2014) spätestens bis 2043 komplett abzubauen. In diesem Jahr bleiben auch bedingt durch hohe Gewerbesteuereinnahmen und die 2015 beschlossenen Steuererhöhungen sogar gut 320. 000 Euro unterm Strich übrig. „200. 000 davon legen wir auf die hohe Kante und 120 .000 nutzen wir für Wege und Straßen“, erläutert Goebel.

So würden sich die Schulden am Ende dieses Jahres auf 11,774 Millionen Euro belaufen, „rund 661. 000 Euro weniger als prognostiziert.“

Ziel: Schuldenabbau

Aber im kommenden Jahr stünden einige Investitionen an wie zum Beispiel der Kanalbau in Wehnsen und die Zahlung für die gleichen Arbeiten in Buchholz. „Man hat bei dem damals gefassten Beschluss nicht weitreichend überblickt, dass wir solche kostenintensiven Maßnahmen noch vor der Brust haben“, vermutet der Verwaltungschef.

Aber trotz der neuen Kredite, werde man an dem Ziel des Schuldenabbaus festhalten, „aber wir müssen auch investieren, um nicht später wesentlich höhere Folgekosten zu haben“. Soll heißen: Spart die Stadt jetzt zum Beispiel an der Sanierung einer Straße 20. 000 Euro, kostet die Maßnahme in drei, vier Jahren vielleicht 100. 000 Euro.

Aber Neubauten wie der Bauhof (780 .000 Euro) und Maßnahmen wie die Sanierung des Rathauses (306. 000) stehen für 2017 auch m Hausaufgabenheft der Verwaltung. „Wir haben jetzt vor, Dinge wie zum Beispiel den Kanalbau aus dem Gesamt-Haushaltspaket herauszulösen und separat zu betrachten, da wir da ja wieder Geld durch Anliegerbeiträge und Gebühren hereinbekommen“, erklärt Goebel.

Damit die Stadt aber weiterhin attraktiv für Gewerbeansiedlungen bleibe, müssten auch entsprechende Flächen vorgehalten werden. Für den dafür nötigen Grunderwerb seien darum 900 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. „Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist auch trotz der Möglichkeiten auf dem ehemaligen Kasernengelände weiterhin ungebrochen. Das liegt aber auch an dem im Vergleich mit anderen Kommunen unschlagbar günstigen Preis von zehn Euro pro Quadratmeter“, unterstreicht der Bürgermeister. Auch für Baugrundstücke soll Geld ausgegeben werden. Im unmittelbaren Stadtgebiet seien 50 Bauplätze geplant, deren Flächen auch erworben werden müssten.

Goebel: „Für all diese Dinge brauchen wir einen finanziellen Spielraum. Dennoch wollen wir uns nicht durch die neuen Kredite in die Schuldenfalle treiben lassen, wir müssen nur Möglichkeiten in der Hinterhand haben. Das heißt ja nicht, dass wir den Ermächtigungsrahmen ausschöpfen müssen.“

Während der heutigen Ratssitzung (18 Uhr im Rathaus) wird Goebel den Kommunalpolitikern übrigens eine kompakte Übersicht über die Finanzen der Stadt präsentieren.

Darin wird unter anderem deutlich, dass sie Stadt im nächsten Jahr für jeden Einwohner, egal ob jung oder alt, zum Beispiel für das Hallenbad 29,79 Euro oder für die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen 108,70 Euro aufbringen muss. Die Übersicht wird nach der Ratssitzung auf der Homepage der Stadt abzurufen sein und ist auch in gedruckter Form im Rathaus erhältlich. Dort steht dann aber auch drin, dass sich der Schuldenstand Ende 2017 auf rund 13,8 Millionen Euro erhöhen wird.