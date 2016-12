Zukunft des Forstbetriebs ist ungewiss

Geplantes Naturschutzgebiet „Im Eich“ bringt Familie von Nesselrode in wirtschaftliche Schwierigkeiten

+ Nanett Gräfin von Nesselrode und ihr Mann Georg befürchten den wirtschaftlichen Ruin, sollte das Waldgebiet „Eich“ vom Landkreis unter Naturschutz gestellt werden. - Foto: Bonath

Kettenburg - Von Wieland Bonath. Georg Graf von Nesselrode und seine Frau Nanett Gräfin von Nesselrode vom Gut Kettenburg kämpfen um das Überleben ihres Familienforstbetriebes. Es geht um ihren Teil des Mischwaldgebietes „Im Eich“, das die Landkreisverwaltung Rotenburg und das Niedersächsische Umweltministerium zusammen mit dem angrenzenden Lehrdetal im kommenden Jahr als FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat) unter Naturschutz (NSG) stellen wollen.

Das Gut Kettenburg, ein anerkannter Lehrbetrieb der Forstwirtschaft mit großen Waldflächen (fast 800 Hektar Gesamtfläche) im südlichsten Zipfel des Landkreises im historischen Grenzgebiet, wo sich heute die Kreise Rotenburg, Heidekreis und Verden treffen, befürchtet seinen wirtschaftlichen Ruin.

Ein Betrieb, der von der Familie von Nesselrode als Privatwald über viele Generationen bewirtschaftet wird und immer wieder Ziel von Besuchern aus der Politik, von Fachhochschulen des In- und Auslands, von Vertretern der Holzwirtschaft und interessierter Besuchergruppen ist.

Landwirt von Nesselrode und seine Frau Nanett, die als Diplom-Holzwirtin in der Tropischen Regenwaldforschung an der Bundesforschungsanstalt am Institut für Weltforstwirtschaft in Hamburg tätig war, wollen nicht akzeptieren, dass der „Eich“ mit zwangsläufigen Nutzungseinschränkungen unter Naturschutz gestellt wird.

+ Soll unter Naturschutz gestellt werden: das Waldgebiet „Eich“ mit dem angrenzenden Lehrdetal bei Kettenburg.

Gräfin von Nesselrode: „Die Europäische Union hat FFH-Gebiete ausweisen lassen. Dazu gehört das Gebiet Lehrde und Eich. Die rot-grüne Landesregierung hat einen Erlass an die Naturschutzbehörde zur Sicherung der FFH-Gebiete herausgegeben.“ Das bedeute, dass das Gebiet einen hoheitlichen Schutzstatus bekomme mit dem Instrument einer Naturschutzgebiets-Ausweisung. „Im ersten Schritt soll der Eich gesichert werden, der im Landkreis Rotenburg uns gehört und eine Fläche von rund 85 Hektar umfasst. Südlich angrenzend ist der Eich in Besitz der Familie von Behr. Im zweiten Schritt ist die Ausweisung eines weiteren Naturschutzgebiets längs der Lehrde geplant“, erläutert von Nesselrode das Verfahren.

Die ersten Kartierungen zum FFH-Gebiet seien Anfang 2000 erfolgt. Die Kartierung hätten Büros übernommen, aber ohne den Familienforstbetrieb einzubinden, quasi nach „Gutsherrenart“. Außerdem sei die Glaubwürdigkeit der Kartierung in Teilen angezweifelt worden. Das sei dem Niedersächsischen Umweltministerium im Jahre 2004 in einer Verfahrensrüge mitgeteilt worden.

Familie braucht Planungssicherheit

Nanett von Nesselrode: „In der Forstwirtschaft müssen wir 150 Jahre im Voraus denken. Wir brauchen Planungssicherheit! Wenn eine Landesregierung uns die schriftlich zusagt, dann müssen wir das als ernstgemeinte Aussage entgegennehmen.“ Ihr Mann ergänzt: „Der Forstmann will Zukunft gestalten, der Naturschützer will längst Vergangenes erhalten und ist damit schlicht Reaktionär.“

Georg Graf von Nesselrode führt seit 40 Jahren den Betrieb, „in dem ich groß geworden bin.“ Dadurch habe er eine außergewöhnliche Ortskenntnis und Erfahrung. Die beauftragten Kartierungsbüros würden nur den aktuellen Zustand sehen, aber nicht die Natur in ihrer Entwicklung und Dynamik.

Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zum geplanten Naturschutzgebiet „Eich“, heißt es in einem Schreiben der „Nesselrode Forst“ an den Landkreis Rotenburg, unter anderem zu den erwarteten Konsequenzen: „Wir können nicht mehr im Rahmen der forstbetrieblichen und waldökologischen Fachkompetenz entscheiden, sondern sind starren Regeln ausgesetzt.“ Diese würden in Verbindung mit dem Erfordernis, Ausnahmeregelungen beantragen zu müssen, zu einem erheblichen Verwaltungsmehraufwand bei der Bewirtschaftung der Flächen führen.

In der 15 Seiten umfassenden Stellungnahme an den Landkreis heißt es weiter: „Dies führt zu erheblichen Ertragseinbußen für den Waldbesitzer und zu unkalkulierbaren Folgen für den Wald selbst. Mit ihren einschneidenden, detaillierten Vorgaben für die Bewirtschaftung bedeutet die NSG-Verordnung einen unverhältnismäßigen Eingriff in unsere Eigentums- und Berufsfreiheit.“

Nanett Gräfin von Nesselrode: „Anstatt uns mit hoheitlichem Schutz zu belegen, sollte man uns als Musterbetrieb nehmen, um zu zeigen, dass auch bei intensiver Forstwirtschaft Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte in Einklang gebracht werden können.“

Und weiter: „Wir waren bisher immer offen, wir können als Lehrbetrieb fungieren, gerade vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen und der Wichtigkeit des Waldes zur Kohlendioxid-Bindung.“ Mit einer entsprechenden NSG-Verordnung, ergänzt Georg von Nesselrode, wäre der Betrieb lange Zeit von jeder Entwicklung abgeschnitten. „Stillstand bedeutet Rückschritt“, sagt der Eigentümer des Kettenburger Forstbetriebes.