Visselhöveder Jugendrat ist vom Tisch

Von: Jens Wieters

Susanne Schumann wünscht sich mehr jüngere Leute für den Präventionsrat. © Wieters

Die Gründung eines Jugendrats in Visselhövede ist vom Tisch. Es gibt offenbar keine interessierten jungen Leute, die Lust auf das Gremium haben.

Visselhövede – Mit sehr viel Hoffnung auf das neue Jahr war der Visselhöveder Präventionsrat kurz vor Weihnachten 2022 in das Projekt „Jugendrat“ gestartet, jetzt folgt aber die Ernüchterung: „Einen Jugendrat in der von uns angestrebten Form wird es aktuell nicht geben“, sagt Susanne Schumann, Vorsitzende des Präventionsrats.

Der Grund ist ganz einfach: Es haben sich halt so gut wie keine jungen Menschen aus Visselhövede und den umliegenden Dörfern gemeldet, um in diesem Gremium mitzuarbeiten. Dabei hatte das Präventionsrat-Team um Schumann überall Werbung für einen Jugendrat gemacht: in den Schulen, auf der Straße und bei vielen Veranstaltungen.

Präventionsrat braucht auch junge Leute

Die Gründe für diese Projektidee lagen auf der Hand: Fast überall wird Politik von Erwachsenen gemacht – in Berlin, in Hannover und auch in Visselhövede. Der örtliche Stadtrat bestimmt, wohin der Weg in die Zukunft führt, und er gibt auch vor, wo, wann und wie sich die Jugendlichen in öffentlichen Gebäuden treffen und was sie dort brauchen, damit sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen. Aber liegen die Erwachsenen, die oft weit über 50 Jahre auf dem Buckel haben, damit richtig? Kennen sie im Detail die Interessen der Jugendlichen? Sicherlich nicht und darum sollte der erste Jugendrat in Visselhövede Einfluss auf die künftige Entwicklung der Stadt nehmen, indem die Mitglieder an den Sitzungen der Stadtratsfraktionen teilnehmen, oder aber andere Mittel und Wege finden, um künftig jugendgerechte Politik auf den Weg zu bringen.

„Aber offenbar haben wir nicht die richtige Ansprache gefunden, um Jugendliche für solch eine Mitsprache bei durchaus wichtigen Jugendthemen zu begeistern“, hält Schumann aber auch mit Eigenkritik nicht hinter dem Berg. Grundsätzlich müsse sich der Präventionsrat gerade bei Themen rund um den Nachwuchs der Stadt fragen, ob nicht auch das eigene Durchschnittsalter gesenkt werden müsse. „Aber das ehrenamtliche Engagement kostet auch viel Zeit und Leute, die noch im Berufsleben stehen, können die kaum aufbringen.“ Sie selber habe den Vorsitz auch erst übernommen, als sie das Pensionsalter erreicht habe, so die ehemalige Leiterin der Botheler Grundschule. Aber dennoch appelliert Schumann „an jüngere Visselhöveder, gerne beim Präventionsrat mitzumachen“.

Aber eins steht fest: Wir dürfen niemals aufgeben, Jugendlichen entsprechende Angebote zu machen.

Ein wenig Hoffnung keimte bei allen Beteiligten auf, als das erste Infotreffen für eine mögliche Jugendratsgründung im Jugendzentrum stattgefunden hatte. Immerhin drei Personen waren gekommen, um sich zumindest Gedanken über ein Engagement zu machen. „Aber das hat sich dann doch ein wenig in Luft aufgelöst. Geblieben ist nur Paula Lange, die aber ja sowieso fast täglich in die Arbeit mit den Jugendlichen durch ihre Tätigkeit im Jugendzentrum eingebunden ist“, erzählt Schumann.

Der Präventionsrat wolle aber aufgrund des Scheiterns des Jugendrats die Flinte nicht ins Korn werfen, was diesen Themenbereich angehe. „Vielleicht müssen wir mehr projektbezogen agieren, und uns immer bei den verschiedenen Veranstaltungen die Jugendlichen mit ins Boot holen“, hat Schumann schon die nächste Idee. Denn eines sei klar bei der Arbeit mit Jugendlichen: „Man muss immer wieder Nackenschlage einstecken und sich selber hinterfragen, ob man den richtigen Blickwinkel auf das hat, was die jungen Visselhöveder interessiert. Aber eins steht fest: Wir dürfen niemals aufgeben, entsprechende Angebote zu machen.“