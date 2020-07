Zeitloser Westen

Visselhövede/Hoyerhagen –Vier Seiten hat der knapp 222 Jahre alte Visselhöveder Kirchturm, dessen Holzfassade zurzeit aufwendig saniert wird. An drei Seiten können Interessierte noch die aktuelle Zeit ablesen, an der Seite gen Westen nicht mehr.

„Dort war das riesige Zifferblatt und auch die goldfarbenen Zeiger in den vergangenen Jahrzehnten doch arg in Mitleidenschaft gezogen worden“, berichtet Hauke Pralle vom Vorstand der St.-Johannis-Kirchengemeinde. Und wenn schon mal ein Gerüst rings um den Turm aufgebaut ist, was liegt da also näher, als auch mal die Ziffern und Zeiger ein wenig näher zu betrachten?

Und so haben Pralle und Co. einen der wenigen noch in Deutschland tätigen Kirchturmuhrbauern beauftragt, wieder ein bisschen Farbe ins Zahlenspiel zu bringen. Während ein paar Meter tiefer noch die Maler der Firma Kregel dabei sind, das Holz im Sinne des Denkmalschutzes silbergrau zu streichen, klettert Franz-Gerd Hemmer aus Hoyerhagen die rund 23 Meter bis zur Turmspitze hinauf, um die Zeiger und das Zifferblatt abzumontieren und behutsam auf den Boden zu transportieren. Hilfe bekommt er dabei von der Visselhöveder Küsterin Catharina Theil, die es sich nicht nehmen lässt, Hemmer bei der schwindelerregenden Arbeit über die Schulter zu schauen und auch ein bisschen den Ausblick über die Stadt zu genießen.

„Wir vermuten, dass Witterungseinflüsse für den schlechten Zustand der Zeiger und des Ziffernblatts verantwortlich sind. Schließlich kommt das schlechte Wetter bei uns meistens aus dem Westen“, so Pralle.

Und darum liegen Zeiger und Ziffern zurzeit in der Werkstatt des Uhrmachers Hemmer in Hoyerhagen, um wieder auf Vordermann gebracht zu werden. „Wir hoffen, dass wir mit der Arbeit fertig werden, solange das Gerüst noch steht“, legt Hemmer „ordentlich den Riemen auf die Orgel“, wie er sein Arbeitstempo nennt. Ist das Gerüst nämlich wieder abgebaut, muss ein sogenannter Steiger vor Ort aufgebaut und abgestützt werden, um das 35 Kilo schwere Ziffernblatt aus Kupfer in luftiger Höhe wieder anzuschrauben. „Mit Gerüst funktioniert das alles viel einfacher.“

Nicht ganz so schwer heben müssen Hemmer und seine Mitarbeiter an den Zeigern. „Der etwa 90 Zentimeter lange Minutenzeiger wiegt rund sechs, der 20 Zentimeter kurze Stundenzeiger etwa vier Kilo.“ Auch dort ist Kupfer das Material, das übrigens weltweit an fast allen mechanischen Turmuhren verwendet wird. „Das hält einfach am längsten“, so der Fachmann. Der braucht also auch nicht das Material zu ersetzen, sondern hier mal ein bisschen dengeln und dort mal ein bisschen schleifen. „Dann kommt eine Lackierung drauf, die in sieben Schichten aufgetragen wird“, erzählt der 73-Jährige, der „zur Handvoll“ Kirchturmuhrbauern“ gehört, die sich noch so nennen dürfen. „Alle anderen sind Maschinenbauer, die sich weniger um die historischen Uhrwerke kümmern können.“

Ist der Lack dann nach ein paar Tagen getrocknet, kommt Jutta Hemmer ins Spiel: „Meine Frau vergoldet Zeiger und Ziffern“, verr��t der Fachmann. Und zwar aus echtem 23 Karat Blattgold – hauchdünn zwar, aber echtes Gold, lange witterungsbeständig und außerdem noch gut anzusehen. Für die Generalüberholung des historischen Ziffernblatts des Visselhöveder Kirchturms verkürzt Franz-Gerd Hemmer eventuell sogar seinen Urlaub, um das Gerüst noch nutzen zu können.

„Wir rechnen eigentlich mit Ende August, Anfang September mit der Fertigstellung“, kalkuliert Hauke Pralle, aber wenn es schneller geht, umso besser, dann sparen wir uns das Geld für den Steiger.“

Aber so lange müssen sich die Visselhöveder aus dem Westen noch gedulden, bis sie wieder die goldene Zeit ablesen können, aber der Turm hat ja zum Glück noch drei andere Seiten, falls mal eine Armbanduhr fehlt. jw