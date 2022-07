Zehn Tage voller Abenteuer

Von: Angela Kirchfeld

Das Eis der Besucher ist beim Zeltlager stets willkommen. © Kirchfeld

Gitarrenmusik am Lagerfeuer, Planschen im Badeteich, Besuche in Freizeitparks und Übernachten in Zelten: Was gibt es Schöneres für Jugendliche? Die katholische Kirchengemeinde Visselhövede, Bomlitz, Benefeld geht in die 49. Zeltlagersaison.

Woltem/Visselhövede – Schön sind Geburtstage im Allgemeinen, besonders wenn man sie mit vielen Freunden feiern kann, so wie die Visselhövederin Jule Koch, die im Woltemer Zeltlager ihren elften Geburtstag gleich mit 49 Freunden gefeiert hat. „Als Geschenk gab es ein Kartenspiel. Abends sind meine Eltern gekommen und wir haben Süßigkeiten verteilt“, schwelgt Jule noch immer in Erinnerung.

Bereits seit 49 Jahren veranstaltet Diakon Klaus Hartwig alle zwei Jahre das beliebte Zeltlager der katholischen Kirchengemeinde Bomlitz, Benefeld, Visselhövede, das durch die Pandemie letztmalig 2019 stattfand. In den ersten Jahren ging es noch in den Harz. Doch wenn bei den jungen Teilnehmern das Heimweh zu groß wurde, mussten die Eltern eine lange Strecke auf sich nehmen, um ihre Sprösslinge abzuholen.

Darum werden seit Jahren die großen Acht-Personen-Zelte auf der Wiese von Diakon Hartwig in Woltem aufgestellt. Er freut sich besonders über seine Helfertruppe und die tolle Gemeinschaft. Und der Unterschied zu früher? „Früher waren die Teilnehmer jünger. Die Tendenz geht mehr zu den Jugendlichen. Es sind lediglich 35 Teilnehmer unter 18 Jahren“, vermittelt der 69-Jährige, der von den Ehemaligen immer bekniet wird, das Zeltlager stattfinden zu lassen.

Nur in 2017 musste es erstmalig wegen Dauerregens abgebrochen werden. Da war die Gesundheit der Teilnehmer gefährdet. Daher ist dem ehemaligen Maschineningenieur das diesjährige Wetter trotz der zwischenzeitlichen Hitze lieber.

„Wir haben bei Hartwigs im Pool, im Teich und in der Bomlitz gebadet“ berichtet Kilian zum Berg, der mit den Wittorfern Moritz Fuhrmann und Emil Wohltmann zur Abkühlung Stühle in das Flüsschen Bomlitz gestellt hatte. Eine Wasserrutsche wurde ebenfalls gebaut. „Es gab an dem heißesten Tag kein Programm, nur Eis zum Abkühlen“, freute sich der Elfjährige.

Sich gegenseitig in den Teich zu werfen, ist an heißen Tagen bei den Kindern das reinste Vergnügen. Vor allem, wenn die Betreuer ebenfalls dran glauben müssen – mit voller Bekleidung versteht sich.

Ansonsten sind die Tage gespickt mit Aktivitäten wie der Besuch des Heideparks Soltau, der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg, Lager- Olympiade und abends ist Disco und eine spannende Nachtwanderung angesagt. „Disco ist das coolste, vor allem wenn alle tanzen“, sind sich Lasse Zorn aus Buchholz mit Freund Levi Eickhoff aus Ottingen einig.

Klaus Hartwigs Schwiegersohn Patrick Ruc, gebürtiger Ottinger, sorgt mit seiner Technik und Lautsprecherboxen für den entsprechenden Sound der Wunschlieder. „Für mich ist hier die Abwechslung vom Alltag und das Zusammenleben mit den anderen das Schönste. Man hat kein Handy, ist immer an der frischen Luft und erlebt Gemeinschaft“, freut sich Xenia Schmitz, dabei sein zu dürfen.

„Das Allerbeste ist hier, dass ich neue Freundinnen gefunden habe“, betont Maria Ciarlariell und Kim Le, Jule Koch und Zoe Strehl stimmen ihr kräftig zu. Für die Mädels war der Besuch des Heideparks der Höhepunkt der zehn Zeltlagertage.

Die frischgebackene Sozialarbeiterin Laura Windels aus Buchholz, die mit Schwester Anna eine der Betreuerinnen des Lagers ist, kam sogar auf Krücken. „Das wollte ich hier auf keinen Fall verpassen.“ Die 24-Jährige ist mit neun Jahren das erste Mal dabei gewesen. „Es ist toll, wenn man sieht, wie viel Spaß die Kinder haben und sich auch ohne Handy beschäftigen können.“

Auch wenn das Lager von der katholischen Kirche veranstaltet wird, spielt die Religion keine Rolle. Dort sind alle willkommen. Eltern und Großeltern kommen gerne mal mit Kuchen oder Eis vorbei. Die Hauptmahlzeit kommt aus der VHS-Lernküche Walsrode. „Super lecker. Das Besondere: Es gibt immer Nachtisch“, schwärmt Sophia Schwiebert aus Visselhövede. Jeder hat sein Geschirr und Besteck dabei und muss es nach dem Essen im großen Einkochkübel abwaschen. Reihum hat jedes Zelt mal Küchendienst. Dazu gehört Wurst und Käse auf Teller anzurichten und wieder abzuräumen.

Eines ist wie vor rund 50 Jahren – ein Lagerfeuer darf nie fehlen. Am ersten Tag wird ein Lagergeist gebaut, der dann verbrannt wird. Das ist Tradition. Damit man abends zu Gitarrenklängen am Lagerfeuer sitzen kann, muss entsprechend Holz rangeschafft werden. Auch eine Aufgabe, die die Teilnehmer mit Begeisterung ausführen – gestern wie heute.