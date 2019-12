Zahngold bringt 26 000 Euro

Praxis Schärfe beschenkt Schulen und Kindergärten

+ Das Team der Zahnärzte Irini und Martin Schärfe (Mitte) weiß jetzt über den Goldpreis bestens Bescheid. Foto: Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Jubel in den Visselhöveder Schulen und tiefe Dankbarkeit in den örtlichen Kindergärten: Diese Einrichtungen haben jeweils 3 250 Euro von der Visselhöveder Zahnarztpraxis Schärfe überwiesen bekommen. Denn das Gold aus den Zähnen der Patienten des Praxis-Teams an der Süderstraße hat die Wahnsinnssumme von 26 000 Euro gebracht.