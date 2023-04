Zahnarztpaar Remus übernimmt Visselhöveder Praxis Schärfe

Von: Angela Kirchfeld

Teilen

Roman und Nataliia Remus (v.l.) verabschieden sich von Irini und Martin Schärfe. © aki

Die Zahnmediziner Nataliia und Roman Remus führen die Visselhöveder Zahnarztpraxis von Irini und Martin Schärfe mit dem bewährten Team weiter.

Visselhövede – Nataliia und Roman Remus sind die neuen Zahnärzte, die ab sofort mit frischem Elan und moderner Ausbildung die Praxis der Familie Schärfe an der Süderstraße 40 in Visselhövede weiterführen. Die beiden jungen Zahnmediziner haben 2017 ihr Studium in Dresden beendet und sich danach in verschiedenen Praxen weitergebildet. Nun folgt der langersehnte Sprung in die Selbstständigkeit, um mit ihrem fundierten Wissen die Zahngesundheit für die Patienten in Visselhövede zu übernehmen.

Das gesamte und bewährte Praxisteam bleibt der Praxis erhalten und Dr. Martin Schärfe wird noch einige Zeit als angestellter Zahnarzt in der Praxis tätig sein, während seine Frau Irini Schärfe in den wohlverdienten Ruhestand geht.

„Wir freuen uns sehr, ein so nettes und kompetentes Zahnarztehepaar für unser Team und unsere Patienten gefunden zu haben. Wir können uns gar keine besseren Nachfolger wünschen“, betonen Irini und Martin Schärfe und fügen an: „Das Ehepaar Remus wird natürlich aufgrund seiner Ausbildung einige Abläufe und Behandlungen modernisieren.“

In Zukunft können Implantate direkt in der Praxis gesetzt werden, die Lachgas-Betäubung ist in Planung, dafür fällt die kieferorthopädische Behandlung mit Zahnspangen weg.

Zahngold bringt mehr als 11000 Euro für Kitas und Schulen

„Wir wünschen dem Ehepaar Remus von Herzen Glück und Erfolg in der Zukunft und bedanken uns ganz herzlich bei unserem Praxisteam, für die tolle und langjährige Zusammenarbeit. Ebenso natürlich vielen Dank an die Patienten, für die Treue in all den Jahren unserer Tätigkeit. Wir würden uns freuen, wenn auch unseren Nachfolgern das Vertrauen entgegengebracht wird“, betont das Paar Schärfe.

Die beiden haben die Praxisübergabe zum Anlass genommen, das von den Patienten gespendete Altgold aus Kronen und Brücken wieder den Schulen und Kindergärten in Visselhövede zugutekommen zu lassen. Die Firma Bremer Goldschlägerei hat erneut für den guten Zweck die Analyse- und Scheidekosten übernommen.

„Insgesamt sind dabei 11 185 Euro an Erlös zusammengekommen. Das Geld wird jetzt an die Schulen und Kindergärten ausgezahlt“, so Irini und Martin Schärfe. Vorher wird der Betrag wie immer durch das Ehepaar Schärfe aufgerundet.

Das Geld ist wieder für die Projekte bestimmt, die aus dem normalen Budget nicht umsetzbar sind. Die Schärfes sind „gespannt auf das Feedback“ und würden sich freuen, demnächst von den Projekten in den Schulen und Kitas zu hören.