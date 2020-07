Wohlfühloase im eigenen Garten

SOMMER ZUHAUSE Familie Sündermann schafft Karibik-Atmosphäre

+ © Kirchfeld Richtig vollständig machen erst die vielen Pflanzen die Urlaubsatmosphäre. © Kirchfeld

von Angela Kirchfeld schließen

Rosebruch – Liegestühle auf feinem, weißem Sandstrand, eine Cocktailbar, die keine Wünsche offenlässt, und einige Palmen: Das ist die Wohlfühloase von Sabine und Helmut Sündermann. Nur, dass sie nicht – wie man meinen möchte – in der Karibik liegt, sondern mitten in Rosebruch – in der Heide. Das Ehepaar hat sich ihr kleines Urlaubsparadies, das Kuba heißt, in ihrem Garten gestaltet. Und das nicht erst seit Corona.