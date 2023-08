Windkraft: Wittorfer Initiative will Klarheit

Von: Jens Wieters

Vertreter der WUG vor dem Hinweisschild. Sie hoffen auf eine sachliche Diskussion mit vielen Zuhörern. © Wieters

Wohin mit Windkraftanlagen? „Es muss mit Augenmaß vorgegangen werden“, sagt die Wittorfer WUG. Die befürchtet nämlich, dass ihr Dorf umzingelt wird.

Wittorf – „Wir befürchten, dass wir schon in kurzer Zeit von Windkraftanlagen umzingelt werden“, sagt Gerd Richter, einer der Sprecher der Wittorfer Initiative für Umwelt und Gesundheit (WUG), mit Blick auf die von Bund und Ländern beschlossene stärkere Förderung regenerativer Energien, bei der der Ausbau der Windkraft hohe Priorität hat.

„Wir sind sicher nicht gegen die Windkraft, aber es geht um die gerechte Verteilung der Standorte“, so Richter, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern darum einen Infoabend anberaumt hat. Der findet am Montag, 18. September, ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wittorf statt. „Dazu haben wir Vertreter des Landes, des Landkreises und der Stadt Visselhövede eingeladen, um den Nachbarn der möglichen Standorte Rede und Antwort zu stehen.“

Denn seit Monaten würden bereits Gespräche zwischen Betreibergesellschaften und Flächeninhabern geführt. „Der größte Teil der Bürger ist in die Planung nicht einbezogen und zurzeit so gut wie unwissend. Informierte Politiker kochen in der Zwangsjacke des Parteibuches ihre eigene Suppe – auch an der Bürgerschaft vorbei“, kritisiert Richter.

Unter dem Deckmäntelchen Bürgerwindpark würden bereits die ersten Werbeversuche einsetzen. Ein echter Bürgerwindpark sei aber in der Planung nicht zu erkennen. Es reiche nicht, Flächenbesitzer und möglicherweise wohlhabende Einzelbürger zu beteiligen und den betroffenen Bürgern ein Almosen von 0,2 Prozent des Gewinns ohne Absicherung zukommen zu lassen, so der Wittorfer.

Nach Überzeugung der WUG könnte das Dorf Wittorf von Windkraftanlagen (WKA) umzingelt werden, wie in der Planzeichnung zu sehen ist. Quelle: Landkreis © -

Die WUG wolle deswegen allen Betroffenen der Region die Möglichkeit geben, sich aus erster Hand über den Sachstand und den weiteren Prozess zu informieren. Mögliche Planungen seien dabei ebenso Thema wie Chancen zu finanzieller Beteiligung oder regionale Energieautarkie. Auch kritische Aspekte wie Belastungen der Nachbarn durch Schall, Infraschall, Schattenwurf, sinkende Abstandsregeln würden angesprochen.

Richter: „Sachlich wollen wir den aktuellen Sachstand und mögliche Planungen vorstellen. Es muss auch geklärt werden, wie ein Windpark in finanzieller Sicht zu einem interessanten Renditeobjekte werden kann, an dem sich die Bürger beteiligen können.“

Dazu hat die WUG die beiden Landtagsabgeordneten Eike Holsten (CDU) und Dörte Liebetruth (SPD) ebenso eingeladen wie Rainer Meyer vom Landkreis, Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann und Volker Meyer, Geschäftsführer Stadtwerke Rotenburg.

Infoabend am Montag, 18. September, ab 18.30 Uhr

Im Stadtgebiet Visselhövede kommt nach Angaben der WUG eine Fläche zwischen Wittorf und Lüdingen für diese Planung in Betracht. 13 bis 14 Mühlen könnten dort möglicherweise entstehen. Rings um Wittorf und Lüdingen seien weitere Potenzialflächen geplant – welche davon zum Tragen kämen, sei noch unklar.

Die Größe und Effizienz der Anlagen setze sich positiv in hohe Erträge und eventuell auch in interessante Abgaben an die Kommunen um. Als Kritik ins Feld geführt würden Probleme wie Vibrationen, Infraschall, Schlagschatten, Belastung des Landschaftsbildes und ihre Auswirkungen auf Mensch, Tier, Natur und nicht zuletzt auch auf den Boden- und Immobilienwert.

„Angesichts der offenen Planungssituation, neuer Gesetzesentwürfe, anstehender Änderungen von Raumordnungs- und Flächennutzungsplänen und anderer Unsicherheiten sind die Fragen zahlreich und die Unsicherheit in der Bevölkerung groß, was genau da nun auf uns zukommen kann“, so die Initiative.