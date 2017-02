Treffpunkt Gaswerkstraße: Ende 2018 ist Schluss

Visselhövede - Von Jens Wieters. Nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten wird der Visselhöveder Jugendtreff im alten Bauamt an der Gaswerkstraße von den Heranwachsenden immer besser angenommen. Allerdings ist die Einrichtung ein Auslaufmodell, denn spätestens Ende des kommenden Jahres müssen die Jugendlichen und Betreuer das Gebäude räumen.

„Es wird also langsam Zeit, dass wir uns über die Zukunft des Jugendtreffs Gedanken machen“, so Bürgermeister Ralf Goebel während der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend am Dienstagabend.

Denn bekanntlich hatte der benachbarte Hotelier das gesamte Gelände, auf dem auch der städtische Bauhof noch untergebracht ist, im vergangenen Jahr von der Stadt gekauft, um Parkplätze für seine Hotels zu bauen. „2018 können wir noch das alte Bauamt nutzen, danach werden die Gebäude abgerissen“, appellierte Goebel an die Ausschussmitglieder, „die Fühler auszustrecken“, um vielleicht eine neue Bleibe ins Visier zu nehmen. Eine Idee könnte laut Goebel eine Kooperation mit der Kirche sein. „Dort gibt es Räumlichkeiten, die nicht genutzt werden.“

+ Ende 2018 werden die Schilder abgeschraubt. © Wieters

Ausreichend Platz ist nämlich auch nötig, um die Jugendlichen aus dem Jugendtreff adäquat unterzubringen. Denn wie Heiko Grünhagen von der Stadtverwaltung berichtet, würden an manchen Tagen bis zu 30 junge Leute den Treffpunkt besuchen. Besonders an den allgemeinen Öffnungstagen am Montag- und Dienstagnachmittag seien seit November stetig steigende Besucherzahlen zu verzeichnen. „Aber auch der reine Mädchentreff am Freitag wird gut angenommen. Den besuchen im Durchschnitt zehn Mädels.“

Reibungspunkte im vergangenen Jahr

Was für einige Jugendliche ausreichend ist, wird von anderen noch lange nicht als ideales Freizeitvergnügen anerkannt. Dem ausgebildeten Pädagogen Goebel ist auch klar, dass einige Gruppen unter den Jugendlichen nicht von dem begeistert seien, was die Stadt ihnen anbietet. „Die treffen sich lieber an anderen Orten, so dass es im vergangenen Jahr doch zu einigen Reibungspunkten gekommen ist“, hob der Bürgermeister hervor, der im vergangenen Sommer höchstpersönlich einige Hinweisschilder auf dem Vissel-Hof am Heimathaus und an der Visselquelle angebracht hatte.

„Aber das kann ja keine Lösung sein, dass ich mit dem Akkuschrauber durch den Ort laufe und Verbotsplakate aufhänge. Wir brauchen für die Jugendlichen einen anderen Anlaufpunkt.“ So habe der städtische Bauhof noch eine alte Bushaltestelle im Lager. „Manchen reicht schon diese einfache Art Wetterschutz als Treffpunkt, wenn er an einem geeigneten Ort in der Stadt aufgebaut wird“, vermutet der Verwaltungschef.

Der möchte gerne gemeinsam mit den Jugendlichen und den Betreuern des Vereins Sofa einen Standort herausfiltern, aber „die bisher geführten Gespräche waren wenig erfolgreich“. Darum möchte Goebel auch den Präventionsrat mit ins Boot holen, um den Kontakt zu den Jugendlichen nicht abreißen zu lassen, die sich nicht mit den vorgefertigten Angeboten zufrieden geben.

Grundlage: freies W-Lan

Für Heiko Grünhagen kommen nur Orte in Betracht, die über freies W-Lan verfügen: „Das sieht man aktuell an der Bushaltestelle vor dem Rathaus und am Hallenbad. Dort halten sich viele Jugendliche auf.“ Weil nach neuesten Studien Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren rund drei Stunden täglich mit dem Smartphone oder Tablet online unterwegs sind, sei das ein Kriterium. „Vielleicht sollten wir für die verbleibenden knapp zwei Jahre im Jugendtreff auch nochmal kostengünstig nachrüsten.“

Auch für Tam Ofori-Thomas (SPD) steht die Suche nach einem Aufenthaltsort ganz oben auf der Agenda: „Wir sehen jetzt an der Skaterbahn, dass die kaum noch genutzt wird, weil wir sie abseits des Stadtkerns errichtet haben.“ Ofori-Thomas weiß aber auch um das Dilemma, wenn man die Geräte zum Beispiel auf dem Hallenbad-Parkplatz oder beim leerstehenden Supermarkt an der Feldstraße aufbauen würde. „Dann gibt es wieder Ärger mit den Anwohnern.“ „Wir sind jedenfalls für alle Ideen zunächst offen“, brachte Goebel es auf den Punkt.