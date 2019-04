Wittorfer Ortsbürgermeister geht in den Ruhestand

Ära von Wilhelm Bargfrede endet

+ © Leeske Wilhelm Bargfrede (l.) und sein Nachfolger Heinz-Hermann Gerken. © Leeske

Wittorf - Von Henning Leeske. In Wittorf ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach mehr als 17 Jahren legte Wilhelm Bargfrede (CDU) seinen Posten als Ortsbürgermeister und Mitglied im Ortsrat nieder. Die Mitglieder des Gremiums wählten in ihrer Sitzung am Montag einstimmig Heinz-Hermann Gerken (Grüne) zu seinem Nachfolger. Er war vorher Bargfredes Stellvertreter gewesen. Ebenso einstimmig wie das Votum für den neuen Ortsbürgermeister fiel das Ergebnis für Anja Bockelmann (SPD) als Gerkens neue Stellvertreterin aus.