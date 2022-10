Reiterspiele auf wendigen Ponys: Wittorfer „KiBro’s“ richten Deutsche Meisterschaft aus

Von: Judith Tausendfreund

Rieke Neumann vom Team „LüHeide“ gibt Gas. © Tausendbfreund

Drei Tage lang ging es für die Teilnehmer am Championat für die Reiterspiele Mounted Games in Wittorf um Pokale. Auch, wenn es die „KiBro‘s“ als Gastgeber nicht auf die ersten Plätze schafften, sind die Ausrichter des Turniers doch zufrieden.

Moordorf – Drei Tage lang hat das diesjährige Championat des Verbands für Reiterspiele Mounted Games Deutschland gedauert. Insgesamt waren 36 Teams aus ganz Deutschland angereist, um sich bei dieser Deutschen Meisterschaft beim SSV Wittorf auf dem Gelände der Familie Voss in Moordorf zu messen. Zwar blieben die großen Erfolge bei den Gastgebern dieses Mal aus, Trainerin Angelique Runge war aber dennoch zufrieden mit dem Turnierverlauf.

Als Teams des Veranstalters gingen die Wittorfer „KiBro"s“ in der Offenen Klasse und die Wittorfer „KiBro"s Future“ in der Jugendklasse an den Start. Der Wettkampf wurde insgesamt in vier Klassen ausgetragen. Neben der Offenen und der beide Jugendklassen U18 und U14 gab es noch die Mounted Games für Einzelreiter die Schnupperklasse.

Lindau-Gettorf gewinnt die Offene Klasse

Neuer und alter Deutscher Meister in der offenen Klasse wurde das Team Lindau-Gettorf aus Schleswig-Holstein. Auf den zweiten Platz kam das Team „New Leaf“ und auf Platz drei landete Team „Achim Roflex“. Die „KiBro"s“ konnten sich einen zweiten Platz in der Offenen Klasse im C-Finale sichern. In der Jugendklasse U18 wurde das Team Nordis Mix Deutscher Meister. Auf Platz zwei kam hier Lindau-Gettorf und den dritten Platz nahm das Team Wolteritz ein. Dem Team „KiBro“ gelang es, auf Platz vier zu kommen. In der Klasse U14 errang das Team „Wolfshainer Rudel“ die Deutsche Meisterschaft. Dabei konnten die Wittorfer „KiBro"s“ – geritten sind Tore Andreß und Kiara Bluhm aus Bothel, Tomke von Waaden und Birthe Zielke aus Ganderkesee sowie Lorena Haack und Nelly Kleine aus Achim – die Vizemeisterschaft erreichen. Platz drei ging an das Team der Bissendorfer „Grübis“.

Neben den vielen sportlichen Herausforderungen wurde abends dann auch gemeinsam eine Championatsparty gefeiert. Am letzten Tag gab es dann die abschließende Siegerehrung für alle Beteiligten. Als Hauptschiedsrichter waren Dieter Birreck, Anna Engel, Ove Lück, Judith Moormann, Widukind Moormann, Birgit Ritter und Bärbel Volmer vor Ort.

Es war ein rundum gelungenes Turnier.

„Es war ein rundum gelungenes Turnier“, stellte Trainerin Angelique Runge abschließend fest. Das Wetter spielte trotz einiger Regenschauer mit. Für die Reiter war dies durchaus wichtig, denn bei den Reiterspielen müssen die Ponys mit hohem Tempo und kurzen Stopps arbeiten. Bei einem regennassen Boden ist dies ungleich schwerer als bei trockenen Wetterverhältnissen. „Alle Reiter sind aber sehr gut mit dem Boden umgegangen“, betonte Runge mit Blick auf die Schauer.

Gefordert waren von allen Teilnehmern viel Tempo, Geschicklichkeit und ebenso viel Fingerspitzengefühl. Mounted Games ist ein Teamreitsport, bei dem es um ein Staffelrennen mit verschiedenen Aufgaben geht. Jedes Team besteht aus fünf Reitern mit Ponys, vier kommen pro Spiel zum Einsatz. Auch ein Trainer-Wettkampf wurde vor Ort organisiert.

Das U18-Team der „KiBro’s“ mit Trainerin Angelique Runge (vorne). © -

Der Blick ging aber auch nach vorne: Um den Sport besser kennenlernen zu können, boten die Veranstalter zudem ein „Schnupper-Mounti“ an. Acht Reiter hatten sich hierzu angemeldet, teilweise kamen sie mit eigenen Pferden angereist, teilweise nahmen sie Leihpferde in Anspruch. Der Reihe nach konnten diese einzelne Spiele, teilweise auch geführt, ausprobieren. „Eine gute Stunde lang dauerte das Ausprobieren, wir hatten alle viel Spaß“, so Runge.

Die Wittorfer „KiBro"s“ mussten allerdings einen Unfall verschmerzen, Janna Meinking aus Apensen wurde in der letzten Finalrunde verletzt, glücklicherweise nicht schwer. Dennoch reichte es dann bei der U18-Klasse eben nur für den vierten Platz. Mit dabei waren in dieser Gruppe auch Mia Röhrig aus Hiddingen, Freyja Simböck aus Ahausen, Jessica Siemer aus Achim und Fenja Marquardt aus Visselhövede.