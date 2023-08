Wittorfer Bäcker bietet leichte Arbeit und gutes Geld

Von: Jens Wieters

Ute Fischer (vorn r.) ist seit 40 Jahren im Unternehmen Tamke, das jetzt von Tina Tamke geleitet wird. Das eher seltene Berufsereignis wurde von ihren Arbeitskollegen würdig umrahmt. © Wieters

Serie Fachkräftemangel: Wittorfer Bäckermeister Heiner Tamke hofft auf ein Umdenken bei jungen Leuten, weil „Handwerk goldenen Boden hat“.

Wittorf – „1983 – schon ganz lange her. Haben wir damals eine Stelle ausgeschrieben, dann konnten wir die Bewerbungsmappen stapeln“, erinnert sich Heiner Tamke, Seniorchef der gleichnamigen Wittorfer Großbäckerei, an früher. Eine von den Bewerberinnen um einen Ausbildungsplatz damals war Ute Fischer, die in diesen Tagen auf satte 40 (!) Jahre im Unternehmen Tamke zurückblickt, in dem mittlerweile 120 Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes ihre Brötchen verdienen. „Zum Glück haben wir mehrer Mitarbeiter wie Ute Fischer, die nach ihrer Ausbildung viele Jahre bei uns weiter tätig sind. So zum Beispiel aktuell Andreas Donner, der 20 Jahre dabei ist, und Stephan Schwarze, der schon auf zehn Jahre kommt“, freut sich Heiner Tamke, wohlwissend, dass auch in seiner Branche der Fachkräftemangel um sich greift. „Vielleicht auch, weil die Politik in Berlin mit manchen Hilfen die Weichen falsch gestellt hat.“

„Im Bäckerhandwerk muss man mitten in der Nacht aufstehen, muss körperlich richtig knüppeln und bekommt wenig Lohn. Dieses Image haftet unserem Beruf leider immer noch an, dabei haben sich die Zeiten längst gewandelt“, sagt Heiner Tamke und will mit diesem Vorurteil ein für alle Mal aufräumen. „Das Einzige, was stimmt, ist, dass man als Bäcker früher aus den Federn muss, als in manch anderen Berufen, aber dafür ist auch schon am Vormittag Feierabend. Aber harte körperliche Arbeit ist in unserer Branche schon lange Geschichte“, sagt der Bäcker, der auf eine 75-jährige Geschichte des Stammhauses in Wittorf zurückblickt.

Gerade erst hat er im laufenden Betrieb mit großem finanziellen Aufwand die riesigen Backöfen ausgetauscht. „Auch aus dem Grund, damit unsere Bäcker die nicht ganz leichten Backbleche voller Brote nicht mehr per Hand aus dem Ofen holen müssen. Das macht die Maschine.“

Und auch das Mehl wird nicht mehr in 50-Kilo-Säcken auf den Schultern geschleppt, sondern kommt aufs Gramm genau aus dem Mehlsilo. Die Teige werden ebenfalls von Maschinen gerührt, die per Computer gesteuert werden. „Aber trotz aller Technik, brauchen wir die Menschen, die das Gefühl für das Produkt entwickeln und Spaß daran haben.“ Denn Handwerksbäcker würden mit Rohstoffen arbeiten, die nicht jeden Tag gleich seien, weil sie eben nicht mit Chemie versetzt würden. „In unserem Handwerk muss man wissen, was man mit dem Teig machen muss, wenn die Luftfeuchtigkeit und Temperatur mal anders ist als gewohnt.“

Damit die Mitarbeiter es leichter bei der Arbeit haben: Heiner Tamke vor einem Teil des neuen Backofens. © Wieters, Jens

Im Betrieb, „und ich spreche sicher auch für meine Kollegen“, sei es natürlich möglich, dass Angestellte ihrer Kreativität freien Lauf lassen könnten. Dabei kämen schon mal Produkte heraus, die über die Ladentheke gehen wie die berühmten warmen Semmeln. „Besonders unsere Konditoren erfinden immer wieder ganz neue Geschmackserlebnisse.“ Den Fachverkäuferinnen in den zwölf Filialen lässt die Unternehmensleitung ebenfalls viel freie Hand. Tamke: „Denn sie sind jeden Tag nahe am Kunden und wissen, was gefragt ist.“

Und das Thema Geld? „Wir passen jedes Jahr unsere Gehaltsstruktur an“, sagt Juniorchefin Tina Tamke. Und wenn eine Filialleitung 17 bis 19 Euro pro Stunde verdiene plus diverser Zuschläge, sei das schon recht ordentlich. Das gelte auch für die Mitarbeiter an den Rührgeräten und Backöfen.

Aber dennoch klebe das falsche Imagebild immer an noch am Schaufenster der Betriebe. „Bei vielen Eltern hält sich beim Thema Ausbildung die Meinung, dass es die Kinder einmal besser haben sollten. Aber was ist besser?“, fragt Tina Tamke. „Ist es wirklich besser, im Büro zu sitzen oder hinterm Bankschalter zu stehen? Auch diese Jobs sind längst nicht mehr krisensicher. Und dann gilt der alte Spruch: Handwerk hat goldenen Boden.“

Gleiches gelte aber auch für die Headhunter, die mittlerweile in der Bäcker- und Konditorbranche unterwegs sein, um vor allem Führungskräfte abzuwerben. „Wir müssen uns leider die Dienste dieser teuren Vermittler sichern, um Fachkräfte zu bekommen“, sagt Heiner Tamke, der aber alle anderen Kanäle wie Zeitungen oder Soziale Medien ebenfalls nutzt, um potenzielle Bewerber auf freie Stellen aufmerksam zu machen.

Für Einige der aktuell zehn Auszubildenden, die bei Tamke lernen, war die Messe in der Visselhöveder Oberschule das Schlüsselerlebnis. „Wir hatten dort einen Stand und zwei der Schüler waren so begeistert, dass sie in den Ferien freiwillig ein zweiwöchiges Praktikum gemacht haben. Jetzt lernen beide das Bäckerhandwerk“, erläutert Tina Tamke, die noch sieben angehende Bäckereifachverkäufer- und einen Konditorlehrling unter ihren Fittichen hat.

„Am Ende“, so sind sich Vater und Tochter Tamke einig, wäre es schön, wenn „unsere Azubis so lange bleiben würden wie Ute Fischer“.