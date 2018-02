Wittorf - Wittorf hat ein neues Denkmal: Seit Mittwochmorgen ziert eine landwirtschaftliche Szene den Vorplatz an Bremers Hof direkt an der Bundesstraße 440.

Das Metallkonstrukt zeigt ein Pferd samt Pflug mit einem Bauern dahinter. Gebaut hat das Kunstwerk der örtliche Metallbaubetrieb Tamke. „Ich habe das mal irgendwo gesehen und mir gedacht, das wäre doch sicher auch etwas für unser Dorf“, so Seniorchef Gerd Tamke. Der lud sich das passende Motiv auf seinen Computer herunter, schloss den an einen Beamer an und projizierte das Bild auf ein großes Blech. Per Laser und viel Fingerspitzengefühl wurde so aus dem gewalzten Metall ein kleines Kunstwerk. Bürgervereinsvorsitzender Heiner Tamke ist begeistert: „Zusammen mit unseren neuen Begrüßungsschildern ist das ein echter Hingucker für die Durchreisenden.“ Und wie beide Tamkes betonen, sollen in den kommenden Jahren noch weitere Motive folgen.