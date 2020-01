Visselhövede – Sie sind die Fraktion „Pumps & Petticoat“, die Reinkarnation der 60er, der Inbegriff der guten Laune: Die vier von eigentlich fünf „Herzen in Terzen“, die A-Capella-Gruppe, die am Samstagabend wie ein Wirbelwind durch das Heimathaus Visselhövede rauschte.

Als die Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins, Christiane Wuttke, die Vokalartistinnen aus Hannover buchte, wusste sie nicht, dass sie schon einmal im Rahmen eines Kultursommers hier gewesen waren: „Das muss mindestens 15 Jahre her sein“. Die Vorsitzende des Heimatvereins hatten vielmehr die Youtube-Videos überzeugt; ihr Urteil revidierte sie gern noch nach oben: „Live sind sie noch viel besser“ – dieses Fazit nach zwei Mal 45 Minuten Parforceritt durch die Welt von Schellack und Vinyl teilten wohl viele der 130 Zuschauer des seit Weihnachten ausverkauften Musikkabaretts.

Das beherrschende Thema: das andere Geschlecht. Deutschlands selbsternannte „dienstälteste Girlgroup“ schwärmt von kernigen Kerlen, lästert über Sockenbügler und Motivkrawattenträger und fragt zum Beat der Bananen-Rasseln: „Sag mir quando, sag mir wann?“

Schriller als ihre Perlenohrringe, widmen sich „Sonnenbrillenbeauftragte“ Helga (die sich als Meisterin irrer Mimik erweisen soll), und „Messemutti“ Sabine mit Pepp und Peppita Liedgut wie „Zwei kleine Italiener“, „Rote Lippen soll man küssen“ oder „Ich will keine Schokolade“. Und sie erwecken damit einen Zeitgeist, an den sich viele der Zuhörer noch selbst erinnern können: „Die Platten liefen bei meinen Eltern rauf und runter – bei Feten ebenso wie bei Schützenfesten“, erinnert sich Jasmine Muhlack aus Vissel, „cool, sie mal wieder zu hören – und dann so lustig!“

Den Reiz des Abends machte neben vielen kleinen Gags, wie dem Sächseln im „Strandbikini“, und amüsanten Überleitungen die große Bühnenpräsenz aus, mit der die in Würde gereiften Frauen zwischen Grande-Dame und Ordinärem den Zeitgeist des Wirtschaftswunders evozierten und kicherten wie die Teenager, wenn sie mit den eigenen Arrangements von Bettina Schröder etwa für „Klaus-Dieter, den neuen Mieter“ schwärmten. Erstaunlich auch das Durchhaltevermögen der vier, die nach 30-jähriger gemeinsamer Bühnenerfahrung beileibe keine 20 mehr sind, bei körperlich fordernden Choreografien wie dem urkomischen Seitgalopp in „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“.

Ja, gibt es denn kein anderes Thema? Doch, klar: Handtaschen und Shopping – beides Eigenkompositionen ebenfalls aus der Feder von Bettina Schröder. Auch wenn nach diesem Parforceritt für Bandscheiben und Stimmbänder nicht mehr jeder Ton perfekt sitzt: Die Mission „hochwertige Unterhaltung“ für das etwas andere Neujahrskonzert des Vereins, sie ist erfüllt.