„Wir sind nicht mehr das wirtschaftliche Schlusslicht“

Trotz der guten Haushaltslage muss die Stadt aufs Geld gucken, denn es stehen einige Investitionen wie das neue Feuerwehrhaus in Jeddingen an, für das Bürgermeister Ralf Goebel (r.) und Stadtbrandmeister Heiko Hermonies (l.) Ortsbrandmeister Heiko Grünhagen symbolisch den Grundstein überreichten. - Foto: Leeske

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir sind längst nicht mehr das wirtschaftliche Schlusslicht im Landkreis und haben andere Kommunen vergleichbarer Größe überholt“, jubelte Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel während der Ratssitzung bei der mehrheitlichen Verabschiedung des Haushaltsplans für das kommende Jahr.

Und die Zahlen des umfangreichen Werks, an dem Rüdiger Schlender aus der städtischen Kämmerei ein letztes Mal vor seinem Ruhestand Ende des Jahres mitgearbeitet hat, können sich auch sehen lassen. Allein rund fünf Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen werden von der Verwaltung kalkuliert. Hinzu kommt noch die Senkung der Kreisumlage um ein Prozent, was für Visselhövede eine Minderung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt von rund 96 000 Euro entspricht. Das wiederum hat zur Folge, dass im Ergebnishaushalt 2018 ein Überschuss von 321 000 Euro erwirtschaftet wird. 200 000 Euro davon fließen in den Schuldenabbau (siehe auch Text links), 121 000 Euro werden dem sogenannten Deckungsring Gebäudeunterhaltung zugeordnet, in dem auch die Straßen und deren Beleuchtung integriert sind.

„Wir müssen jetzt die Grundlagen schaffen, dass sich unsere Betriebe weiterentwickeln können“, appellierte Goebel an seine Kollegen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich die gute Konjunktur noch einige Jahre halten möge. Der Bürgermeister mahnte aber auch, dass in den kommenden Jahren einige erhebliche Investitionen anstünden. „Haben wir das gewuppt, dann sind wir endgültig über den Berg“, formulierte Goebel optimistisch.

CDU-Finanzexperte Willi Bargfrede bezeichnete die „exorbitant guten Gewerbesteuereinnahmen“, als Grundlage für den soliden Haushalt. „Wir haben es den Unternehmen zu verdanken, dass Visselhövede mittlerweile so gut da steht. Aber wir müssen weiterhin vorsichtig agieren, denn schließlich haben wir den Bau des Feuerwehrhauses in Jeddingen, den Kita-Bau an der Kastanienschule und Kanalbaumaßnahmen noch vor der Brust.“ Einzig die WiV wollte den Haushalt nicht durchwinken und stimmte dagegen. „Wir sind mit den finanziellen Folgen des Kita-Anbaus an der Grundschule nicht einverstanden, weil niemand die konkreten Zahlen weiß“, begründete Fraktionschef Eckhard Langanke die ablehnende Haltung.