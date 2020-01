„Wir sind keine Märchentanten“

Visselhövede - Von Jens Wieters. Der Siebenjährige liest ein paar Sätze aus einem Comic. Nur langsam kommen ihm die Buchstaben, Silben und Wörter über die Lippen. Und das, obwohl er schon die zweite Klasse der Visselhöveder Kastaniengrundschule besucht. Aber das ist kein Problem für Elke Kahrs. Sie sitzt ganz ruhig in ihrem Sessel und hört geduldig zu. Einige Sätze später blickt der Knirps voller Stolz auf: Er hat es geschafft! Noch vor ein paar Monaten stellte eine komplette Buchseite eine schier unüberwindliche Hürde für ihn dar, jetzt ist es kein Problem mehr. Sicher der Verdienst der Lehrer, aber sicher auch dank Elke Kahrs‘ Hilfe.

Denn die 71-Jährige ist eine von drei sogenannten Lesepaten, die aktuell in der Grundschule aktiv sind. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags sind Birgit Tamm (69), Petra Bade (63) und eben auch Elke Kahrs in verschiedenen Räumen der Schule anzutreffen, um den Kindern beim Vorlesen zuzuhören. „Wir sind nämlich keine Märchentanten und lesen vor, sondern geben den Kindern einzeln oder in Kleingruppen die Möglichkeit, in gemütlicher und entspannter Atmosphäre aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen“, informiert Kahrs.

Das Lesepaten-Trio hatte sich vor einem Jahr durch einen Artikel in unserer Zeitung angesprochen gefühlt, ehrenamtlich etwas für die jüngsten Visselhöveder zu tun. „Und da wir alle selber gerne lesen und uns wünschen, dass es auch die Kinder gerne tun, weil Lesekompetenz überaus wichtig ist und man nicht früh genug damit anfangen kann, haben wir die Patenschaft übernommen“, informiert Petra Bade.

Die drei sind jede Woche zwischen einer und vier Stunden vormittags in der Schule. Die Lesekinder wählen sie sich teilweise selber aus oder bekommen sie von den Lehrkräften zugeteilt. „Dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen gut klappt“, so Birgit Tamm, die ebenso wie ihre Kolleginnen die Kinder mit in einen anderen Raum nimmt, damit sie dort ungestört vorlesen können. Es sei aber beileibe nicht so, dass nur die leseschwächeren Schüler in den Genuss dieser besonderen Betreuung kommen. Elke Kahrs: „Das ist ganz unterschiedlich. Die Kinder, die bereits sehr gut lesen können, animieren ihre etwas schwächeren Mitschüler zu mehr Konzentration.“ Alles laufe aber natürlich nach den pädagogogischen Gesichtspunkten der Lehrkräfte ab.

Eines haben Kahrs, Tamm und Bade aber im Laufe ihrer bisher einjährigen Tätigkeit bereits festgestellt: „Dass für die Lesekompetenz sehr wichtige elterliche Vorlesen für Kinder im Vorschulalter kommt offenbar immer mehr aus der Mode.“ Und es seien nicht nur Kinder mit ausländischen Wurzeln, denen es sehr schwer falle, mehrere Buchseiten komplett zu lesen und den Sinn auch zu reflektieren. „Einige Kinder können zwar technisch lesen, verstehen aber die Zusammenhänge von dem nicht, was sie eben vorgetragen haben“, hebt Elke Kahrs Probleme hervor.

Rund 15 bis 20 Minuten dürfen die Kinder jeweils aus Abenteuergeschichten, Comics oder Sachbüchern vorlesen, dann kommen andere Kinder an die Reihe. „Manchmal ist es aber auch so, dass sie nur fünf Minuten lesen und eine Viertelstunde erzählen. Ich weiß jetzt zum Beispiel alles über Dinosaurier“, berichtet Kahrs schmunzelnd.

Die Kinder schütten den Lesepaten manchmal aber auch ihr Herz aus. „Es kommt vor, dass sie etwas bedrückt, das sie aber nicht der ganzen Klasse erzählen wollen. Dann hören wir zu, behalten aber alles für uns“, erläutern die Lesepaten, dass sie auch ein Stück weit Schul-Sozialarbeit leisten. „Und nicht nur die Kinder profitieren, sondern auch wir, weil die Schüler so geradeheraus sind – ganz anders als die Erwachsenen. So ist es ein Geben und Nehmen. Und ich nehme aus diesem Ehrenamt viel mit“, unterstreicht Petra Bade.

Die kommissarische Schulleiterin Catrin Puschmann ist froh, dass sich die drei Lesepaten so einbringen: „Ihnen gebührt ein dickes Dankeschön. Ihr Engagement fördert die Lesefähigkeit, die Leseleistung und die Leselust der Kinder enorm. Das freut natürlich jede Lehrerin.“ Zwar gebe es kaum eine vergleichbare große Schule in der Region, die auf gleich drei Lesepaten zurückgreifen könne, aber „falls noch jemand Lust hat, unsere drei Damen zu unterstützen: Anruf genügt“, so Puschmann. Die Schule ist unter 04262 / 957035 zu erreichen.