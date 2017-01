„Wir sind alle in irgendeiner Form betroffen“

Visselhövede - Ein großes Thema des ersten Treffens im neuen Jahr des Visselhöveder Präventionsrats im Haus der Bildung war am Mittwoch auch der Mordanschlag auf den albanischen Flüchtling vor der Kastanienschule.

„Ich will das hier nicht weiter bewerten. Wichtig ist, einen Weg zu finden, um besser damit umzugehen. Denn auch die Flüchtlingshelfer hier vor Ort sind durch die Tat in irgendeiner Form betroffen“, verdeutlichte Gustav Stegmann, Vorsitzender des Präventionsrates.

Eine Gelegenheit, die Art- und Lebensweise der Flüchtlinge besser kennen zu lernen und mehr Verständnis für das Verhalten ausländischer Mitbürger zu bekommen, ist der Lehrgang „Interkulturelle Kompetenz“, der vom Präventionsrat am Samstag, 11. März, veranstaltet wird. Informationen dazu gibt es bei Heiko Grünhagen im Rathaus unter der Rufnummer 04262 / 301113. Dann werden Mitarbeiter und Flüchtlingshelfer geschult.

Ein weiteres interessantes Thema, besonders für Eltern, ist der Vortrag des Referenten Michael Himmel aus Scheeßel, der am Mittwoch, 1. März, über die Risiken der digitalen Welt berichten wird. „Denn sogenannte Shit-Storms und Mobbing über Facebook und andere soziale Medien sind scheinbar bei den Jugendlichen an der Tagesordnung“, vermutet Stegmann. Ende März wird es auch wieder eine Internationale Kochveranstaltung geben, verspricht der Vorstand.

Das Fahrrad ist für viele junge und auch ältere Flüchtlinge das einfachste und günstigste Fortbewegungsmittel. Aber wie schnell ist etwas daran kaputt, so dass es nicht mehr fahrtauglich oder für den Straßenverkehr nicht mehr zulässig ist. „Nun öffnet die Jugendhilfe Sirius an der Celler Straße 26 immer am ersten Freitag im Monat ab 15.30 Uhr seine Fahrradwerkstatt, in der Jugendliche und Flüchtlinge ihre Räder reparieren können. „Wir haben bei der Auflösung des Camps in der ehemaligen Kaserne allerhand Reparaturmaterial erhalten und öffnen erstmals am Freitag, 3. Februar, die Werkstatt“, berichtet Karin Bade.

Des Weiteren teilte Gustav Stegmann mit, dass noch Kalender übrig sind, die der Präventionsrat erstellt hat. Darauf sind Speisen abgebildet, die während der Veranstaltung „Tisch an Tisch“ im vergangenen September serviert wurden.

„Obendrein sind natürlich auch die Rezepte dabei“, so Stegmann, bei dem man die Kalender unter der Telefonnummer 04262 / 3870 bestellen kann.

Von Angela Kirchfeld