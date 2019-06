„Wir müssen hellwach sein“

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Wir müssen in den kommenden Monaten hellwach sein.“ „Wir sollten unsere Felder so teuer wie möglich verkaufen.“ Heiner Gerken (Grüne) und Gerhard Eimer (CDU) mahnten im Visselhöveder Ausschuss für Umwelt, Energie, Grünanlagen und Landwirtschaft, dass alle die Augen offen halten sollten, wenn der Korridor für die Stromautobahn „SuedLink“ weiter beplant werde. Hintergrund ist die Variante 48 a der Trasse, die im Visselhöveder Stadtgebiet rund 1,6 Meter in den Boden der Felder und Äcker westlich von Wittorf und Jeddingen verlegt werden soll, um Süddeutschland mit Windstrom aus dem Norden zu versorgen.

Bürgermeister Ralf Goebel hatte einige Tage zuvor eine Infoveranstaltung der Firma Tennet besucht, die die Planungen vorgestellt hatte. „Das Unternehmen arbeitet sehr akribisch, und es liegt offenbar kein Übersehen eines Naturschutzbereichs vor.“ Dennoch sei die Kommune gefordert, bis zum 24. Juni eine Stellungnahme abzugeben. „Wir haben uns mit Bothel und Scheeßel zusammengetan und lassen von einem Hannoveraner Büro prüfen, ob es naturschutzfachliche Einwände gegen die 48a gibt“, erläuterte Goebel.

Einer sei ihm selbst aufgefallen: „Wir sollten darauf drängen, dass die Stromtrasse den Visselbach nicht in offener Bauweise durch eine Stauung des Gewässers quert, sondern die Leitung ebenso wie bei der Rodau per Bohrung unterquert.“ Das sei zum Beispiel ein Einwand, der es Visselhövede ermögliche, bei den Planungen für den Trassenverlauf weiter beteiligt zu werden.

Im jetzt avisierten Korridor lägen auch zwei längere Wirtschaftswege, an denen die Stromleitung verlaufen könnte, um damit nicht auf den Feldern nebenan graben zu müssen. So müsste die Landwirtschaft nicht so starke Einschränkungen hinnehmen. Der Bürgermeister riet den betroffenen Landwirten, ebenfalls Eingaben zu machen, um weiter im Verfahren zu bleiben.

Heiner Gerken bezeichnete die Trasse als „gigantischen Eingriff in die Natur, in die Infrastruktur und in die Landwirtschaft“. Es müssten monatelang Kreis- und sogar Bundesstraßen gesperrt werden und Wirtschaftswege würden enorm belastet. „Denn es werden Sandlastwagen, die an die 60 Tonnen wiegen, viele hundert Mal die Baustellen anfahren. Da müssen wir bei jedem Meter Leitungsbau hellwach sein“, so der Wittorfer.

Den Landwirten müsse aber auch klar sein, dass es keine Totalverweigerung geben könne, denn dann würde als letztes Mittel eine Enteignung drohen, bei der dann nur eine Mindestentschädigung gezahlt werde. Gerken rechnet mit Rahmenverträgen, die die Baufirmen mit den Bauernorganisationen wie dem Landvolk aushandeln würden. „Das wäre für beide Seiten gut“, so der Schäfer.

Eine jährliche Zahlung an die Landwirte wird es laut Goebel ohnehin nicht geben: „Stand jetzt sind 35 Prozent des Verkehrswerts der Fläche für jeden genutzten Quadratmeter im Gespräch. Unterschreiben die Grundstückseigentümer sofort, wird ein Bonus gezahlt.“

Gerd Eimer schlug vor, den Ist-Zustand der Landschaft im Detail zu erfassen, bevor die Bagger anrollen, um später Klarheit zu haben, was sich durch die Arbeiten alles verändert hat. „Das hat auch was mit Entschädigungszahlungen zu tun.“

Diskussionen könnten laut Goebel auch beim Thema Abstand zur Wohnbebauung aufkommen. „Denn laut Aussage des Hannoveraner Büros kann die Leitung auch nur zehn Meter von einem Haus entfernt in den Boden gelegt werden. Ein bestimmter Abstand wie bei Überlandleitungen sei bei Erdkabeln nicht vorgesehen, weil die Strahlung wesentlich geringer sei.“