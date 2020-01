„Wir haben einen Plan“

Visselhövede - Von Henning Leeske. Auf dem Neujahrsempfang der Stadt Visselhövede strahlte Bürgermeister Ralf Goebel große Zuversicht aus, die Herausforderungen des Jahres 2020 zu meistern. Fast schon traditionell füllte er zum Schluss seines Ausblicks ein Glas mit Wasser. Die Frage, ob halb voll oder leer stellte sich nicht, da er es bis zum Eichstrich vollgoss. „Jetzt müssen wir das nächste Glas weiter füllen“, erklärte der Verwaltungschef, während er zum zweiten Bierglas griff, um es mit ein wenig Wasser zu füllen.

Nachdem Ulf Timmann und Charly Carstens für den Gewerbeverein beziehungsweise für den Stadtrat als Mitveranstalter die rund 280 Gäste begrüßt hatten, betrachtete Goebel das Jahr 2019 und gab einen Ausblick auf das neue Jahr. Den größten Platz im Rückblick nahm der Primarcampus ein, dessen ersten Spatenstich der Bürgermeister als Erfolg nannte. Nach vielen internen Debatten seien gut die Hälfte der Gewerke vergeben, da glücklicherweise genügend Handwerker aus der Region für die diversen Aufträge gefunden werden konnten. Es seien mehr Kitaplätze nötig, weil die Eltern mehr und für längere Betreuungszeiten nachfragten. „Vor diesem Hintergrund besteht Handlungsbedarf“, verteidigte Goebel die Entscheidung für den Campus. Schon neun neue Kräfte seien in der Kinderbetreuung beschäftigt, die allerdings derzeit in Provisorien arbeiteten. „Jessica Hermonies wird für die neue Einrichtung zuständig sein. Das alles muss aber erst zusammenwachsen“, so der Bürgermeister.

Weiter ging er auf den Digitalpakt ein, der rund 340 000 Euro Bundesförderung für die Schulen in Visselhövede bedeute. Jedoch sei die Digitalisierung auch im Rathaus ein Thema, weil die E-Akte realisiert werden soll. „Das ist ein ganzer Berg Arbeit. Das ist die Anforderung für die Zukunft“, titulierte er diese Zukunftsaufgabe der Verwaltung. So sollen auch die weißen und grauen Flächen in der Versorgung mit schnellem Internet in Visselhövede verschwinden, weil sich die Stadt am entsprechenden Programm des Landkreises beteilige.

„Wir haben einen Plan“, fasste Goebel die Herausforderungen der Digitalisierung und die Pläne im Brandschutz zusammen. Denn nach dem Feuerwehrbedarfsplan gehe es nun an die Umsetzung. „Ich möchte noch in diesem Jahr Richtfest feiern in Jeddingen“, kündigte er für den Neubau des Feuerwehrhauses in der Ortschaft an. Auch der Umbau der Feuerwehr in Buchholz solle schnell verwirklicht werden, weil schon die Anschaffung drei neuer Feuerwehrfahrzeuge laufe. „Eines davon soll dann im fertigen Umbau in Buchholz stehen“, sagte Goebel. „Es ist eine Freude, die Kinder um die roten Feuerwehrautos herumflitzen zu sehen“, lobte er das Engagement in der neuen Kinderfeuerwehr.

Als weitere Investition in die Zukunft kam Goebel dann auf das neue Gewerbegebiet in der Lehnsheide zu sprechen. Das könne sich wirklich sehen lassen. „Joachim Behrens ist mit so vielen Ideen dabei, dass wir das Gebiet echt weiterentwickeln“, lobte der Bürgermeister den Unternehmergeist des JBS-Chefs, der auch ohne Eigeninteressen der Sache dienlich sein wolle.

Die Investition von 3,5 bis 4 Millionen Euro bedeute schon einen tiefen Griff in das Stadtsäckel, aber würde zur Hälfte über Förderungen refinanziert und sei zwingend notwendig für die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Visselhövede. Dazu komme die Entwicklung von Baugebieten in der Stadt und im kleineren Umfange auch in den Ortschaften, inklusive Mietwohnungen in Mehrparteienhäusern im städtischen Umfeld. „Wenn wir unsere Bevölkerungszahl halten, sind wir schon gut aufgestellt“, so Goebel.

Außerdem sprach er Infrastrukturmaßnahmen wie den Radwegebau und die Bahnhofmodernisierung an sowie den Fachkräftemangel, der auch deutlich an der Vissel angekommen sei. Auch ging er auf die Verkehrsverbünde und neue Buslinien ein: Die Viwaldi-Verbindung nach Walsrode stehe auf dem Prüfstand, solle aber weitergeführt werden. Bei den zahlreichen Veranstaltungen hob der Bürgermeister die neuen Vissel-Freitage hervor. „Es war ja jedes Mal ein kleines Stadtfest“, lobte er das neue Format, das in Kooperation mit dieser Zeitung ins Leben gerufen wurde. Wie gewohnt schloss er mit Henry Ford, bevor das Wasser von der Flasche in die Gläser gegossen wurde.

Anschließend ehrte die Stadt Visselhövede offiziell Tom Kirk vom Kindergarten Momo in Riepholm und Gustav Stegmann, den Vorsitzenden des Präventionsrates, für ihre Verdienste.