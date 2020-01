Wintersport ohne Schnee

Visselhövede - Von Jens Wieters. Nicht im vierjährigen Rhythmus wie bei der echten Olympiade, sondern einmal im Jahr verwandelt sich die Visselhöveder Sporthalle Auf der Loge in ein Wintersportparadies. Es gibt eine kleine Bobbahn, ein Schlittenrennen, einen Curlingwettbewerb und natürlich spannende Skisprungwettkämpfe. „Mit ein bisschen Fantasie ist eben alles möglich, vor allem bei den Kindern“, sagt Kerstin Wicht, die Sportkoordinatorin der Visselhöveder Kastaniengrundschule, die die sogenannte Winterolympiade jedes Jahr organisiert. So werden zwei schräg gestellte Turnbänke zu einer Bobbahn, auf der die Schüler auf Matten herunterrutschen. Ein paar Schritte weiter geht es an den Leitern hoch hinaus, um von dort den abenteuerlichen Flug in die Skisprungarena zu wagen.

„In den ersten beiden Stunden sind Jahrgangsstufen eins an der Reihe, die ganz vorsichtig an die Geräte herangeführt werden“, informiert Wicht, die sehr viel Wert darauf legt, dass Bewegungseinheiten ausreichend Platz im Stundenplan der Schule bekommen. Es komme natürlich schon mal vor, dass der eine oder andere Sechsjährige sich nicht traue, auch nur drei Sprossen der haushohen Leiter zu erklimmen. „Aber mit Hilfe der Eltern und viel gutem Zureden klappt das meistens doch“, so Wicht, die auf diesem Wege für die Unterstützung dankt.

„Und bereits im nächsten Jahr in der Klassenstufe zwei muss man schon darauf achten, dass genau diese ehemals ängstlichen Schüler nicht zu hoch klettern. Das zeigt, dass sie durch dieses Angebot enorm an Selbstbewusstsein gewonnen haben“, sagt die Lehrerin, die zwischendurch aber auch mal energischer einschreiten muss, wenn ein Kind auf dem Mini-Trampolin ohne Aufsicht springen will. Denn für die Nutzung einiger Geräte müssen die Lehrkräfte einen speziellen Schein machen – streng nach Vorschrift.

+ Bobbahn in der großen Sporthalle.

Vor sechs Jahren hat eine Referendarin im Rahmen ihrer Ausbildung diese Winterolympiade ins Leben gerufen, „und wir haben daran festgehalten“, so Wicht. Denn während dieses besonderen Vormittags könne man einen aufwendigen Parcours aufbauen, was sonst in der normalen 45-Minuten-Sportstunde nicht möglich wäre.

Während die beiden ersten Klassenstufen sich bei diesen Wintersportübungen beweisen dürfen, geht es für die Klassen drei und vier übrigens regelmäßig ins Visselhöveder Hallenbad, um dort nach Möglichkeit das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, das frühere Freischwimmerzeugnis, zu schaffen. „Weil es immer mehr Kinder gibt, die nicht schwimmen können, hat der Schwimmunterricht an unserer Schule Priorität“, sagt Wicht, die froh ist, dass es für die Kinder kurze Wege sind. „Hätten wir in der Stadt kein Hallenbad, wäre eine Schwimmausbildung kaum möglich. Die Wege nach Soltau, Rotenburg oder Verden wären zu weit. Das passt von der Zeit her gar nicht. Darum muss das Visselhöveder Hallenbad unbedingt erhalten bleiben“, versucht die Pädagogin, die immer wiederaufkommende Kritik am Kostenapparat Hallenbad im Keim zu ersticken.

+ „Schlittenfahren“ auf Zeit. Fotos: Wieters

„Schwimmen und Sport im Allgemeinen sind gerade für die Grundschüler sehr wichtig, weil es leider immer mehr so ist, dass Eltern den natürlichen Bewegungsdrang ihrer Kinder kaum fördern.“ Und darum werde es auch weiterhin eine Bobbahn in der Sporthalle Auf der Loge geben.