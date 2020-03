WiV will Walsroder Modell

Visselhövede – Wenn es nach der Fraktion der WiV (Wir in Visselhövede) im Stadtrat geht, könnte nicht nur der von der Bahn AG angestrebte Umbau des Visselhöveder Bahnsteiges zu einem barrierefreien Haltepunkt sehr einfach sein, sondern auch der noch aktuell in der Planung favorisierte Umweg über den Übergang Rosenstraße, um von Gleis 1 zum Gleis 2 zu gelangen, wäre überflüssig.

„Denn wir würden gerne das Walsroder Modell auf unseren Bahnsteig übertragen“, sagt Fraktionschef Eckhard Langanke und meint damit zwei kleine Fußgängerschranken, die bei Bedarf den Fahrgästen den Weg von einem Gleis zum anderen freigeben. „Das funktioniert in unserer Nachbarstadt einwandfrei“, so Langanke, der sich vor Ort ein Bild über das Schrankensystem gemacht hat.

Dort verhindert eine geschlossene Schranke den Übergang von einem Gleis zum anderen natürlich immer dann, wenn sich ein Zug nähert. Ist das nicht der Fall, können die Fahrgäste die Gleise passieren. „Und das auch barrierefrei, weil zwischen den Schienen Stahlplatten liegen, die problemlos einen Übergang auch per Rollator oder mit einem Rollstuhl ermöglichen“, so Langanke.

Solch eine Installation könne nicht die Welt kosten und sei damit „sicher sehr viel günstiger“ als die von der Bahn favorisierte Variante am Übergang Rosenstraße mit Fußwegen in einem Garten der Bahnhofstraße sowie auf der anderen Seite am Wehnser Weg. „Dort müsste sogar noch ein Wäldchen weichen, das die Anwohner aktuell noch ein wenig vor dem Bahnlärm schützt.“

Der Visselhöveder ist sich auch relativ sicher, dass Fahrgäste, die gut zu Fuß seien, „sich den Umweg über die Rosenstraße sparen werden und ganz einfach über die Schienen laufen“. Aber das könne natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein.

Langanke begrüßt es, dass die Bahn sich die Situation und die verschiedenen Möglichkeiten noch einmal vor Ort anschauen will und nicht mehr „kategorisch an ihren Plänen festhält“.

Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel hatte diesen Besuch nach einem Informationsgespräch in Hannover angekündigt. Auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil hatte Goebel zusammen mit anderen Bürgermeistern und Bahnvertretern über Lärmschutz beim Projekt Alpha-E gesprochen, das unter anderem die Ertüchtigung der Bahn quer durch Visselhövede, vorsieht. Dabei ging es auch um mögliche Veränderungen beim Bahnsteigumbau in Visselhövede.

„Die WiV-Ratsfraktion begrüßt diese Reaktion der Bahn. Wir hoffen darum erneut auf Berücksichtigung unserer Idee zur kostengünstigen und realistischen Verbindung von Gleis 1 zu Gleis 2. Und wir erwarten eine positive Stellungnahme zum Walsroder Modell“, so Langanke.

Ihm wurde während einer öffentlichen Fraktionssitzung von einem interessierten Bürger eine Idee vorgetragen, die ein zweites Gleis im Visselhöveder Bahnhofsbereich gänzlich überflüssig machen würde. Und die funktioniert recht einfach: Zug A fährt aus Richtung Bremen nach Visselhövede, dort steigen die Fahrgäste in den Zug B, der in Richtung Uelzen weiterfährt, während sich Zug A mit den Passagieren, die in Richtung Bremen wollen, wieder auf den Rückweg macht. „An sich ein einfaches Vorhaben, das aber eine intensive Anpassung der Fahrpläne nach sich ziehen würde. Gibt es irgendwo Verspätungen, klappt das Ganze nicht mehr“, ist Langanke eher skeptisch, dass diese Idee geprüft werde.