Wiedergeburt der Musiknacht: Sechs Bands in sechs Lokalen

Planen die Long-Summer-Night, die am Samstag, 4. August, viele Musikfans in die Visselhöveder Innenstadt locken soll (v.l.): Ibrahim Tuac, Thimo Trespe, Irini Leontiadis und Karsten Schmidt.

Visselhövede - Von Jens Wieters. Lange ist es her, dass sich Musikfans in der Visselhöveder Innenstadt die Türklinken der verschiedenen Lokale in die Hand gaben, um bei guten Getränken harte Gitarrenriffs oder rauchige Bluesstimmen zu hören. Aber das Warten hat ein Ende, denn am Samstag, 4. August, steigt die Long-Summer-Night, wie die Musiknacht von den Gastwirten getauft wurde.

„Wir wollen einfach mal wieder die Visselhöveder Einwohner und natürlich nicht nur die, dazu animieren, um die Häuser zu ziehen, um gute Musik zu hören und ganz viel Spaß zu haben“, erläutert Thimo Trespe, Inhaber des Restaurants Mito an der Großen Straße die Idee der langen Musiknacht, die zuletzt vor knapp zehn Jahren veranstaltet wurde.

Damit ein möglichst breites musikalisches Spektrum abgedeckt wird, spielen die Bands und Einzelinterpreten an sechs verschiedenen Standorten.

Die ersten Klänge sind bereits gegen 20 Uhr in der Eisdiele Venezia an der Goethestraße zu hören. Eine halbe Stunde später greifen die Trommler im Mito und in der Gaststätte Visselquelle an der Süderstraße zu ihren Stöcken und zupfen die Gitarristen im Restaurant Vivaldi im Hallenbad, in der Diskothek Tenne am Kreisel Rotenburger Straße sowie im Restaurant „Der Grieche“ am Marktplatz an ihren Saiten.

Einzelne Musiksets zu Beginn

„Zu Beginn planen wir die einzelnen Musiksets so, dass die Gäste praktisch von einem Haus zum anderen gehen können, ohne dort auf eine Pause zu stoßen“, erklärt Trespe. Welche Bands und Liedermacher wo auftreten, steht noch nicht so ganz fest, wird aber natürlich in unserer Zeitung rechtzeitig bekannt gegeben.

Um überall dabei zu sein, brauchen die Musikfans und Kneipengänger nur einmal sieben Euro zu zahlen. Dafür bekommen sie eine Eintrittskarte, die es ab sofort in den teilnehmenden Lokalen gibt. Am Veranstaltungstag bekommt man im ersten besuchten Lokal einen besonderen Stempel auf den Handrücken gedrückt, der quasi in allen anderen Häuser als Ticket gilt.

In jedem Laden warten besondere Getränke und einige Überraschungen auf die Besucher. Außerdem wird eine Tombola veranstaltet, bei der ebenfalls attraktive Preise locken. So sind unter anderem 50 Liter Freibier zu gewinnen.