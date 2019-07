Wieder ein paar Liter Farbe mehr

Visselhövede - Von Jens Wieters. Ein grau-blauer Anstrich, der seinen Namen nicht mehr verdient. Von der Sonne verwitterte Holzbretter, die gerissen sind und Löcher haben. Dort, wo das Regenwasser auf den hölzernen Querstreben stehen bleibt, beginnen die langsam zu faulen. Keine Frage, der Kirchturm der Visselhöveder St.-Johannis-Kirche braucht dringend eine Schönheitskur.

Und das hat auch der Kirchenvorstand erkannt, der vor einigen Wochen die Spendenaktion „Wir bringen Farbe ins Spiel“ gestartet hat, die bisher sehr erfolgreich verläuft. „Ich bin förmlich von den Socken, was sich die Visselhöveder alles für ihren Kirchturm einfallen lassen“, sagt Karin Stöckmann vom Kirchenvorstand.

Sei es ein Apotheker, der symbolisch einige Eimer Farbe zur Verfügung stellt, aber in Wirklichkeit dem Spendensammlerteam einen dicken Scheck überreicht, oder auch die Landwirtsfamilie Grünhagen aus Ottingen, deren Hühner aus dem mobilen Stall fleißig Eier legen. Viele davon wurden während der Gerwerbeschau an der Celler Straße verkauft. Und wieder gab es ein paar Hunderter für die „Farbenkasse“ des Kirchenvorstands.

Und in der klafft immer noch ein großes Loch, denn rund 35 000 Euro soll der neue Anstrich des meistfotografierten Motivs der Stadt kosten. Das haben erste Kostenschätzungen der Handwerker ergeben.

Darin sind aber nicht nur die Farbe für den rund 20 Meter hohen Turm und das Gerüst enthalten, sondern auch einige Zimmerarbeiten. Rund 500 Quadratmeter Holzfläche müssen von den Malern zunächst geschliffen, dann grundiert und sicher mehr als einmal gestrichen werden.

Aber der Spendentopf wird aktuell immer voller. „Am 4. Juli hatten wir exakt 5 450,20 Euro zusammen. Damit das Projekt aber auf einem stabilen Fundament steht, fehlen noch 8 550 Euro“, rechnet Karin Stöckmann vor. Aber zum Glück hilft auch die Landeskirche mit einem satten Zuschuss, sodass zu Beginn der Sammlung 14 000 Euro das Ziel waren. „Jetzt sind wir dem schon ein ganzes Stückchen näher gekommen“, freut sich Stöckmann.

Aber es bleibt noch Zeit, um die restlichen Euros zusammenzusammeln. Der Zeitplan sieht vor, dass die Kirchengemeinde in diesem Jahr genügend Geld in die Kasse bekommt. So ist zum Beispiel während des Apfelmarkts am 3. Oktober eine Fotokunstaktion geplant, bei der Postkarten mit einem bunten Turm verkauft werden. „Als Dankeschön bieten wir Turmführungen an. Denn wer möchte nicht mal den Turm von innen und von unten nach oben erkunden“, verrät Stöckmann. Die Karten werden übrigens auch in einigen ausgewählten Geschäften zu haben sein.

Mit den ersten Pinselstrichen rechnet der Kirchenvorstand dann im Sommer 2021, sodass der Turm zu seinem 222. Geburtstag in neuer Farbe strahlt. Vorher werden allerdings noch ein paar Probefelder mit verschiedenen grau-blauen Farbtönen bemalt, um festzustellen, welcher am besten passt. Dazu bleiben die Proben auch einige Wochen dran, um zu sehen, wie sich die Farbe bei Sonne und Regen verhält.

Aber die Maler dürfen nicht irgendeine Farbe nehmen, die dem Kirchenvorstand gut gefällt. Denn die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rotenburg hat ein gehöriges Wörtchen mitzureden, welche Farbe auf das Holz des Turms kommt. „Und darum wird es wieder ein grau-blauer Ton sein, nur viel frischer als jetzt“, so Stöckmann, die den Farbton „als gut geeignet“ für einen Kirchturm bezeichnet.

Sie hofft auf weitere Ideen, die in irgendeiner Form Geld in die Kasse bringen. „Aus vollem Herzen bedanken wir uns für das Vertrauen und das große Interesse an der Bewahrung des Wahrzeichens von Visselhövede. Wir sind neugierig auf die Kreativität, die der Spendensammlung vielleicht schon demnächst zur weiteren Steigerung verhilft.“