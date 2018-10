Visselhöveder Polizei schließt mit Markus Jungeblut und Gunther Herrmann Personallücke

Visselhövede - Von Joris Ujen. Die Visselhöveder Polizei möchte wieder präsenter in der Stadt sein und nicht nur am Schreibtisch sitzen. Mit den beiden neuen Beamten Markus Jungeblut und Gunther Herrmann soll das gelingen, erhofft sich Kriminalhauptkommissar Matthias Wölk. Die Station war über einen längeren Zeitraum mit nur vier statt üblicherweise fünf Polizisten unterbesetzt. Seit Anfang Oktober ist die Personallücke Geschichte. Wir haben uns mit den zwei neuen Gesichtern in der Visselstadt unterhalten.

Der eine, Gunther Herrmann, ist mit mehr als 26 Jahren Polizeidienst sozusagen schon ein alter Hase. Zumindest wenn man seine polizeiliche Laufbahn mit der von Markus Jungeblut vergleicht. Letzterer kommt nämlich gerade frisch von der Polizeiakademie Hann. Münden. Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Neuen aber jetzt schon: Auch Herrmann absolvierte in der Stadt nahe Göttingen seine Ausbildung zum Polizeibeamten. Der 25-jährige Jungeblut war zuvor Bürokaufmann, mochte seinen Beruf, suchte aber auch mehr Abwechslung. „Auf einer Messe erfuhr ich dann mehr vom Polizeiberuf und war sofort angetan“, so der gebürtige Ostfriese.

Sein Kollege Herrmann nahm keinen Umweg, sondern hatte schon als Jugendlicher den Beruf als Polizist im Blick und ließ sich nach der Schule in diesem ausbilden. Seitdem durchlief der 44-Jährige schon viele Polizeistationen: unter anderem im Innenstadtring von Hannover, Celle, Walsrode, Bad Fallingbostel und zuletzt auf der Insel Juist.

Für Markus Jungeblut ist Visselhövede sein erster richtiger Einsatzort. Ein sechswöchiges Praktikum in seiner Geburtsstadt Leer zeigte ihm aber schon, was möglicherweise auf ihn zukommt. „Ich war hautnah bei einer Verfolgungsjagd dabei. Das war unfassbar spannend“, erzählt Jungeblut, der aber schon gehört habe, dass auch in Visselhövede der Hund nicht begraben liegt.

Herrmann freut sich auf den persönlichen Kontakt

Er sehe seinen neuen Job als Herausforderung, die er gerne annehmen möchte. Kollege Gunther Herrmann musste sich solchen schon des Öfteren stellen. „Gerade Suizide und vernachlässigte Menschen, die in ihren Wohnungen starben, sind Momente, die man nicht vergisst“, erzählt der gebürtige Kieler offen und ehrlich. „Schön ist es auch nicht, wenn man Angehörige über den Tod eines Familienmitglieds benachrichtigen muss.“

Herrmann schätze umso mehr den Kontakt zu den Menschen, die ihm während seines Dienstes begegnen. In Hannover war es eher anonym, in Walsrode wiederum etwas persönlicher, was er bevorzugt und in Visselhövede mit Sicherheit auch gegeben ist.

Diesen Kontakt zu den Bürgern möchte die Polizei Visselhövede nun wieder vermehrt suchen. Seit Juni war die Station nur mit vier statt fünf Beamten besetzt, nachdem die Polizistin Eva Voß aus familiären Gründen nach Lüchow wechselte. Ihre Kollegin Selina Eckstein ist seit Oktober im Streifendienst in Rotenburg unterwegs. „50 Prozent Büro, 50 Prozent Straße“, formuliert Kriminalhauptkommissar Matthias Wölk den gewünschten Tagesablauf bei der Polizei Visselhövede.

Dienststelle hat neue Öffnungs- und Einsatzzeiten

Das fängt draußen bei der Schulwegsicherung und beim Streifendienst an und zeigt sich auch bei den neuen Öffnungs- und Einsatzzeiten der Dienststelle. Die sind wochentags nicht mehr von 7 bis 16 Uhr, sondern gehen bis 20 Uhr. An den Samstagen stehen die Beamten von 7 bis 12 Uhr zur Verfügung. „Im Schnitt haben wir jetzt mindestens immer zwei Kollegen im Dienst“, so Wölk, der seit 2013 die Dienstleitung in der Visselstadt innehat.

Die zwei Neuen sind nun angekommen, müssen aber noch die Menschen und auch die Straßen kennenlernen. Herrmann hat hier bereits eine Wohnung bezogen, Jungeblut pendelt noch von Hamburg aus nach Visselhövede, plant aber, schon bald nach Sottrum zu ziehen. Wie lange sie hier die Straßen sicher machen, „kann man nicht vorhersagen“, weiß Herrmann aus Erfahrung.