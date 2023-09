Bleckwedeler Landwirt baut Hanf für Holland an

Von: Henning Leeske

Teilen

Wim Nos (v.l.), Kees Dun und Jan de Groot begutachten die Hanfernte, während der Häcksler seine Bahnen zieht. © Leeske

Klimawandel und Verwerfungen im Getreidemarkt haben zu großen Herausforderungen in der Landwirtschaft geführt. So auch beim Betrieb von Jan de Groot aus Bleckwedel.

Bleckwedel – Klimawandel und massive Verwerfungen im Getreidemarkt haben zu großen Herausforderungen in der lokalen Landwirtschaft geführt. So auch beim landwirtschaftlichen Betrieb von Jan de Groot aus Bleckwedel. Daher hat er einen Versuch mit einer bekannten, aber lange nicht angebauten Feldfrucht, dem Hanf, gesartet. Auf zwei Schlägen baut er auf insgesamt rund zehn Hektar die faserige Pflanze an. Nun kam mit dem speziellen Häcksler eines fachkundigen Lohnunternehmers mit der Ernte der Tag der Wahrheit.

Klar, dass die holländischen Geschäftspartner direkt auf einem Feld dabei waren, als die große Landmaschine ihre Runden zog. Die Niederländer Wim Nos und Kees Dun kamen aus der Nähe von Groningen nach Bleckwedel, um die Eignung der Hanfpflanzen aus Niedersachsen für ihre Hanffabrik zu überprüfen. Gleich vorweg: Der berauschende THC-Gehalt ist bei dieser Sorte so niedrig, dass der Hanf aus der Region Visselhövede nicht in den bekannten Coffeeshops der Nachbarn landen wird.

Die beiden Holländer haben es auf die Fasern und Blätter abgesehen, und dass der Betrieb de Groot den Versuchsballon Hanfanbau steigen ließ, haben sie den Wildschweinen zwischen Stellichte, Kettenburg und Bleckwedel zu verdanken. „Die ziehen in immer größeren Rotten durch die Feldmark, und die Feldfrüchte wie Mais dienen als Futter und sie verwüsten die Felder. Am Hanf ist nichts dran für die Wildschweine, deswegen gibt es auch keinen Schaden“, sagt Jan de Groot.

Die holländischen Abnehmer können da schon mehr mit den langen Stängeln anfangen. Denn der Hanf ist über drei Meter hoch gewachsen und hat durch die hohe Dichte der Pflanzen pro Quadratmeter einen sehr guten Ertrag auf dem guten Boden erreicht. Die Pflanzen werden auf Stücke von acht bis zehn Zentimetern Länge durch den speziellen Häcksler gekürzt, um sie auf die weitere Verarbeitung in der niederländischen Fabrik vorzubereiten.

„Wir haben schon 29 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung von Hanf. Mein Vater hat 1994 damit angefangen“, sagte Kees Dun. Bis auf die Wurzeln werde die komplette Pflanze genutzt. Die starke Faser sei ein begehrter Rohstoff als Baumaterial oder für Teile im Fahrzeugbau der deutschen Autoindustrie.

Vorteile habe Hanf auch gegenüber den Plastikeinzelteilen oder Vliesstoffen durch die Leichtigkeit und natürlich eine viel bessere Kohlendioxid-Bilanz. So verhalte es sich auch bei den Baustoffen aus Hanffasern. „Eine Hanfdämmplatte ist außerdem sehr atmungsaktiv.“

Über drei Meter hoch werden die Pflanzen in Bleckwedel. © -

Das Hanfholz aus dem Innenleben der Pflanze sei sehr rein und quasi ein Premiumeinstreu für besonders empfindliche Zootiere oder wertvolle Zuchtpferde. Aus den Blättern hingegen werde das sogenannte Hanfgold destilliert und daraus Produkte für gesundheitliche Anwendungen gewonnen. Das Hanföl aus den Samen sei eine natürliche pflanzliche Quelle der lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren.

Der Hanf aus Bleckwedel kommt übrigens ganz ohne Pflanzenschutzmittel aus, weil die Pflanze mit ihren großen Blättern das Unkraut überdeckt und ihm das Licht nimmt. Der Rohstoff sei somit Bio, ohne aus einem Biobetrieb zu kommen. Außerdem erhole sich der Boden durch die genügsame Pflanze Hanf sehr gut.

Nach der Ernte wird der gehäckselte Rohstoff nach der Trocknung auf dem Feld in Ballen gepresst und per Lkw nach Holland in die Fabrik gebracht. Mit den 60 Tonnen aus Bleckwedel waren die Hanfexperten sehr zufrieden, nachdem sie einige andere Hanffelder in der Region schon mit weniger Erfolg geerntet hatten.

Insgesamt lassen sie auf 1 300 Hektar Hanf in Holland, Dänemark und Deutschland anbauen und leisten so in Kooperation mit der Landwirtschaft einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.