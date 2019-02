Weltstar am Saxofon

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Das sind schon Hausnummern hier in unserer Stadt“, waren sich die Zuhörer in der Visselhöveder Oberschule einig. Und damit waren Norbert Fimpel und Tolo Servera gemeint, die auf der „Durchreise von Kühlungsborn nach Osterholz-Scharmbeck Zwischenstation in Vissel machten“, wie Matthias Tekath erläuterte, der die beiden in die Schule gelotst hatte.

Während Servera bei dem Duo für Gesang und Gitarre zuständig ist, spielt Fimpel Saxofon und Harmonika. Beide Künstler sind eine feste Größe in der europäischen Jazz-Musikszene. Tolo Servera ist bekannt als Musiker, Producer und Sound-Ingenieur, Norbert Fimpel spielte unter anderem mit James Brown, Roger Hodgson und begleitete zehn Jahre lang Joe Cocker auf dessen Welt-Tourneen.

Und wie kommen nun diese Ausnahmetalente ausgerechnet in die relativ kleine Heidestadt? „Ich bin seit drei Jahren über Facebook mit Saxofonist Norbert Fimpel befreundet. Wir schreiben uns regelmäßig. Als er mir im Oktober mitgeteilt hat, dass er auf Deutschlandtournee geht und in Kühlungsborn und Osterholz-Scharmbeck auftritt, habe ich ihm gesagt, dass Visselhövede quasi direkt auf seiner Strecke liegt“, berichtete Organisator und Visselhövedes Vorzeigesaxofonist Tekath schmunzelnd, der an dem Abend aber sein Instrument zu Hause ließ.

„Ursprünglich war das Heimathaus als Veranstaltungsort vorgesehen, doch Ende Januar war klar, dass der Platz nicht ausreicht. Da mussten die Anfragen erst einmal auf Eis gelegt und die Genehmigung für die Oberschule einholt werden“, freut sich Tekath über den Erfolg und großen Zuspruch. Rund 200 Besucher zählten er und sein Team. „Gerne hätten wir die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein geplant, doch die hatten ihr Programm schon fertig. Aber die Vereinsmitglieder haben uns sehr unterstützt!“

Der Abend jedenfalls hielt, was er versprach. Die Musiker brachten sowohl Eigenkompositionen als auch Songs von Prince, Sting, Maroon 5, Oasis, Average White Band, Eurythmics und U2, das Beste aus Rock und Pop, versehen mit einem Touch von Funk und Soul auf die Bühne.

Sie verzauberten ihr Publikum mit dem Covern von „Afrika“ (Toto), „Unchain my heart“ (Joe Cocker), „Fields of gold“ oder dem von Tolo Servera geschriebenen Nummer eins Hit in Spanien „Make my day“. Letztendlich hoben sich alle Hände bei „Purple rain“ von Prince - Gänsehaut pur. Die Musiker gaben jeden Song durch ihr Können und Spielfreude eine eigene Note.

Saxofonist Fimpel ist gebürtiger Argentinier, wuchs in musikalischen Verhältnissen auf und gründete bereits mit 17 Jahren seine eigene Band, in der auch seine Mutter Maxi als Sängerin auftrat. Im Dezember 1998 lernte er Roger Hodgson, Sänger von Supertramp, kennen, den er auch auf seine Tourneen begleitete. Ab April 2005 spielt er in der Band von Joe Cocker und ging mit den Shows „Heart & Soul“ und „Hymn of my soul“ auf Welttournee. So spielt er bei mehr als 400 Konzerten in mehr als 30 Ländern mit.

Die Musik, der tolle Sound und die gute Akustik begeisterten das hiesige Publikum. Für Visselhövede ein tolles Ereignis, das nach einer Wiederholung schreit! Ein gelungener Abend, und das Beste: „Sie werden wiederkommen“, freut sich Tekath.