Weihnachts-Douglasie schmückt Verkehrskreisel

Die Mitarbeiter des Visselhöveder Bauhofs kamen gehörig ins Schwitzen, um die knapp zehn Meter hohe Weihnachts-Douglasie in die Aufnahme im Boden im Innern des Verkehrskreisels an der Rotenburger Straße zu bugsieren. Das ging natürlich nur mit technischer Hilfe, die feinfühlig von Reiner Franz bedient wurde. In den kommenden Tagen wird der Baum, der in Riepholm geschlagen wurde, noch festlich geschmückt. Und auch die Straßenlampen haben mittlerweile ihre Weihnachtskleider bekommen, sodass einer glitzernden Adventszeit nichts mehr im Wege steht. Foto: Wieters